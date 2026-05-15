    Slovensko už pozná kapitána. Hokejistov povedie na MS najskúsenejší líder

    Marek Hrivík
    Marek Hrivík (Autor: TASR)
    Sportnet|15. máj 2026 o 12:34
    ShareTweet0

    Kapitánom aj asistentmi budú útočníci.

    Slovenskú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku útočník Marek Hrivík.

    Jeho asistentmi budú rovnako útočníci Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudáš.

    Kouč SR oznámil toto rozhodnutie hráčom v stredovom kruhu počas tréningu. „Marek je hráč, ktorý dlhodobo túto funkciu zastával, keď bol v reprezentácii. Čo sa týka asistentov, je tam Martin Pospíšil a Martin Faško Rudáš,“ povedal Országh.

    Hrivík doviedol Slovensko ako kapitán k pamätnému bronzu na ZOH 2022 v Pekingu.

    Pre 34-ročného odchovanca Žiliny ide o piaty štart na seniorských majstrovstvách sveta. V národnom drese sa predstavil na MS v rokoch 2014, 2021, 2023 (kde bol taktiež kapitánom) a 2024.

    Minuloročný šampionát v roku 2025 musel vynechať pre pretrvávajúce zdravotné problémy.

    Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj úvodný zápas MS v sobotu od 12:20 proti Nórsku.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci po úspešnej kvalifikácii na ZOH 2026.
    Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci po úspešnej kvalifikácii na ZOH 2026.
    Já na bráchu, brácha na mne. Prví boli Šťastní, na MS 2026 hrajú Pospíšilovci
    Boris Vanya|dnes 14:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slovensko už pozná kapitána. Hokejistov povedie na MS najskúsenejší líder