Mladík s faktorom X má byť ťahúňom Slovákov. Šéf od neho veľa očakáva, nastal čas

TRNAVA. V Stoke City ho spoluhráči prezývajú Eminem, lebo im pripomína známeho rappera. Na prvý pohľad zaujme Tomáš Rigo výraznými, na blond odfarbenými vlasmi, ktoré sa stali jeho poznávacím znamením. Je zvyčajne usmiaty a jeho priateľka je z Brazílie.
V lete bol lídrom reprezentácie na majstrovstvách Európy do 21 rokov. Dostal tam najvyššiu známku.
V reprezentačnom áčku debutoval v júni minulého roka, okúsil aj majstrovstvá Európy (2024).
Na výraznejšiu šancu v národnom tíme však stále iba čaká.
Je zrejme najvyšší čas, aby ju dostal. Má na to predpoklady, otvoril sa priestor.
„Vždy keď vstúpi Rigo do zápasu, tak je prínosom a bolo to cítiť,“ priznal tréner reprezentácie Francesco Calzona.
Ako jediný pokoril Luxembursko
Futbalisti Slovenska privítajú v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá sveta Luxembursko. Hrá sa v pondelok (o 20.45 vysiela Sport 1) v Trnave.
"Musíme osviežiť tím, lebo história nám ukázala, že v druhých zápasoch zvykneme mať problém. K zmenám teda príde," priznal Calzona.
Rigo nastúpil vo všetkých troch kvalifikačných zápasoch, ale vždy naskočil do hry až v druhom polčase ako náhradník. Vždy priniesol oživenie.
Bol to on, ktorý v septembri gólom v poslednej minúte rozhodol o triumfe Slovenska na pôde Luxemburska.
Náš národný tím mal naposledy v piatok na pôde Severného Írska iba jedinú šancu, ktorú Dávid Strelec nevyužil. Celú akciu však vymyslel práve Rigo.
Tréner Francesco Calzona v Belfaste nasadil defenzívneho stredopoliara Patrika Hrošovského. Mal na pozícií tzv. šestky nahradiť Stanislava Lobotku, čo mu však vôbec nevyšlo. „Veľa kazil,“ priznal aj tréner Calzona.
Slovensko vs. Luxembursko
Hrá sa v pondelok (13. októbra) v Trnave
Zápas začína o 20.45, vysiela ho SPORT 1
Predpokladaná zostava podľa Sportnet
Dúbravka - Gyombér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda, Rigo - Sauer, Strelec, Schranz
Ťažko nahraditeľný
Je veľmi reálne, že bude hľadať proti Luxembursku iné riešenie. Hráč formátu Lobotku je v slovenských pomeroch sotva nahraditeľný, takže národný tím bude musieť hrať inak.
V strede poľa naposledy hrala trojica Duda, Bero a Hrošovský. Dá sa predpokladať, že posledný z nich zo zostavy vypadne. Rigo je iný typ ako Lobotka, hrá aj na inej pozícii, viac vyššie a ofenzívnejšie.
Zvyčajné úlohy Lobotku si bude musieť podeliť celá trojica Bero, Duda a Hrošovský.
Pred štartom kvalifikácie Calzona vyhlásil, že má veľké očakávania od neho.
Pred pár dňami Rigo prestúpil z Ostravy do Stoke City. Klub z druhej anglickej ligy zaňho zaplatil zhruba štyri milióny eur.
„Bude ťažko nahraditeľný,“ priznal tréner Baníka Ostrava Pavel Hapal.
V českej lige urobil veľký dojem, vyšvihol sa medzi najväčšie hviezdy.
Má faktor X
„Je to budúci ťahúň slovenskej reprezentácie. Fakt som si istý, že je to budúci hráč jednej z TOP 5 európskych súťaží,“ opisoval ho redaktor českého denníka Sport Michal Kvasnica.
„Je to suverénne najväčší klenot Baníka. „Z ničoho sa ne.....dí. Je mentálne silný futbalista,“ dodal Kvasnica.
Rigo pripomína niekdajšieho nemeckého reprezentanta Bastiana Schweinsteigera, či slávneho Španiela Cesca Fabregasa.
„Je to veľmi zaujímavý hráč aj chlapec. Má faktor X do ofenzívy,“ opisoval tréner Slavie Jindřich Trpišovský.
V Stoke City si ihneď vypýtal miesto v základnej zostave a spolu majú jasný plán. Postúpiť do Premier League.
Veľké ciele má aj s národným tímom. Postúpiť na majstrovstvá sveta (2026).
Slováci prvé dva zápasy vyhrali (Nemecko, Luxembursko), ale v Severom Írsku prehrali 0:2. Ešte horší ako výsledok však bol herný prejav tímu v Belfaste.
Pôsobí kontroverzne
Národný tím pôsobí kontroverzne a má dve tváre. Hráči boli fantastickí proti najsilnejšiemu, ale na druhej strane boli veľmi fádni proti slabším.
Proti Nemcom pôsobili sviežo a moderne, ale proti Luxembursku a Severnému Írsku to bolo úplne opačne.
Naposledy im v Belfaste chýbala dvojica Stanislav Lobotka a Dávid Hancko, čiže dvaja najlepší hráči. Slováci však napriek tomu majú väčší výber kvalitnejších hráčov ako Luxembursko a Severné Írsku. Musia to však potvrdiť aj na ihrisku.
Vrátil sa Hancko
Dnes sú na rázcestí, čo ďalej. Pozitívom je, že proti Luxembursku bude opäť k dispozícii aj Dávid Hancko, ktorý sa stal v nedeľu druhýkrát otcom.
"Dávid je vynikajúci chalan, vždy tu išiel príkladom, bol sústredený, nechal tu srdce a nič nevypustil. Momentálne zažíva nádherné chvíle. Je s nami tri roky a prakticky od začiatku vie, čo od neho vyžadujeme a čo má na tom ihrisku robiť," tvrdil Calzona.
Slováci stále majú všetky tromfy vo svojich rukách. Ak oba nasledujúce zápasy vyhrajú, tak majú istú minimálne baráž. Oba duely navyše hrajú doma. Najprv tento pondelok v Trnave a následne (v novembri) Košiciach.
Deň pred zápasom proti Luxembursku bolo predaných viac ako 13 - tisíc lístkov.