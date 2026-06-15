Celú sezónu odmakali a vrátili Bardejov tam, kam patrí. Nováčik ligy taktiež verí v postup

Majstrovstvá regiónu IV. liga Východ pred začiatkom sezóny opustili štyri najlepšie tímy.
Experiment s B-mužstvami v III. lige Východ sa neosvedčil, a tak túto súťaž doplnili štyri najúspešnejšie kolektívy z Majstrovstiev regiónu. Ich odchod sa prirodzene podpísal pod úroveň súťaže.
Už kolo pred koncom Majstrovstiev regiónu IV. ligy Východ bolo jasné, že do III. ligy postupuje Partizán Bardejov BŠK.
Bardejovčanom tak na návrat z regionálnej súťaže pod hlavičku SFZ stačila jediná sezóna.
Na druhom mieste skončil so šesťbodovou stratou ich najväčší rival, nováčik a zároveň prekvapenie súťaže FK Slovan Kendice.
Tretie miesto si udržala FK Čaňa, ktorá po jesennej časti patrila medzi kandidátov na postup. Jarná časť však priniesla niekoľko zaváhaní, a tak z jej postupových ambícií napokon zišlo.
Richard Nemergut (29 rokov, stopér Partizána Bardejov) zhodnotil sezónu slovami:
„Pre mňa ako odchovanca má tento úspech špeciálnu príchuť a som hrdý na celú našu kabínu za to, ako sme celú sezónu odmakali.
Vrátiť materský klub tam, kam historicky patrí, bolo mojím veľkým snom. Štvrtá liga mala svoju kvalitu a preverila nás v náročných zápasoch na dedinách aj v mestách, no náš tím ukázal obrovskú silu a charakter.
Splnili sme cieľ, ktorý sme si pred sezónou stanovili, a ukázali sme, že v Bardejove vieme robiť dobrý futbal. Teraz sa už pozeráme dopredu a verím, že vo vyššej súťaži budeme ešte silnejší a opäť zabojujeme o čo najlepšie umiestnenie.“
Pavol Cicman (41 rokov, obranca FK Slovan Kendice) hodnotí účinkovanie svojho tímu pozitívne:
„Naše účinkovanie vo IV. lige hodnotím ako úspešné. Verím, že sa náš futbal divákom páčil. Mnohí nám neverili, no my sme verili vo vlastnú silu.
Vzhľadom na to, že sme boli nováčikom súťaže, dovolím si povedať, že sme Bardejovu cestu za postupom rozhodne neuľahčili. Práve naopak, dostali sme ho pod tlak.“
Na čele tabuľky to bolo zaujímavé, no bojovalo sa aj na ďalších priečkach. Ľubotice (4. miesto) a Gerlachov (5. miesto) striedali lepšie a slabšie obdobia, no o záchranu sa obávať nemuseli.
Naopak, Geča (11.), Rožňava (12.) a Veľký Šariš (13.) bojovali o udržanie až do samotného záveru sezóny. Istotu nemali dlho ani Medzilaborce (10.). Napokon zostupová hrozba dopadla na Veľký Šariš a Pavlovce nad Uhom.
Ako sme už spomenuli, najväčším prekvapením sezóny bol nováčik z Kendíc. Pri pohľade na jeho súpisku však vidieť viacero hráčov so skúsenosťami z vyšších súťaží. Jedným z nich je aj Pavol Cicman:
„V IV. lige pôsobí v takmer každom mužstve niekoľko hráčov so skúsenosťami z vyšších súťaží, takže liga vôbec nie je jednoduchá. Navyše sme si svojimi výsledkami vybudovali dobré meno a súperi sa proti nám často vedeli zmobilizovať viac než za bežných okolností.“
Situácia okolo postupu a zostupu zo IV. ligy sa však ešte môže skomplikovať. FC Košice avizovali, že svoje B-mužstvo do III. ligy neprihlásia, čím by sa uvoľnilo jedno miesto.
Bardejov má postup istý, keďže si ho vybojoval na ihrisku podľa platných pravidiel. Nie je však vylúčené, že po rozhodnutí SFZ by sa do III. ligy mohli posunúť aj Kendice.
„Čo sa týka nášho možného postupu do III. ligy, verím, že si s Bardejovom zahráme aj v budúcej sezóne. Druhé miesto a možný postup z pozície nováčika sú pre Kendice určite úspechom,“ dodal Cicman.
Zdá sa teda, že o ďalších postupujúcich sa bude rozhodovať aj za zeleným stolom. V hre je viacero scenárov. Je možné, že si treťoligovú príslušnosť udrží Sabinov, hoci v poslednej úradnej správe SFZ figuruje medzi zostupujúcimi.
Rovnako sa môže usmiať šťastie na Kendice. Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo a na výsledok si bude treba ešte počkať.
Po poslednom kole je však definitívne rozhodnuté o dvoch zostupujúcich do V. ligy. Čierny Peter zostal v rukách Pavloviec nad Uhom a Veľkého Šariša. Ten bojoval o záchranu až do posledného kola, keď na diaľku súperil s Rožňavou.
Tá síce prehrala v Gerlachove, no Šarišania nedokázali na domácom ihrisku zdolať Ľubotice. Po prehre 1:3 tak súťaž opúšťajú.
Naopak, v IV. lige sa v budúcej sezóne predstavia víťazi dvoch piatoligových súťaží – TJ Družstevník Čirč a TJ Dvorníky-Včeláre.