Pobláznili Slovensko, hrali finále. Kto sú strieborní medailisti na MS v hokeji U18?

Štyri roky po bronze na zimných olympijských hrách v Pekingu oslavuje slovenský hokej ďalšiu medailu.
Postarala sa o ňu partia trénera Martina Dendisa na domácich MS v hokeji U18 2026 v Trenčíne a Bratislave.
Slovenskí mladíci sa na turnaji prebojovali až do finále, v ktorom prehrali so Švédskom 2:4 a získali strieborné medaily.
Pre Slovensko je to tretia medaila zo šampionátov tejto vekovej kategórie. V roku 1999 získali Slováci bronz a v roku 2003 striebro.
Kto sú členovia strieborného tímu?
Vizitky slovenských hráčov, medailistov na MS v hokeji U18 2026
Brankári:
Denis Čelko
- Vek: 17
- Klub: HC Oceláři Třinec (Česká juniorská liga)
Čelko pochádza z Kysúc, ale odmalička pôsobí v mládežníckych tímoch Třinca, jedného z najúspešnejších českých klubov poslednej dekády.
Ročník pred MS mu vyšiel. V třineckej juniorke odchytal 35 zápasov, vrátane ôsmich v play-off, v ktorých inkasoval priemerne menej ako dva góly na zápas.
Na šampionáte nastúpil na dva zápasy v základnej skupine proti favoritom z Kanady a Fínska.
V súboji proti javorovým listom pochytal 25 striel, inkasoval iba raz a výrazne pomohol k historickému víťazstvu 2:1 nad kanadskými juniormi.
Samuel Hrenák
- Vek: 18
- Klub: Fargo Force/USA (USHL)
Jednotka slovenského tímu na turnaji, hoci v skupine sa striedal s Denisom Čelkom.
Sezónu začínal v juniorke HK Dukla Trenčín aj v projekte reprezentácie do 18 rokov, no postupne sa rozhodol pre odchod do zámoria.
Za tím Fargo Force v americkej juniorskej súťaži USHL odchytal deväť zápasov. Až sedemkrát sa tešil z víťazstva a priemerne pochytal takmer 92 percent striel. Okrem spoľahlivých výkonov upútal aj gólom cez celé klzisko do prázdnej bránky.
Na MS do 18 rokov odchytal 5 zápasov - dva v skupine proti Nórsku a Lotyšsku a všetky vo vyraďovacej fáze. Bol spoľahlivý, v semifinále nepustil za chrbát ani jeden zo 14 lotyšských pokusov.
V štatistikách mal úspešnosť zákrokov 94,12%, čo ho zaradilo na tretie miesto na turnaji.
Hrenák pochádza z hokejovej rodiny, má dvoch starších bratov, ktorí pôsobia v organizácii Dukly Trenčín.
Jakub Husár
- Vek: 16
- Klub: HC Košice (Slovenská juniorská liga)
Najmladší z brankárskej trojice, na turnaji v pozícii trojky zbieral skúsenosti. Na MS U18 si môže zahrať aj budúci rok.
Husár sa v januári stal vo veku 16 rokov a 154 dní najmladším brankárom, ktorý nastúpil na zápas slovenskej Tipsport ligy. O jediný deň prekonal rekord Samuela Hlavaja.
Košický odchovanec pôsobil v aktuálnej sezóne aj v reprezentačnom projekte do 18 rokov, no najviac zápasov odchytal za juniorku materského klubu.
Obrancovia:
Matej Bereš
- Vek: 17
- Klub: HC Slovan Bratislava - mládež (Slovenská juniorská liga)
Odchovanec bratislavského Slovana v aktuálnom ročníku striedal viacero klubov. Hral v juniorskom výbere rodného klubu, ale tiež za seniorské Topoľčany v druhej najvyššej súťaži, kde v 21 zápasoch nazbieral solídnych 14 bodov.
Na dva zápasy si vyskúšal aj pôsobenie v prvom tíme Slovana v Tipsport lige.
V sezóne 2024/25 získal so slovenským tímom striebro na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF).
Na MS 18 bol najmenej vyťažovaný obranca, no v štatistikách má aj asistenciu pri výhre 6:2 nad Nórskom.
Oliver Botka
- Vek: 17
- Klub: HK Nitra/HK Levice (Slovenská juniorská liga)
Hokejovo vyrástol v Púchove, ale už druhú sezónu hráva v Nitre, kde tento rok debutoval za seniorský tím v Tipsport lige. Hral aj za Levice a Nové Zámky v druhej lige.
Na MS 18 zaujal sebavedomím na modrej čiare, ktoré ukázal aj pred jediným gólom v semifinále proti Lotyšsku. V štatistikách mal aj štyri body za štyri asistencie.
Na šampionáte tejto vekovej kategórie môže hrať aj budúci rok. Patrí medzi perspektívnych obrancov ročníka 2009.
Jakub Floriš
- Vek: 18
- Klub: Lukko Rauma/Fín. (Fínska juniorská liga)
Rodák z Bratislavy začínal s hokejom v Spojených štátoch amerických, kde s rodičmi tri roky býval. Hral aj v mládeži Slovana Bratislava.
Druhú sezónu absolvoval vo fínskom tíme Lukko Rauma, kde nastupuje za dorast aj juniorku.
V Liige zatiaľ medzi mužmi nedebutoval, ale za A-tím si už zahral, keď 12. novembra dostal šancu v stretnutí Ligy majstrov proti nórskemu Storhamaru.
Na MS 18 ukázal okrem spoľahlivej defenzívy aj strelecký potenciál. V skupine načal prvým gólom Nórov a vo štvrťfinále zasa Dánov. K dvom gólom pridal aj dve asistencie.
Patrí do širšieho okruhu slovenských kandidátov pre NHL draft 2026.
Adam Goljer
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Tipsport liga)
Kapitán slovenského tímu pôsobil celú sezónu v seniorskom tíme Dukly Trenčín. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 43 zápasov. Za „vojakov" hral aj v baráži o zotrvanie v Tipsport lige.
Na šampionáte bol najvyťažovanejší slovenský hráč, na ľade strávil v priemere vyše dvadsať minút.
Často strieľal (viac pokusov vyslal na bránku len útočník Timothy Kazda), z prílišného úsilia pramenili aj chyby. K dvom gólom pridal tri asistencie a v štatistike +/- u neho svieti +5 bodov.
Bol vyhlásený za najlepšieho obrancu turnaja a tiež sa dostal do All-Star tímu šampionátu.
Goljer je považovaný za top draftový talent Slovenska v lete 2026, mnohí skauti ho radia do prvého kola.
Filip Kovalčík
- Vek: 17
- Klub: Drummondville Voltigeurs/Kan. (QMJHL)
Asistent kapitána a jeden z lídrov obrany na MS 18, kde patril k najvyťažovanejším hráčom.
Podobne ako Adam Goljer, aj on hral v známom prostredí, keďže z Trenčína pochádza a do minulej sezóny za Duklu aj hral.
Sedemnásťročný bek má za sebou prvý rok v zámorí, kde v tíme Drummondville v QMJHL odohral 62 zápasov so ziskom 20 bodov.
Marko Požgay
- Vek: 18
- Klub: HC Slovan Bratislava-mládež (Slovenská juniorská liga)
Odchovanec bratislavského Slovana. Za juniorku odohral v tejto sezóne 23 zápasov so ziskom osem bodov. Patrí skôr medzi defenzívnych obrancov.
Pôsobil aj v projekte do 18 rokov. Svetový šampionát bol pre neho prvou veľkou previerkou, v ktorej obstál. Na turnaji si pripísal dve asistencie a v štatistike +/- mal +5 bodov.
Dávid Stančík
- Vek: 18
- Klub: HC Košice (Slovenská juniorská liga)
Prevažnú časť sezóny odohral v slovenskej osemnástke, zopár zápasov pridal aj v mládežníckych tímoch HC Košice, kde hokejovo vyrástol.
Na turnaji odohral všetkých 7 zápasov.
Jakub Syrný
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Slovenská juniorská liga)
Syrný bol ďalší trenčiansky odchovanec v zostave trénera Martina Dendisa. Pred MS U18 hral v reprezentačnom projekte a za juniorku Dukly. Na MS do hry nezasiahol.
Útočníci:
Lucian Bernát
- Vek: 17
- Klub: Tappara Tampere/Fín. (Fínska juniorská liga)
Najvyšší hráč slovenskej zostavy patril k strelecky najaktívnejším.
Ku gólu, ktorý dal v skupine Lotyšom, keď v presilovke o dvoch hráčov presne namieril švihom, pridal aj tri asistencie.
Už tri sezóny pôsobí vo fínskom tíme Tappara Tampere, ktorý sa pýši skvelým mládežníckym programom.
Robustný útočník mal v juniorskom tíme skvelé čísla: v 37 zápasoch nazbieral 31 bodov.
Sebastián Brath
- Vek: 17
- Klub: Projekt „SR 18"
Rodák zo Spišskej Novej Vsi vystriedal v tejto sezóne množstvo klubov. Hral za juniorku Nitry, v seniorských tímoch Topoľčian a Trnavy, no väčšinu ročníka strávil v projekte do 18 rokov.
Vlani si vyskúšal pôsobenie v zámorí, hral za Atlantic Coast Hockey Academy.
Na turnaji odohral šesť zápasov, chýbal len proti Nórsku. V poslednom súboji v skupine proti Lotyšom pečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo 5:2.
Samuel Hybský
- Vek: 18
- Klub: Lincoln Stars/USA (USHL)
Od novembra 2025 pôsobí v americkej juniorskej súťaži USHL. Za tím Lincoln Stars odohral 27 zápasov, neskóroval, zaznamenal tri asistencie.
V desiatich zápasoch si vyskúšal aj slovenskú Tipsport ligu v drese Zvolena, ktorého je odchovancom.
Na MS nastúpil vo všetkých zápasoch s výnimkou súboja proti Nórom. V zápase proti Fínsku vyrovnával na 3:3.
Michal Jakubec
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Slovenská juniorská liga)
Gólový hrdina zo semifinále proti Lotyšom, v ktorom pretlačil puk do bránky Patriksa Pluminsa. Okrem toho skóroval aj proti Nórom a pridal dve asistencie.
Trenčiansky odchovanec strávil väčšiu časť sezóny v juniorke Dukly Trenčín, kde zaznamenal v 27 zápasoch 23 bodov.
Až 20 stretnutí odohral za prvý tím „vojakov". V Tipsport lige sa trikrát radoval z gólu, získal celkovo päť bodov.
Samuel Karšay
- Vek: 18
- Klub: HK Spartak Dubnica (TIPOS SHL)
V doterajšej časti kariéry pôsobil iba v slovenských kluboch. Hral za Dubnicu, Považskú Bystricu a tiež Duklu Trenčín.
V tejto sezóne si pripísal šesť štartov za Dubnicu v druhej najvyššej seniorskej súťaži.
Na MS odohral v druhom útoku s Matúšom Válekom a Lucianom Bernátom všetkých sedem zápasov, skóroval vo štvrťfinále proti Dánsku.
Timothy Kazda
- Vek: 17
- Klub: Chicago Steel/USA (USHL)
Na šampionáte dokonalo splnil rolu ofenzívneho lídra slovenského útoku. Bol najčastejšie strieľajúci, aj najproduktívnejší hráč tímu.
Dal šesť gólov a pridal šesť asistencií, chladnokrvne premenil trestné strieľanie v zápase proti Kanade.
Po prehratom finále bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP). Spolu s kapitánom Goljerom sa dostal aj do All-Star tímu šampionátu.
Kazda štyri sezóny pôsobí v zámorí. Za Chicago v USHL strelil v tomto ročníku 22 gólov a nazbieral 41 bodov v 59 zápasoch.
V decembri 2024 sa dohodol na spolupráci s prestížnou univerzitou Boston College, kam spravidla smerujú najväčšie talenty amerického rozvojového projektu USNTDP. Nastúpi na ňu v sezóne 2027/28.
Šikovný strelec patrí k slovenským nádejám pre NHL draft v roku 2027.
Ivan Matta
- Vek: 18
- Klub: HK Dukla Michalovce (Tipsport liga)
Odchovanec michalovského hokeja zbieral skúsenosti v seniorskom tíme Dukly už v sezóne 2023/24.
Za Michalovce hral aj v tejto sezóne. Nastúpil v 34 zápasoch základnej časti, v ktorých zaznamenal 4 góly a 3 asistencie. V 8 zápasoch play-off zaznamenal 1 asistenciu.
Na domácich MS bol členom prvého útoku, patril medzi najproduktívnejších. Po dva body zaznamenal v zápasoch proti Lotyšsku aj v štvrťfinále proti Dánsku.
Gól strelil aj vo finále proti Švédsku.
Max Melicherík
- Vek: 15
- Klub: Tappara Tampere/Fín. (Fínska dorastenecká liga)
Melicherík bol zďaleka najmladším hráčom (15 rokov) celého kádra a zároveň jedným z najväčších talentov slovenského hokeja posledných rokov.
Aj v dôsledku menej skúseností odohral na šampionáte iba jeden zápas. Proti Nórsku ale prepísal zápis Samuela Kňažka a vo veku 15 rokov, 4 mesiace a 26 dní sa stal najmladším Slovákom v histórii MS U18.
Hokejovo vyrástol v Anglicku, kde pôsobil jeho otec Miloš, bývalý hráč Dukly Trenčín.
Aj Max hral neskôr za Duklu, aktuálne druhú sezónu pôsobí v doraste fínskeho tímu Tappara Tampere.
V základnej časti U18 SM-sarja, čo je najvyššia liga vo Fínsku v tejto kategórii, odohral Melicherík 43 zápasov, v ktorých zaznamenal 29 gólov a 26 asistencií (55 bodov).
Bol druhý najproduktívnejší hráč tímu a siedmy najproduktívnejší v celej lige.
Oliver Ozogány
- Vek: 17
- Klub: Tri-City Storm/USA (USHL)
Ozogány je ďalším zo slovenských útočníkov, ktorí si cestu za hokejovým rastom zvolili cez americkú USHL, do ktorej bol tendrovaný ako prvý Slovák v histórii.
Do Ameriky, kde navštevoval aj strednú školu, odišiel nezvyčajne skoro, už ako 14-ročný. Aby mohol hrať v zámorí, jeho rodičia si zobrali hypotéku.
Aktuálny ročník bol pre Ozogányho premiérový v najlepšej americkej juniorskej súťaži. V 56 zápasoch získal 17 bodov (9+8).
Na turnaji sa predstavil v štyroch dueloch. Pri vysokej výhre 7:1 nad Dánskom v štvrťfinále zaznamenal jednu asistenciu.
Tomáš Selič
- Vek: 16
- Klub: Kometa Brno/ČR (Česká juniorská liga)
Rovnako ako Ozogány, aj Selič si môže na MS U18 zahrať aj v budúcom roku, no veľký potenciál ukázal aj na domácom šampionáte.
Bol členom produktívneho štvrtého útoku, priemerne odohral viac ako 16 minút na zápas. Dva presné zásahy zaznamenal proti Nórom, Dánom strelil gól a na jeden asistoval.
Urastený útočník v aktuálnej sezóne svojim talentom presvedčil nielen reprezentačného trénera Dendisa, ale aj realizačný tím Komety Brno.
Na začiatku marca debutoval v základnej časti českej extraligy. O zopár dní neskôr si pripísal aj prvý štart v play-off a vo veku 16 rokov, 10 mesiacov a 1 deň stal najmladším Slovákom, ktorý kedy hral vyraďovaciu časť českej najvyššej súťaže. Prekonal zápis Richarda Pánika.
Väčšinu ročníka strávil v juniorke Komety. Jeho vzormi sú Juraj Slafkovský a český útočník Martin Nečas.
Maxim Šimko
- Vek: 17
- Klub: HK Nitra (Slovenská juniorská liga)
Rodák z Popradu strávil celú sezónu v Nitre, kde nastupoval aj v seniorskej Tipsport lige. V dvoch zápasoch sa mu podarilo aj bodovať, pripísal si jednu asistenciu.
Oveľa väčšiu porciu zápasov ale odohral v slovenskej juniorke, kde sa so 68 bodmi stal druhým najproduktívnejším hráčom súťaže a s 29 gólmi tretím najlepším strelcom.
Dobrú formu z prípravy, kde zaznamenal 12 bodov v 15 stretnutiach, si doniesol aj na MS - mal bilanciu 2+3. Skóroval aj vo finále proti Švédsku.
Samuel Šramatý
- Vek: 17
- Klub: HC Slovan Bratislava-mládež (Slovenská juniorská liga)
Je reprezentačným nováčikom, doteraz nepôsobil ani vo výbere do 16 či 17 rokov. Hoci prvý zápas za osemnástku odohral len vo februári, na turnaji sa ukázal vo veľmi dobrom svetle.
So šiestimi bodmi patril medzi najproduktívnejších hráčov tímu. Skóre otvoril pri veľkej výhre nad Kanadou (2:1), tri asistencie zaznamenal v zápase základnej fázy proti Lotyšsku.
Bratislavský rodák hral v doterajšej časti kariéry takmer výlučne len za Slovan Bratislava, kde v tejto sezóne debutoval aj v Tipsport lige. Za sedem zápasov stihol streliť aj premiérový gól v najvyššej súťaži.
Ondrej Tariška
- Vek: 18
- Klub: HC Košice (Tipsport liga)
Tariška odštartoval sezónu v univerzitnej kanadskej súťaži, ale po čase sa vrátil na Slovensko, čo bol napokon zrejme správny krok.
Levický rodák uplynulú sezónu pôsobil vo fínskej dorasteneckej súťaži v tíme KalPa Kuopio, kde získal 17 bodov v 35 zápasoch.
Po príchode na Slovensko sa upísal tipsportligovým Košiciam. Od trénera Dana Cemana dostal priestor v jedenástich zápasoch, jedenkrát asistoval.
Na turnaji odohral päť zápasov bez bodového zápisu.
Matúš Válek
- Vek: 17
- Klub: HC Dynamo Pardubice/ČR (Česká juniorská liga)
Odchovanec bratislavského Slovana pôsobí od tejto sezóny v českých Pardubiciach. So spoluhráčom z reprezentácie Seličom sa stretávali v českej juniorskej súťaži, kde zaznamenal takmer bod na zápas.
Oveľa väčší rozruch vyvolal v októbri 2025, kedy debutoval za prvý tím Dynama Pardubice.
Vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi.
Hoci na domácich MS odohral všetky zápasy, zaznamenal iba jednu asistenciu pri kanonáde proti Nórsku (6:1).
Martin Dendis (tréner)
Hoci má len 34 rokov, trénuje už jedenásť sezón. Kariéru odštartoval vo Švédsku. V tíme Linköping HC viedol tím do 16, 18 aj 20 rokov. Pôsobil aj ako asistent na lavičke seniorského tímu.
Dve sezóny strávil v tíme AIK Štokholm, kde trénoval aj Dalibora Dvorského.
Pri slovenskom tíme do 18 rokov pôsobí od sezóny 2023/24. Dvakrát za sebou doviedol mužstvo na MS U18 k 4. miestu.
Strieborná medaila z domáceho šampionátu je jeho doteraz najväčším úspechom.
