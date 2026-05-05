Slovenský zväz spúšťa výskumný projekt. Preverí kvalitu výučby v licenčných programoch

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) podpísal memorandum o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
K podpisu došlo na pôde SZĽH za účasti generálneho sekretára Miroslava Laža a dekanky fakulty prof. PaedDr. Kataríny Žilkovej, PhD. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.
Spolupráca vznikla najmä v súvislosti s prípravou a realizáciou výskumného projektu, ktorého cieľom je hodnotenie kvality pedagogických prístupov a úrovne výučby v rámci licenčných vzdelávacích programov SZĽH.
Tento výskumný projekt je iniciovaný a vedený oddelením metodiky a vzdelávania SZĽH pod vedením riaditeľa oddelenia Nicolasa Struhára v spolupráci s hlavnými metodikmi Igorom Andrejkovičom a Michalom Juríkom.
Pedagogická fakulta UK sa bude podieľať najmä na zbere dát, ich analýze a následnom spracovaní výstupov, pričom v tomto procese sú priamo zapojení študenti fakulty.
Výsledky projektu majú priniesť konkrétne poznatky využiteľné pre ďalší rozvoj vzdelávania trénerov na Slovensku.
Podpis memoranda však zároveň otvára priestor aj pre ďalšie spoločné projekty a spoluprácu v oblasti pedagogiky, vzdelávania a rozvoja trénerov.