Tromfnú Švédi nudných Fínov? Nezískať medailu by bol gigantický neúspech, píše novinár

Švédi zažili sklamanie aj na ďalších troch šampionátoch, v roku 2021 dokonca šokujúco na úkor Slovenska nepostúpili do štvrťfinále.

Boli to práve Fíni, ktorí v Košiciach zastavili Švédov na ceste za zlatým hetrikom. V 59. minúte poslal obrovitý Marko Anttila zápas do predĺženia, ktoré po 97 sekundách ukončil Sakari Manninen.

Severania odohrajú vo štvrtok posledný ostravský zápas na šampionáte a veria, že sa po ňom presunú do Prahy, kde turnaj vyvrcholí bojmi o medaily. V ceste im stojí ich najväčší rival - hokejisti Fínska.

Vo svojom článku pre web expressen.se Johansson napísal, že Švédi si uvedomovali, že proti Kazachstanu, Poľsku či Francúzsku im stačí hrať na 75-80 percent, ale k zápasu so Slovákmi pristúpili s plnou vážnosťou.

Okrem toho napísal, že zo súčasného fínskeho kádra by si vo švédskom tíme mohol zahrať maximálne Olli Määttä, aj to ako šiesty obranca.

V závere utorňajšieho zápasu proti Švajčiarsku (1:3) po prerušení hry krosčekoval Andreu Glausera, ktorého hokejkou zasiahol do tváre. Od disciplinárnej komisie si vyslúžil jednozápasový dištanc. "Bol by som veľmi prekvapený, keby to neviedlo k suspendácii. Je to totálny úlet mozgu," hovoril v štúdiu Viaplay bývalý švédsky hokejista Jacob Josefson, keď ešte nebolo známe či Granlund dostane trest.

Granlund bol na viacerých majstrovstvách sveta mozgom útočných akcií fínskeho tímu, no v Prahe sa mu nedarilo. Ak si odmyslíme štyri asistencie v zápase s Veľkou Britániou (8:0), tak dosiahol už len jeden bod. Fíni tak proti Švédom vyrukujú len s troma hráčmi z NHL. Jedným z nich je Jesse Puljujärvi, ktorý sa dopredu nevzdáva: "Keď hráte proti Fínsku, nikdy to nemáte ľahké. Budeme pripravení."

Tréner fínskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen. (Autor: TASR/AP)

Fínske média špekulujú, že prípadná prehra by mohla byť posledným zápasom Jukku Jalonena na reprezentačnej lavičke. Ten prekvapivo vyhlásil, že Fíni nemajú čím Švédov prekvapiť a všetok tlak bude na nich. "Fínski priaznivci tento rok nič neočakávajú. My Švédi, áno. Nezískanie medaily už piaty rok po sebe by nebolo nič iné ako gigantický neúspech," dodal novinár Adam Johansson pre expressen.se. Peterka si rypol do Švajčiarov Ešte pred severským derby sa v Ostrave odohrá aj štvrťfinále medzi Nemeckom a Švajčiarskom. Helvéti síce v pražskej skupine obsadili druhé miesto, no kvôli pravidle o domácich Čechoch museli cestovať. Nemcom majú rozhodne čo vracať, keďže v posledných rokoch im uštedrili niekoľko krutých a pomerne nečakaných prehier.

V roku 2018 ich vyradili na olympiáde a napriek vydarenej základnej časti im Švajčiari podľahli vo štvrťfinále MS 2021 aj 2023. Ich jediný štvrťfinálový triumf prišiel na MS 1992, ktoré hostila Praha. "Musíme vyrovnať skóre, to každý vie," povedal Kevin Fiala. VIDEO: Zostrih zo zápasu Švajčiarsko - Nemecko na MS v hokeji 2023

Útočník Los Angeles Kings prežíva po narodení dcérky výborný turnaj, keď v piatich zápasoch strelil šesť gólov a na štyri prihral. Pred zápasom sa trošku snažil dostať Helvétom pod kožu nemecký útočník JJ Peterka, ktorý vyhlásil, že Švajčiari sa Nemcov boja.

"Ak má ten pocit, potom je všetko v poriadku. Je to jeho vec. My sa sústredíme na našu hru," hovorí útočník Sven Andrighetto pre denník Blick. "Myslím si, že sú to médiá, ktoré to trochu rozoberajú. Máme vo štvrťfinále Nemcov a tešíme sa na to," pridal sa Nino Niederreiter. "Hokejový Boh chce, aby sme sa zase stretli so Švajčiarmi. Všetci poznáme výsledky predošlých stretnutí. Ale je tu nový rok, stretávajú sa nové tímy a píše sa nová história," povedal nemecký kapitán Moritz Müller. Rozdeliť si môžu až milión eur Nemci strelili v základnej skupine 34 gólov. Nikdy ich toľko v tomto formáte nedali a to im ešte chýbajú hviezdni Leon Draisaitl či Tim Stützle. Na druhej strane však dostali až 24 gólov, čo je najviac spomedzi štvrťfinalistov. "Stále máme čo zlepšovať v defenzíve," povedal Müller.

Celkovo odohralo Nemecko so Švajčiarskom 161 zápasov, pričom bilancia je veľmi vyrovnaná. Nemci vyhrali 73-krát, Švajčiari o dva duely menej a sedemnásťkrát sa zrodil remízový rezultát. "Majú silný tím, ale my sme na to pripravení. Budeme aj naďalej hrať svoju hru, spoločne ako tím. Určite sa tešíme na tento súboj," povedal Peterka, ktorý má na turnaji rovnakú bilanciu ako Libor Hudáček 5+4.

Na snímke je nemecký hokejista John-Jason Peterka. (Autor: TASR/AP)

"Medzi tímami je určitá rivalita a preto sa všetci tešíme. Bude to vzrušujúci a intenzívny zápas. To, že sme mohli zostať v Ostrave a nemuseli cestovať je fajn, ale nevidím to ako veľkú výhodu," dodal tréner Harold Kreis. Nemci si prípadným úspechom môžu aj finančne polepšiť.

Denník Bild prišiel so zaujímavou informáciou, že pred majstrovstvami sveta došlo medzi nemeckým hokejovým zväzom a hráčmi k dohode, že všetky získané financie sa rozdelia medzi reprezentantov. Doposiaľ majú dokopy istých 460-tisíc eur, no za prípadný titul by si odniesli milión, čo je okolo 30-tisíc na hlavu. "Pre porovnanie, každý nemecký hráč by dostal za titul na MS vo futbale 2022 odmenu 400-tisíc eur," píše Bild.