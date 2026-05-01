Slováci pokračujú v príprave už aj s hráčmi z NHL. Bratská dvojica by mala hrať v jednom útoku

Slovenských hokejových reprezentantov čaká v tretej fáze záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku domáci dvojzápas s Lotyšskom.
Stretnutia, v ktorých nastúpia už aj posily zo zámorskej NHL Martin Pospíšil a Adam Sýkora, sa odohrajú v sobotu a v nedeľu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Slovensko v rámci záverečnej prípravy na MS odohralo doposiaľ štyri zápasy, v ktorých si pripísalo tri prehry.
Po úvodnej výhre nad Švajčiarskom 3:1 podľahlo rovnakému súperovi 3:5 a následne dvakrát aj Nemecku zhodne 1:3.
Zmeny v kádri
Po druhom týždni prípravy opustili káder obrancovia Marek Korenčík a Martin Bodák a útočníci Roman Faith, Marek Valach a Andrej Kukuča a posilnili ho okrem Sýkoru a Martina Pospíšila aj jeho brat Kristián a obrancovia Mislav Rosandič, František Gajdoš a Maxim Štrbák.
„Hráči z NHL sú pre tím veľký impulz, tešíme sa na nich. Okrem nich prišiel aj ďalší Pospíšil - Kiko. Je to ofenzívny a fyzický hráč. Myslím si, že keď príde hráč s nejakou reputáciou, či už z NHL, alebo z pohľadu, že môže priniesť body, tak je vítaný,“ povedal hlavný tréner Vladimír Országh.
Slováci sa s Lotyšmi stretli naposledy v decembri v príprave na Vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrici a zdolali ich 3:2 po predĺžení.
Na minuloročných majstrovstvách sveta v Štokholme im však podľahli vysoko 1:5, čo rozhodlo, že nepostúpili zo skupiny do štvrťfinále.
V ére samostatnosti s nimi odohrali dokopy 40 zápasov, z ktorých 26 vyhrali, v troch sa zrodila remíza a v jedenástich triumfoval tím z Pobaltia. V prospech Slovákov hovorí aj priaznivé skóre 129:82.
Bratia a Sýkora
„Veľmi sa na to teším, už nech sme na ľade s celým tímom. Je tu veľa dobrých chalanov, budeme dobrá partia a verím, že sa v týchto zápasoch pripravíme.
A že najmä trénerom pomôžeme k tomu, aby sme boli čo najlepšie nachystaní na majstrovstvá sveta,“ povedal Kristián Pospíšil.
Ten by sa podľa Országových slov mal v oboch víkendových dueloch predstaviť v útoku spolu s bratom a Sýkorom.
„Tým, že som tu s bratom, tak to bude niečo špeciálne a extrémne sa na to teším. Nevedel som, že by sme mali hrať spolu v útoku, ale posledné tri dni sme my traja spolu trénovali, čiže možno aj tým sme dali trénerovi do hlavy chrobáka,“ uviedol.
Sýkora sa v tejto sezóne presadil do prvého tímu New Yorku Rangers a v jedenástich stretnutiach strelil spolu tri góly, ku ktorým pridal jednu asistenciu.
„´Siki´ je bojovník a ja som mu veril od začiatku, ako do tej Ameriky išiel. Určite to je jeho splnený sen. Verím, že zabojuje tak, aby mal stabilné miesto aj v budúcej sezóne,“ dodal Kristián Pospíšil.
Slovákov čakajú po dvojzápase s Lotyšskom ešte záverečné dva prípravné zápasy s Dánskom, ktoré sa odohrajú v piatok a sobotu 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi.
Nominácia SR na tretiu časť prípravy pred MS
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), František Gajdoš (Litvínov), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Jakub Minárik, Filip Lukošik (obaja HC Energie Karlovy Vary), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Aurel Nauš (HK Poprad), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)
