Po stopách Šarapovovej. Mirra 12 rokov po triumfe Marie dobyla Roland Garros (ohlasy médií)

Ohlasy svetových médií na triumf ruskej tenistky Mirry Andrejevovej na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži:
championat.com: „Po stopách Šarapovovej. Mirra 12 rokov po triumfe Marie dobyla Roland Garros.“
TASS: „Andrejevová ukončila 12-ročné ruské čakanie na titul z parížskej antuky.“
Marca: „Mirra Andrejevová, ktorá túži po 25 grandslamových tituloch, získala na Roland Garros prvú trofej.“
VIDEO: Zostrih zápasu Andrejevová - Chwalinská
Gazzetta dello Sport: „Deväťnásťročná Andrejevová je parížskou kráľovnou.“
L´Equipe: „Zlatá nugeta. Mirra Andrejevová získala v Paríži prvý grandslamový titul.“
DPA: „Mirra Andrejevová nedovolila Maji Chwalinskej, aby zakončila rozprávkovú parížsku jazdu ziskom titulu.“
AP: „Ruská tínedžerka Mirra Andrejevová získala prvú trofej z podujatí veľkej štvorky.“
idnes.cz. „Ruska Andrejevová má prvý grandslamový titul. Vo finále zmietla poľskú senzáciu.“