VIDEO: Slovákom vo federálnom derby nevyšiel risk. Tréneri predstavili súpisku na MS

Prípravný zápas hráčov do 20 rokov
Slovensko – Česko 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)
Góly: 31. Tomka (Chrenko) – 45. Poletin (Benák), 63. Curran (Benák).
Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 23:37.
Zostava SR 20: Lenďák (31. Henriquez) – Kovalčík, Radivojevič, Kalman, Čapoš, Beluško, Rusznyák, Lisý – Mišiak, Pobežal, Svrček – Chovan, Pitka, Tomík – Nemec, Chrenko, Murín – Maruna, Tomka, Zálešák. Tréner P. Frühauf.
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prehrala v generálke na majstrovstvá sveta juniorov v Minnesote (26. decembra - 5. januára) s Českom 1:2 po predĺžení.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Po zápase tréneri definitívne uzavreli káder pre šampionát, z tímu musia odcestovať obranca Patrik Rusznyák a útočníci Ondrej Maruna a Alex Zálešák.
V predchádzajúcom prípravnom zápase vyhrali zverenci Petra Frühaufa nad Lotyšskom 3:1. Slovákov teraz čaká presun do Minneapolisu, dejiska MS. Svoj prvý zápas na šampionáte odohrajú 26. decembra o 19:00 SEČ proti favoritovi zo Švédska.
Slováci vstúpili do stretnutia proti tradičnému rivalovi aktívne a zodpovedne. Dokázali si vypracovať niekoľko sľubných príležitostí, no ako prví mohli skórovať Česi.
Dvakrát sa dostali do vyložených šancí, slovenský tím však v úvodnej tretine podržal spoľahlivými zákrokmi brankár Alan Lenďák.
VIDEO: Hodnotenia a zostrihy zo zápasu
Aj v druhej dvadsaťminútovke boli Slováci Čechom vyrovnaným súperom a ich snaha priniesla ovocie. Skóre otvoril Lukáš Tomka, ktorý sa presadil v skrumáži pred českým gólmanom Oršulákom.
V polovici zápasu došlo k plánovanej zmene v slovenskej bránke, keď Lenďáka nahradil Henriquez. Ten viackrát podržal svoj tím a dlhý čas si udržiaval čisté konto.
V tretej tretine sa však Česi dočkali vyrovnania. Kovalčík stratil puk za vlastnou bránkou, Benák puk posunul Poletínovi, ktorý nemal problém prekonať Henriqueza. Predĺženie neprinieslo výraznejšie šance ani na jednej strane.
Pri vhadzovaní v útočnom pásme sa slovenskí tréneri rozhodli pre risk a odvolali brankára. Slováci takmer dve minúty zvierali český tím v jeho obrannom pásme, no po strate puku rozhodol o víťazstve Česka Curran.
Hlasy po zápase:
Peter Frühauf, hlavný tréner SR“20“: „Aj napriek prehre hodnotíme zápas pozitívne. Na to že toto bol náš druhý zápas za dva dni a Česi mali deň voľna tak to na ľade nebolo vôbec vidieť. Nastavenie chlapcov bolo fantastické, išli sme do vedenia a musím skromne povedať, že sme boli viac než vyrovnaným súperom pre Čechov. Mohli sme im aj odskočiť. Po maličkej chybičke skoro na konci zápasu sa Česi dotiahli na remízový stav. Mali 14 útočníkov, takže v závere mali dostatok síl ale naši hráči zápas odbojovali a dokonca sme sa dostali aj do dvoch vyložených šancí a mohli sme zápas strhnúť. Nepodarilo sa, nevadí. Bola to skvelá previerka pred majstrovstvami sveta a musím povedať, že toto je tím, ktorí chceme trénovať."
Luka Radivojevič, obranca SR“20“: "Aj keď sme prehrali, ukázali sme veľmi veľa dobrých vecí. Plnili sme systémové veci a bola tam tímovosť. Nepremenili sme však veľa šancí, nevyužili sme ani powerplay v predĺžení, riskli sme to bez brankára, nevyšlo to, ale ukázali sme odvahu, že vieme robiť veľké veci."
Lukáš Tomka, strelec gólu: "Zápas sa pre nás vyvíjal slušne. Viedli sme a aj keď sme dostali nešťastný gól, nezlomilo nás to, pokračovali sme vo svojej hre a ukázali sme, že vieme hrať aj proti takýmto súperom. Tomáš Chrenko mi veľmi pekne posunul puk pred bránku, ja som to už len poslal do bránky."
Nominácia Slovenska na MS do 20 rokov
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Green Bay Gamblers/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA).
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA).
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica).