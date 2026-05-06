Životný zápas, zázrak na dosah, prišla bolesť. Bol som nervózny ako nikdy, priznal Slovák

Prežil najväčší zápas svojej kariéry – a bol len krok od historického zápisu. David Hancko sa stal prvým Slovákom, ktorý odohral oba semifinálové duely Ligy majstrov s plnou minutážou.
Chýbal mu už len jeden krok, aby si zahral finále. Namiesto toho však odchádzal z trávnika londýnskeho Emirates Stadium sklamaný.
Atlético Madrid prehralo v odvete na pôde Arsenal FC 0:1, keď prvý zápas sa skončil 1:1.
„Som hrdý na to, kam sme sa dostali. Samozrejme, dnes je to však veľké sklamanie a tvrdá rana, pretože sme cítili, že to dokážeme. Bohužiaľ, prvý polčas z našej strany nebol dobrý. Hrali sme s veľkým rešpektom, až strachom. Vyzeralo to, akoby na nás ten zápas doliehal,“ opisoval pre UEFA.
Po zmene strán sa obraz hry zmenil. „V druhom polčase sme však do toho dali všetko, ale nepodarilo sa nám skórovať,“ pokračoval slovenský stopér.
Rozdiel medzi dvoma polčasmi bol markantný – a priznal ho aj samotný Hancko:
Nervózny ako nikdy
„Úprimne, aj pre mňa osobne… neviem, či som bol pred zápasom niekedy taký nervózny. Samozrejme, cítim sa sebavedomo, viem, že sem patrím a chcem odohrať svoj najlepší zápas, ale zároveň cítite, že tento duel je niečo viac,“ priznal.
Domáce prostredie Arsenalu zohralo svoju úlohu.
„Spôsob, akým nás pressingom napádali, najmä na ich štadióne, robil rozohrávku veľmi náročnou. Hrali naozaj dobre a bolo to pre nás ťažké. Napriek tomu sme si v druhom polčase vytvorili dve veľké šance, no, žiaľ, nepodarilo sa nám ich premeniť,“ doplnil Hancko.
Prestup, ktorý sa mal vyvíjať inak
Ešte v lete pritom jeho kariéra smerovala inam. Hovorilo sa o prestupe do arabského Al-Nassr FC, no ten napokon padol.
„Nie, úprimne, mojím plánom bolo vždy ísť do Atlética, len to trvalo o niečo dlhšie, než som čakal. V tom momente sme nemali dohodu, ale ja som ten prestup vždy chcel. Nakoniec sa to však vyvinulo správne, veci sa dali do pohybu a klub reagoval veľmi rýchlo.
Musím sa poďakovať všetkým v klube – trénerom, spoluhráčom, všetci mi veľmi pomohli. Som tu len rok, ale cítim, že sem patrím. Prijali ma výborne a minúty, ktoré dostávam, sú neuveriteľné,“ vysvetlil.
Arsenal FC - Atlético Madrid 1:0 (1:0)
Gól: 45. Saka
Rozhodcovia Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všetci Nem. ). ŽK: Arteta (tréner), Arrizabalaga (mimo ihriska) - Pubill, Koke
Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58. Hincapie) - Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi) - Saka (58. Madueke), Eze (58. Odegaard), Trossard (83. Martinelli) - Gyökeres
Atletico: Oblak - Pubill, Le Normand (57. Sorloth), Hancko, Ruggeri - G. Simeone (57. Cardoso), Llorente, Koke, Lookman (57. Molina) - Griezmann (66. Baena), Alvarez (66. Almada)
/prvý zápas 1:1, postúpil Arsenal/
O to viac mrzí, že finále zostalo tak blízko.
„Som hrdý na to, kam sme sa dostali, ale keď ste krok od finále, bolo by úžasné si ho zahrať. Je mi veľmi ľúto napríklad Antoine Griezmanna a ďalších hráčov, ktorí sú na konci kariéry – pre neho to bola možno posledná šanca, keďže po lete odchádza,“ dodal.
Bolesť, ktorá zostane
Napriek sklamaniu však vidí budúcnosť optimisticky:
„Verím, že máme silný a zároveň veľmi mladý tím, takže dúfam, že v najbližších rokoch dáme do toho všetko, aby sme sa sem opäť dostali a urobili ten posledný krok.“
Ako dlho mu semifinálová prehra zostane v hlave? Odpoveď bola úprimná.
„Povedal by som, že dlho. Boli sme len krok od finále a teraz to všetko na vás doľahne. Pred zápasom sa sústredíte len na hru, ale po ňom si to začnete naplno uvedomovať.“
Hancko navyše priznal, že posledné mesiace neboli jednoduché:
„Pred mesiacom sme so Slovenskom nepostúpili na majstrovstvá sveta. Potom som bol zranený a prehrali sme finále Španielskeho pohára. Takže to nie sú jednoduché mesiace. Ale ďakujem Bohu, že som sa veľmi rýchlo uzdravil a môžem opäť hrať. Snažím sa byť vďačný za všetko, čo mám – za rodinu aj za to, čo prežívam na ihrisku,“ uzavrel.
Líder obrany aj rešpekt odborníkov
Individuálne však patril medzi najlepších na ihrisku. Podľa špecializovaného portálu Sofascore bol najlepším hráčom Atlética so známkou 7. Úspešnosť jeho prihrávok dosiahla 93 percent, pripísal si jednu kľúčovú prihrávku a zaznamenal sedem obranných zákrokov.
Jeho výkon ocenili aj španielske médiá. „Veľmi dobrý prvý polčas slovenského obrancu, pomáhal dobre ubrániť Saku. Bol však trochu nerozhodný pri situácii, ktorá viedla ku gólu Arsenalu pred prestávkou. Gyökeres mu ľahko ušiel za chrbát. V druhom polčase bol veľmi istý spolu s Pubillom. Atlético opäť našlo dvojicu stopérov na vysokej úrovni. Počas celého zápasu výrazne pomáhal pri rozohrávke tímu,“ napísal Carlos Fernández z denníka Marca.
Striedmejší pohľad ponúkol Sergio Picos z Diario AS:
„V obrane mal niekoľko ťažších momentov, jeho prvá sezóna v drese Atlética bola veľmi pozitívna.“
Naopak, veľkú pochvalu pridal Walter Zimmermann z Mundo Deportivo:
„Slovák urobil v zápase, v ktorom ho útočníci Arsenalu výrazne preverili, len minimum chýb. Bol veľmi pozorný pri zákrokoch a stal sa skutočným lídrom obrany.“
Najlepšia sezóna v dejinách?
Arsenal FC to dokázal. Po 20 rokoch európskeho čakania si „kanonieri“ opäť zahrajú finále Ligy majstrov.
Cesta nebola jednoduchá – plná prekážok a nástrah –, no doviedla tím Mikel Arteta až do Budapešti, kde ich delí jediný zápas od historicky prvého triumfu v Lige majstrov.
Vo finále sa stretnú buď s Bayernom Mníchov, alebo s Paris Saint-Germain na štadióne Puskás Aréna 30. mája.
Arsenal je na dosah najlepšej sezóny vo svojej histórii – nielen modernej, ale od svojho založenia v roku 1886.
Ak vyhrá posledné štyri zápasy, stane sa šampiónom Anglicka aj Európy. To by bolo jednoducho fenomenálne.
A úprimne – pôsobí to reálne. Premier League má vo vlastných rukách a posledné zápasy proti West Ham United, Burnley FC a Crystal Palace by mal zvládnuť.
V šatni je chaos
Arsenal navyše prechádza súťažou mimoriadne suverénne. V tejto sezóne Ligy majstrov ešte neprehral ani jeden zápas, základnú fázu vyhral bez straty bodu so skóre 23:4. Jeho postup do finále je tak absolútne zaslúžený.
„V šatni je chaos. Nedá sa podceniť, čo sme v tejto súťaži dokázali. Máme plné právo to osláviť. Je to najprestížnejšia klubová súťaž na svete a snažíme sa to celé vstrebať,“ opisoval Declan Rice pre Amazon Prime Video.
„Vedeli sme, o čo hráme. Ak sa na taký zápas nevieš namotivovať, tak na žiadny. Keď sme išli do vedenia 1:0, vedel som, že vyhráme. Cítil som, že sa deje niečo výnimočné,“ dodal Rice, ktorý bol vyhlásený za muža zápasu.
„Kam sa tento klub za posledné roky posunul… veci, ktoré vás ako hráča bolia. Tréner prevzal plnú kontrolu. Stále sme rástli, tlačili jeden druhého. V Lige majstrov aj v Premier League ideme naplno. Sme v dobrej pozícii menej než mesiac pred koncom.
Opäť sme sa posunuli. Mali sme obdobie, keď sme nehrali dobre, boli sme nepresní, ale našli sme nový spôsob hry. Vo futbale je sebavedomie všetko. Každý je teraz maximálne sústredený,“ pokračoval Rice.