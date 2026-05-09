Tunisko na MS 2026: Je to už skoro 50 rokov. Orly z Kartága písali dejiny Afriky

Tunisko postúpilo na svetový šampionát už siedmy raz, z toho tretíkrát po sebe. Aj keď si naposledy vyšliaplo na favorizované Francúzsko, naďalej platí, že zakaždým stroskotalo už v skupine.
Ani tentokrát to nebude mať ľahké, keďže si postupne zmeria sily so Švédskom, Japonskom a napokon aj s favoritom F-skupiny Holandskom.
Zaujímavosťou je, že "Orly z Kartága" sa postarali o vôbec prvé africké víťazstvo na scéne MS, keď pred 48 rokmi zdolali v Rosariu Mexiko 3:1.
Samotný postup na MS 2026 bol azda tým najjednoznačnejším zo všetkých účastníkov, ktorí museli hrať kvalifikáciu. V desiatich dueloch získali 28 z 30 bodov s fantastickým skóre 22:0.
Jedným z lídrov tímu je obranca Ali Abdi, ktorý pôsobí vo francúzskom Nice. Na MS by mal zavŕšiť 50-tku reprezentačných štartov, pričom aktuálne je so siedmimi presnými zásahmi aj najlepším strelcom.
Zaujímavým menom v zostave je Rani Khedira z Unionu Berlín. V mládežníckych tímoch reprezentoval Nemecko, no keďže šancu v A-tíme nikdy nedostal, v marci kývol na ponuku rodnej krajiny svojho otca.
Pomerne čerstvou posilou je aj tréner Sabri Lamouchi, ktorý prebral tím po Africkom pohári národov, kde Tunisko nestačilo v play-off na Mali.
Najvýznamnejší hráči:
- Ali Abdi: Opora na poste ľavého obrancu. Už sedem sezón pôsobí vo Francúzsku a pred MS zabojuje o trofej vo finále tamojšieho pohára.
- Sebastian Tounekti: Jeho cenovka je šesť miliónov eur. Po rokoch na severe Európy prestúpil do Celticu Glasgow a zahral si v Európskej lige.
- Ellyes Skhiri: Tretiu sezónu strávil v drese Frankfurtu a už siedmu v Bundeslige. V reprezentácií nosí aj kapitánsku pásku.
Súperi na MS 2026: Holandsko, Japonsko, Švédsko (skupina F)
Tunisko
FIFA Ranking
44. miesto
Tréner
Sabri Lamouchi
Tri hviezdy
Ali Abdi, Sebastian Tounekti, Ellyes Skhiri
Najväčšie úspechy
Víťazstvo na Africkom pohári národov 2004, triumf na Arabskom pohári 1963, 7x účasť na MS vo futbale