Slovensko už pozná kapitána. Hokejistov povedie na MS najskúsenejší líder

Slovenskú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku útočník Marek Hrivík.
Jeho asistentmi budú rovnako útočníci Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudáš.
Kouč SR oznámil toto rozhodnutie hráčom v stredovom kruhu počas tréningu. „Marek je hráč, ktorý dlhodobo túto funkciu zastával, keď bol v reprezentácii. Čo sa týka asistentov, je tam Martin Pospíšil a Martin Faško Rudáš,“ povedal Országh.
Hrivík doviedol Slovensko ako kapitán k pamätnému bronzu na ZOH 2022 v Pekingu.
Pre 34-ročného odchovanca Žiliny ide o piaty štart na seniorských majstrovstvách sveta. V národnom drese sa predstavil na MS v rokoch 2014, 2021, 2023 (kde bol taktiež kapitánom) a 2024.
Minuloročný šampionát v roku 2025 musel vynechať pre pretrvávajúce zdravotné problémy.
Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj úvodný zápas MS v sobotu od 12:20 proti Nórsku.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
