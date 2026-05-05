Országh pred Dánskom: Zápasy chceme vyhrať. Bude v kontakte s Černákom a Gernátom

Slovenskí hokejisti nastúpia do zápasov proti Dánsku v závere prípravného obdobia s cieľom zvíťaziť, aby sa ideálne naladili na MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája).
Proti súperovi, s ktorým sa stretnú aj v základnej B-skupine, nastúpia v Spišskej Novej Vsi. Tréner Vladimír Országh na zraze privítal aj očakávaných novicov, v kontakte bude aj so skúsenými obrancami Erikom Černákom a Martinom Gernátom.
Do Spišskej Novej Vsi napokon nedorazil útočník Samuel Takáč, ktorého vyradili zdravotné problémy. Namiesto neho vedenie reprezentácie povolalo Jakuba Lacku z HK Nitra, ktorého čaká reprezentačný debut.
Országh o Lackovi: Je použiteľný do každej role
„Mal výbornú sezónu a aj výbornú play off. Je použiteľný do každej role. Z klubu má dobrú spoluprácu so Sebastiánom Čederlem, aj to hralo úlohu.
Ešte som nemal možnosť vidieť ho v reprezentácii. Chcem mu dať šancu,“ priznal tréner Vladimír Országh.
Od utorka sú už s reprezentačným tímom aj asistenti Peter Frühauf a Todd Woodcroft, pripojili sa aj obranca Tomáš Královič a útočník Sebastián Čederle.
Ten sa na Spiš presunul po niekoľkodňových oslavách titulu majstra SR: „Bolo to náročné, ale krásne.
Sezónu sme skončili vo štvrtok a do nedele, keď sme mali s hráčmi spoločnú večeru, sme chodili na rôzne akcie s pohárom,“ poznamenal Čederle, ktorý má šancu na druhú účasť na MS. Káder SR ešte nie je definitívne uzavretý.
Očakávame Okuliara
„Ešte očakávame Olivera Okuliara, ktorý však do zápasov s Dánskom nezasiahne. Príde iba trénovať, doteraz hral náročné zápasy. Na MS bude pripravený.
Veľká časť hráčov, ktorých uvidíme v zápasoch v Spišskej Novej Vsi, bude reprezentovať na MS,“ poznamenal Országh.
Po 1. kole play off NHL sa klubová sezóna skončila pre obrancu Tampy Bay Erika Černáka. Reprezentačný tréner avizoval, že s ním bude telefonovať v priebehu utorka.
Országh bol v kontakte aj s obrancom Martinom Gernátom, ktorého čaká rozhodujúci siedmy zápas v play off KHL.
„Nejakých hráčov ešte máme aj v AHL. Uvidíme, ako sa vyvinie ich situácia a v akom zdravotnom stave budeme. Dúfame, že sa už nik nezraní,“ poznamenal Országh.
Máme mladé mužstvo
„Očakávam, že nadviažeme na výkon z predošlého zápasu proti Lotyšsku. Tam to už malo nejaké parametre, no stále máme na čom pracovať. Máme mladé mužstvo. Niektorí hráči majú možnosť ísť na svoje prvé MS.
Ďalší na ne pôjdu už v inej úlohe než v minulosti. Chceme sa na to čo najlepšie pripraviť. Zápasy proti Dánsku chceme vyhrať, aby sme išli na MS s čistými hlavami. Každý, kto je teraz v tíme, má šancu ísť na MS,“ pripomenul Országh.
Káder Slovenska na záverečnú časť prípravy
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica/Kometa Brno), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
Obrancovia: František Gajdoš (Litvínov), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Jakub Minárik (HC Energie Karlovy Vary), Aurel Nauš (HK Poprad), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Jakub Lacka (obaja HK Nitra)
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
