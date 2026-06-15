Pokračujú MS vo futbale, Zapletalová sa predstaví v Česku či Slovak Darts Open (TV tipy)

Začali sa majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Pokračujú zápasy prvého a druhého kola v skupinách.
Od piatka až do nedele sa v Bratislave predstaví šípkarská elita v rámci podujatia Slovak Darts Open.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí katarská Doha. Počas týždňa sa v utorok koná aj Zlatá tretra v Ostrave, kde nebude chýbať ani slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
Tenisti tento týždeň odohrajú turnaje v Halle a Londýne. Tenistky turnaje odohrajú v Berlíne a Nottinghame.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (15. jún)
Utorok (16. jún)
Streda (17. jún)
Štvrtok (18. jún)
Piatok (19. jún)
Sobota (20. jún)
Nedeľa (21. jún)
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