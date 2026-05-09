VIDEO: Slafkovský tentokrát nebodoval. Montreal podal suverénny výkon, hrdinom opäť brankár

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v noci na sobotu v druhom zápase série druhého kola play-off NHL na ľade Buffala Sabres presvedčivo 5:1 a vyrovnali stav série na 1:1.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský tentoraz nebodoval.
Montreal vstúpil do zápasu dominantne. Už v 2. minúte otvoril skóre Alex Newhook, keď zužitkoval výbornú prihrávku Kaidena Guhla cez hokejku brániaceho hráča Buffala.
O necelé tri minúty neskôr zvýšil obranca Mike Matheson strelou z ľavého kruhu na 2:0.
Sabres sa snažili odpovedať, no Canadiens kontrolovali dianie na ľade.
Hneď v úvode druhej tretiny, štyri sekundy po skončení presilovky Buffala, udrel opäť Newhook. Jake Evans ho po rýchlom protiútoku našiel pred bránkou a brankár Alex Lyon bol bez šance. Hostia tak viedli už 3:0.
Kontaktný gól Zacha Bensona na 1:3 v závere druhej tretiny výraznejšiu drámu nepriniesol.
Montreal bol vo väčšine herných činností lepší a v 4. minúte tretej časti poistil vedenie Alexandre Carrier, ktorý potrestal stratu Tagea Thompsona v útočnom pásme.
Definitívnu bodku pridal kapitán Nick Suzuki gólom do prázdnej bránky na konečných 5:1.
Dôležitým mužom duelu bol český brankár Jakub Dobeš, ktorý zneškodnil 2á striel domácich. Bol vyhlásený za druhú hviezdu zápasu.
Na druhej strane Lyon inkasoval štyrikrát z 24 pokusov.
Slafkovský nastúpil v prvom útoku Canadiens, no na rozdiel od úvodného zápasu série, v ktorom zaznamenal asistenciu, tentoraz nebodoval.
Na ľade strávil 17 minút a 56 sekúnd, vyslal jednu strelu na bránku, pripísal si dva bloky a jeden hit.
Tretí zápas série je na programe v noci na pondelok v Montreale (1:00).
NHL - play-off - 9. máj:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Góly: 40. Benson (Timmins, Doan) – 2. Newhook (Guhle, L. Hutson), 5. Matheson (Danault), 25. Newhook (J. Evans, Dobson), 44. A. Carrier, 56. Suzuki (Josh Anderson)
/stav série/: 1:1
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Góly: 47. Sennecke (Killorn, Granlund), 56. Kreider (Terry, Leo Carlsson) – 2. Theodore (Eichel, Stone), 13. McNabb (Marner), 20. Marner (Dorofejev, Sissons), 30. Marner (Theodore, Howden), 38. Marner (W. Karlsson, Barbašov), 59. Howden
/stav série/: 1:2