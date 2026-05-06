Nebol draftovaný, ale v zámorí sa ukázal. Gól mladého Slováka zdieľala aj NHL

Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal má za sebou mimoriadne vydarený prvý ročník v Severnej Amerike.
V drese Kingstonu Frontenacs v kanadskej juniorskej OHL sa v sezóne 2025/26 rýchlo vypracoval na jednu z kľúčových postáv ofenzívy.
Pobežal prišiel do Kingstonu v lete 2025 po neúspešnom drafte. Vo výbere do NHL si mladého Slováka nevybral žiadny klub, hoci v rebríčkoch sa jeho meno objavovalo.
Na rozdiel od mnohých rovesníkov však do juniorky neprichádzal ako neskúsený hráč.
Do Kanady zamieril z extraligovej Nitry, kde už ako mladík okúsil seniorský hokej v najvyššej slovenskej súťaži. V sezóne 2023/24 dokonca s tímom oslavoval majstrovský titul.
Práve tieto skúsenosti mu pomohli pri rýchlej adaptácii na fyzicky náročný štýl OHL.
Jeho gól sa stal hitom internetu
Už od začiatku sezóny dostával Pobežal príležitosti v prvej formácii po boku najväčších hviezd tímu. Svoju pozíciu si zastal výborne a v ročníku nazbieral celkovo 39 bodov za 17 gólov a 22 asistencií.
„Myslím si, že táto sezóna bola pre mňa dobrou skúsenosťou. V lige hrá veľa dobrých hráčov a tiež chlapcov, ktorí podpísali zmluvy v NHL. Je to náročnejšia liga na hranie, no bavilo ma to," uviedol Pobežal pre klubový web.
Fanúšikov aj odborníkov zaujal najmä výraznými individuálnymi momentmi – kľúčovým gólom v Oshawe, ktorý dopomohol k víťaznému obratu v závere sezóny, ale predovšetkým efektným zakončením spoza bránky technikou „Michigan" na ľade Saginawu.
VIDEO: Gól Tomáša Pobežala
Tento gól v januári zdieľal aj oficiálny profil NHL na sociálnych sieťach.
Rovnaký typ zakončenia Pobežal niekoľkokrát vyskúšal aj v zápasoch extraligy ešte počas pôsobenia v HK Nitra , no neúspešne. Dočkal sa až v juniorskej OHL.
Dvaja Slováci v jednom útoku
Výrazným impulzom pre mladého útočníka boli Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnili v americkej Minnesote.
Slováci v základnej A-skupine obsadili s tromi bodmi 4. miesto, vo štvrťfinále podľahli Kanade vysoko 1:7.
Pobežal v piatich zápasoch zaznamenal jeden gól.
Podľa klubu sa však z turnaja vrátil vo vynikajúcej forme a záver sezóny odohral s obrovským nasadením a sebavedomím.
Okrem produktivity bol platným hráčom aj v presilových hrách, kde vynikali jeho ofenzívne inštinkty.
Po juniorskom svetovom šampionáte do Kingstonu prestúpil útočník Alex Mišiak.
„Pre každého hráča je skvelé, keď ma pri sebe krajana. Sme dobrí priatelia a počas sezóny sme si navzájom veľmi pomáhali," zhodnotil Pobežal.
Mladí Slováci nadviazali na úspešnú spoluprácu z reprezentácie a vo zvyšku sezóny OHL hrali poväčšine spolu v prvom útoku.
Vedenie Kingstonu si pochvaľuje Pobežalovu kombináciu zručností a súťaživosti.
Jeho prvá sezóna položila pevné základy pre ďalší rozvoj a v nasledujúcom ročníku by mal patriť k hlavným oporám tímu.
„V klube zostáva niekoľko dobrých spoluhráčov, takže budúci rok budeme určite lepším tímom," dodal Pobežal.