VIDEO: Sedem zápasov, sedem ukončení. UFC pri Bielom dome prinieslo výnimočnú šou

Historické podujatie UFC Freedom 250, ktoré sa uskutočnilo na južnom trávniku Bieleho domu pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov, prinieslo sedem zápasov a sedem ukončení pred limitom.
Fanúšikovia zároveň videli dve titulové zmeny. Justin Gaethje získal opasok v ľahkej váhe a Ciryl Gane ovládol súboj o dočasný titul v ťažkej váhe.
Hlavným ťahákom večera bol duel o titul ľahkej váhy medzi Iliom Topuriom a Justinom Gaethjem.
Neporazený šampión vstupoval do zápasu ako favorit, no skúsený Američan postupne našiel recept na jeho štýl. Výrazne mu pomáhali najmä tvrdé lowkicky a neustála ofenzíva v postoji, na ktorú Topuria len ťažko nachádzal odpoveď.
Rozhodujúce momenty prišli v závere štvrtého kola. Gaethjeho údery napáchali na Topuriovi výrazné škody a jeho roh sa napokon rozhodol duel ukončiť.
Gaethje tak získal titul technickým knokautom a pripísal si jedno z najcennejších víťazstiev kariéry.
Veľkú pozornosť pútal aj súboj Alexa Pereiru s Cirylom Ganeom o dočasný titul v ťažkej váhe.
Brazílčan sa pokúšal zapísať do histórie ako prvý bojovník UFC s titulmi v troch váhových kategóriách, no francúzsky súper jeho plány zastavil.
VIDEO: Sekvencia zo zápasu Gane - Pereira
Gane od začiatku využíval pohyb a prácu na dištanc. Po vyrovnanom úvode prišiel v druhom kole rozhodujúci moment, keď presným úderom otriasol Pereirom a následnou sériou úderov prinútil rozhodcu zápas ukončiť.
Francúz sa tak opäť stal držiteľom dočasného titulu v ťažkej váhe, no znova sa nevyhol ani kontroverzii, keď viaceré jeho údery dopadli na zátylok, čo je proti pravidlám.
Ani zvyšných päť duelov nedospelo do rúk bodových rozhodcov. Sean O'Malley ukončil Aiemanna Zahabiho už v prvom kole, Josh Hokit si pripísal cenné víťazstvo nad Derrickom Lewisom a Diego Lopes zastavil Stevea Garciu v druhom kole.
Pred limitom uspeli aj Mauricio Ruffy proti Michaelovi Chandlerovi a Bo Nickal v súboji s Kyleom Daukasom.
Podujatie pri Bielom dome sa tak zapísalo do histórie nielen netradičným dejiskom, ale aj mimoriadne ofenzívnym priebehom. Všetkých sedem zápasov totiž našlo svojho víťaza ešte pred vypršaním časového limitu.