    Po stopách Šarapovovej. Mirra 12 rokov po triumfe Marie dobyla Roland Garros (ohlasy médií)

    Mirra Andrejevová oslavuje víťazstvo vo finále Roland Garros 2026.
    Fotogaléria (36)
    Mirra Andrejevová oslavuje víťazstvo vo finále Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. jún 2026 o 18:31
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    Prečítajte si ohlasy svetových médií na triumf ruskej tenistky Mirry Andrejevovej na Roland Garros.

    Ohlasy svetových médií na triumf ruskej tenistky Mirry Andrejevovej na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži:

    championat.com: „Po stopách Šarapovovej. Mirra 12 rokov po triumfe Marie dobyla Roland Garros.“

    TASS: „Andrejevová ukončila 12-ročné ruské čakanie na titul z parížskej antuky.“

    Marca: „Mirra Andrejevová, ktorá túži po 25 grandslamových tituloch, získala na Roland Garros prvú trofej.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Andrejevová - Chwalinská

    Gazzetta dello Sport: „Deväťnásťročná Andrejevová je parížskou kráľovnou.“

    L´Equipe: „Zlatá nugeta. Mirra Andrejevová získala v Paríži prvý grandslamový titul.“

    Fotogaléria zo zápasu Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová vo finále Roland Garros 2026
    Ruská tenistka Mirra Andrejevová (vpravo) a Maja Chwalinská z Poľska sa objímajú po finálovom zápase ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.
    Poľská tenistka Maja Chwalinská prichádza na finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.
    Ruská tenistka Mirra Andrejevová prichádza na finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.
    Poľská tenistka Maja Chwalinská (vľavo) a Mirra Andrejevová z Ruska pózujú pred finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.
    36 fotografií
    Poľská tenistka Maja Chwalinská (vľavo) a Mirra Andrejevová z Ruska pózujú pred finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľskí fanúšikovia počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Americký herec Brad Pitt a poľská tenistka Maja Chwalinska počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Fotka z finálového zápasu Mirra Andrejevová - Maja Chwalinská počas ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Fotka z finálového zápasu Mirra Andrejevová - Maja Chwalinská počas ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Poľská tenistka Maja Chwalinská počas finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026.Ruská tenistka Mirra Andrejevová (vľavo) pózuje s trofejou po víťazstve nad Poľkou Majou Chwalinskou (vpravo) vo finálovom zápase ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.Ruská tenistka Mirra Andrejevová pózuje s trofejou po víťazstve nad Poľkou Majou Chwalinskou vo finálovom zápase ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.Ruská tenistka Mirra Andrejevová drží trofej po víťazstve nad Poľkou Majou Chwalinskou vo finálovom zápase ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.Ruská tenistka Mirra Andrejevová pózuje s trofejou po víťazstve nad Poľkou Majou Chwalinskou vo finálovom zápase ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.Ruská tenistka Mirra Andrejevová pózuje s trofejou po víťazstve nad Poľkou Majou Chwalinskou vo finálovom zápase ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.

    DPA: „Mirra Andrejevová nedovolila Maji Chwalinskej, aby zakončila rozprávkovú parížsku jazdu ziskom titulu.“

    AP: „Ruská tínedžerka Mirra Andrejevová získala prvú trofej z podujatí veľkej štvorky.“

    idnes.cz. „Ruska Andrejevová má prvý grandslamový titul. Vo finále zmietla poľskú senzáciu.“

    Pavúk Roland Garros 2026

    Tenis

    Tenis

    Mirra Andrejevová oslavuje víťazstvo vo finále Roland Garros 2026.
    Mirra Andrejevová oslavuje víťazstvo vo finále Roland Garros 2026.
    Po stopách Šarapovovej. Mirra 12 rokov po triumfe Marie dobyla Roland Garros (ohlasy médií)
    dnes 18:31
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