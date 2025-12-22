ONLINE: Slovensko - Česko dnes, príprava pred MS v hokeji do 20 rokov LIVE

Slovensko a Česko dnes hrajú prípravný zápas pred MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Zápas sa hrá v meste Bemidji.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko - Česko príprava pred MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (utorok, výsledok, NAŽIVO)
Reprezentácia do 20 rokov 2025/2026
23.12.2025 o 02:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Slovensko:
Slováci skončili v posledních třech případech vždy šestí. Medaili naposledy získali v roce 2015, kdy uhráli bronz. Slovenský výběr má za sebou už také jeden přípravný zápas ve Státech. Lotyše přehrál 3:1. V nominaci týmu nescházejí tři draftovaní hokejisté. Brankáře Michala Pradela a útočníka Michala Svrčka si vybral Detroit. Pro dalšího forvarda Jána Chovana si pak sáhli LA Kings. Produktivitu by měl táhnout Tomáš Chrenko, který pravidelně boduje ve slovenské nejvyšší soutěži. Tu pravidelně hraje i jeho spoluhráč z Nitry Adam Nemec. V Trenčíně pak dostává hodně prostoru obránce Adam Goljer.
Česko:
Česká dvacítka se v posledních třech letech zařadila na medailovou trasu. V roce 2023 získala v kanadském Halifaxu stříbro, poté si odvezla dvakrát v řadě bronz. Trenér Patrik Augusta opět složil tým, který by si chtěl na cenné kovy sáhnout. Z nominace bohužel na poslední chvíli vypadl jeden z pamětníků loňského MS Adam Jecho. Útočníka, který rozhodl čtvrtfinále s Kanadou, vyřadilo zranění ruky a tak ho nahradil brněnský Danny Chludil.
Mezi hlavní opory týmu by měli patřit obránci Adam Jiříček či Radim Mrtka, kteří válejí v kanadských juniorských ligách. O produktivitu by se pak měli starat Adam Benák, či třinecký Petr Sikora – velká postava loňského šampionátu, jehož si určitě dobře pamatují i kanadští fanoušci.
Česká reprezentace už za sebou má přípravné utkání proti Lotyšsku. V něm zvítězila 3:2 až v prodloužení.
Nominace:
Brankáři:
Matyáš Mařík (České Budějovice), Michal Oršulák (Prince Albert, WHL), Jakub Milota (Blainville-Boisbriand, QMJHL).
Obránci:
Vladimír Dravecký, Adam Jiříček (oba Brantford, OHL), Jakub Fibigr (Brampton, OHL), Tomáš Galvas (Liberec), Matyáš Man (Prince Albert, WHL), Radim Mrtka (Seattle, WHL), Max Pšenička (Portland, WHL), Jakub Vaněček(Tri-City Storm, WHL), Vashek Blanár (HV71 Jönköping, Švédsko).
Útočníci:
Adam Benák (Brantford, OHL), Maxmilian Curran (Edmonton, WHL), Vojtěch Čihař (Karlovy Vary), Samuel Drančák (Red Deer, WHL), Štěpán Hoch (České Budějovice), Jiří Klíma (Shawinigan, QMJHL), Matěj Kubiesa, Petr Sikora (oba Třinec), Václav Nestrašil (Univ. of Massachusetts, NCAA), Adam Novotný (Peterborough, OHL), Tomáš Poletín (Kelowna, WHL), Adam Titlbach (Vancouver, WHL), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta, Finsko), Danny Chludil (Kometa Brno).
Vítám tu všechny milovníky dobrého hokeje! Čeští reprezentanti do 20 let se v generálce na juniorský světový šampionát utkají se Slovenskem. Zápas se odehraje v Bemidji ve státě Minnesota.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:00.