Pokračujú MS vo futbale, Zapletalová sa predstaví v Česku či Slovak Darts Open (TV tipy)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. jún 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Začali sa majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Pokračujú zápasy prvého a druhého kola v skupinách.

Od piatka až do nedele sa v Bratislave predstaví šípkarská elita v rámci podujatia Slovak Darts Open.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí katarská Doha. Počas týždňa sa v utorok koná aj Zlatá tretra v Ostrave, kde nebude chýbať ani slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tenisti tento týždeň odohrajú turnaje v Halle a Londýne. Tenistky turnaje odohrajú v Berlíne a Nottinghame.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (15. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (16. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (17. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (18. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (19. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (20. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Triatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (21. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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