Nebol to zápas pre labužníkov. Najskôr Saka, potom rozhodca, znie zo Španielska (ohlasy médií)

Robin Le Normand v rozhovore s rozhodcom Danielom Siebertom počas odvety semifinále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. máj 2026 o 11:31
Prečítajte si ohlasy médií po odvety semifinále Ligy majstrov Arsenal - Atlético Madrid.

Futbalisti Arsenalu postúpili po 20 rokoch do finále Ligy majstrov a podľa britskej tlače porazili Atlético Madrid 1:0 v semifinálovej odvete predovšetkým vďaka veľkému odhodlaniu a brilantnej obrane.

Niektoré španielske médiá kritizujú nemeckého rozhodcu Daniela Sieberta, ktorý mal podľa ich názoru nariadiť penaltu pre madridský tím za zákrok Riccarda Calafioriho na Antoina Griezmanna.

"Kanonieri" si v súčte s úvodnou remízou 1:1 postrážili postup. O "ušatý" pohár si zahrajú druhýkrát, v roku 2006 podľahli vo finále Barcelone.

Jediný gól stretnutia strelil v 45. min kapitán londýnskeho celku Bukayo Saka.

"Nebol to zápas pre labužníkov, ale Kanonierom to nebude vadiť. Dostali sa do svojho prvého finále Ligy majstrov od roku 2006 a druhého v histórii, "vyzdvihol web BBC.

Denníky si všímajú pragmatizmus, s ktorým tím trénera Mikela Artetu k odvete pristúpil.

"Nešlo o ďalší potlesk ani hrdosť. Išlo jednoducho o to urobiť ďalší krok. Byť tak blízko k prepísaniu histórie, "uviedol The Guardian.

"Pochybnosti na Emirates Stadium boli definitívne rozptýlené. A teraz, po večeri plnom odhodlania a brilantnej obrany, sníva Arsenal o konečnom double, "pripomenul The Sun, že vedúci tím anglickej ligy hrá tiež o titul v domácej súťaži.

"Arsenal sa dostal do finále po neuveriteľnom výkone a Sakovom góle," napísal denník The Times.

Španielske médiá ľutovali premárnené šance na finále. "Zatratená Liga majstrov - sen Atlética skončil! Aká škoda pre Simeoneho tím! Sakov gól v 44. minúte spečatil osud Rojiblancos, "uviedla Marca.

"Najskôr Saka, potom rozhodca. Rozhodcovia sa rozhodli nenariadiť jasnú penaltu po tom, ako Calafiori fauloval Griezmanna, "poukázal As.

Sporný moment sa skúmal aj pri videu. "Faul na Griezmanna bol síce na penaltu, ale nemecký rozhodca odkázal na predchádzajúci faul Pubilla, ktorý skočil na obrancu Arsenalu, keď sa chystal odkopávať," citovala Marca bývalého sudcu Alfonsa Péreza Burrulla.

Jediným strelcom odvety tak zostal Saka. "Atlético prišlo o finále. Chlapec, ktorý zbožňoval legendárneho Thierryho Henryho, poslal Arsenal o 20 rokov neskôr do finále, "uviedlo Mundo Deportivo.

Arsenal sa vo finále 30. mája v Budapešti stretne s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mníchov. Parížski obhajcovia trofeje vyhrali úvodný domáci duel 5: 4, odveta v Bavorsku je na programe dnes večer.

