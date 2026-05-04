Slovenský rekord: Neprehrali 38 zápasov v rade. Ak béčko vypadne, musia postúpiť

Pod hlavičkou FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble hrajú svoje súťaže hneď tri mužstvá, ktorých futbalové rozpoloženie a tabuľkové postavenie v jednotlivých ligách je diametrálne odlišné.
Ešte predvlani nikéligové áčko FC ViOn sa druhý rok pokúša o návrat do najvyššej súťaže, lenže v tejto sezóne to nie je dve kolá pred koncom nielenže na priamy postup, ale aj šanca na barážovú miestenku je už iba čisto teoretická.
B-tím je doma v blízkom mestečku Vráble, kde sa kedysi hrávala aj druhá ligy, no u vlaňajšieho štvrtoligistu to vyzerá na strmhlavý pád a šesť kôl pred koncom piatej ligy je stále reálny dokonca historický zostup do najnižšej krajskej súťaže.
„Ja som stále presvedčený, že Vráble do šiestej ligy nevypadnú. Verím, že s pomocou hráčov druholigového áčka piatu ligu nakoniec zachránia,“ skalopevne tvrdí prvý muž futbalu vo Volkovciach, kde je doma céčko ViOnu, Ondrej Kozolka.
Ten za 48 rokov pri futbale vo svojej obci zažil aj slávnu štvrtoligovú éru či štart súčasného kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniara za Volkovce.
„Keď bol Milan Škriniar hráčom ViOnu Zlaté Moravce, v jednom zápase vtedajšieho pohára ZsFZ nám pomohol k postupu cez DAC Dunajská Streda-Vrakúň B do finále, ktoré sme potom prehrali so Skalicou. Občas si s ním pošlem SMS-ku,“ prezradil.
Ak Vráble zostúpia, C-tím musí postúpiť
Vypadnutie béčka do súťaže, v ktorej hrá FC ViOn Zlaté Moravce-Volkovce C, by znamenalo jediné. V šiestej lige skupiny Stred hrať spolu nemôžu a céčko by muselo dobrú súťaž, ktorú hrajú mužstvá z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, opustiť.
Iba tisícové Volkovce robia futbal posledné roky prakticky už samostatne a vo svojej súťaži nemajú páru. Nielen však iba v nej, sériu 38 stretnutí bez jedinej prehry neťahá na Slovensku aktuálne nikto iný.
Od najvyššej súťaže až po najnižšie krajské, teda spolu v 31 súťažiach od Niké ligy po všetkých 15 šiestych líg - od Tatier k Dunaju -, nenájdeme mužstvo, ktoré by neprehralo v rade 38 majstrovských stretnutí.
Volkovčania to dokázali a stále ešte nekončia, pričom naposledy prehrali predvlani, 27. októbra 2024 v jesennom 13. šiestoligovom kole doma s vtedajším suverénom súťaže AC Nitra 0:1, aby na jar doviezli z „odvety“ v krajskej Nitre bod za remízu 0:0.
V tejto sezóne neprehrali v spomínaných ligových súťažiach na Slovensku okrem Volkoviec už len dve mužstvá. Treťoligové Humenné s bilanciou 17 – 5 – 0, ktoré však podľahlo 19. apríla 2025 v 22. kole druhej ligy v Liptovskom Mikuláši (3:0), no a ešte aj Lovča (20 – 1 – 0) v šiestej lige skupiny C SsFZ, za ktorú hrá napríklad nedávny prvoligový stopér Boris Godál.
Lovčania však pustili perie pred rokom, 25. mája na ihrisku dnes už neexistujúcej Hamšíkovej akadémie B, kde prehrali 8:1 po štyroch góloch Nigérijčana Okechukwu, ktorý je už hráčom víťaza druhej ligy Dukly Banská Bystrica.
Krásna séria 32–6–0
Keď sme ešte pred nedeľňajšom šlágrom jari a stretnutím prvého u druhého ŠK Nitra-Dolné Krškany – FC ViOn Zlaté Moravce-Volkovce C dali slovo koučovi lídra Kozolkovi, aby načrtol futbalovej verejnosti návod na nevídane úspešnú jeden a polročnú sériu bez jedinej prehry (32–6–0) v krajskej súťaži, začal z inej strany.
„Mňa teraz zaujíma jediné, zdravotný stav hráčov pred naším najbližším zápasom v Dolných Krškanoch, kde nebudeme nastupovať ako favorit.
Až päť hráčov základnej zostavy má totiž väčšie či menšie zdravotné ťažkosti a štart niektorých z nich je vážne ohrozený.
Pred touto jarou sa nám skoro rok práveže zranenia či choroby vyhýbali, ale teraz sa to na mužstvo doslova valí,“ hovoril ustarostený bývalý dlhoročný starosta.
Tohtosezónna bilancia Volkoviec pred májovým ťahákom jari bola obdivuhodná (16 – 3 – 0), vrátane ďaleko najlepšieho skóre 60:16. „Dovolím si povedať, že ak by nás v odvetnej časti nesužovalo toľko zranení, tak by sme remízový zápas v Čeľadiciach doviedli do víťazného konca.
Zdravotný stav mužstva je naozaj ďaleko od ideálneho aj pred dôležitým stretnutím v druhých Dolných Krškanoch, no niektorí naši hráči chcú hrať aj cez bolesť a urobiť na ihrisku všetko preto, aby sme neprišli o sériu, ktorá sa nemusí opakovať.
Za našich súperov z okresu Nitra hrajú neraz aj známejšie exligové mená, my také nemáme. Máme však pokorných chalanov s charakterom, ktorí nechajú na ihrisku srdce. Napriek zdravotným problémom, u silného súpera sa pokúsime aspoň neprehrať,“ povedal ešte pred šesťbodovým ťahákom, na ktorý sa chystali futbaloví fajšmekri z podzoborskej oblasti.
Vzor pre slovenské dediny
Špecialitou úspešného mužstva je fungovanie realizačného tímu. Počas zápasov koučuje mužstvo Ondrej Kozolka, inak bývalý starosta obce, tréningy vedie buď asistent trénera Pavel Medveď, ktorý má hlavný pracovný pomer v rovnakej funkcii v druholigovom FC ViOn Zlaté Moravce, alebo ďalší „výkonný“ tréner a bývalý hráč Tomáš Kozolka v prípade, že niečo „nehorí“ na obecnom úrade, kde po posledných komunálnych voľbách nahradil vo funkcii starostu svojho otca.
Domyslieť si prapodstatu nevídanej výsledkovej série dedinky zo Zlatomoravecka nemusí byť zas až tak ťažké, veď dlhoročné prepojenie vedenia Obce Volkovce priamo na dnes už obdivovaný bielo-modrý tím môže byť príkladom pre mnohé slovenské obce.
Prišiel vypomôcť z Fínska
„K našim jarným zdravotným patáliám uvediem jeden príklad. Najlepší strelec mužstva Adam Bachan laboroval s rôznymi zraneniami prakticky od začiatku jari a prvý plnohodnotný tréning absolvoval len pred niečo vyše týždňom.
On však chce hrať za každú cenu, naposledy napríklad aj so zlomeným nosom a nasadenou ochrannou maskou, no a okrem toho, ako najlepší strelec šiestej ligy, hrá ešte aj svoju vlastnú súťaž.
Marián Švec nebol od zápasu v Nitre-Chrenovej ešte ani v práci, nieže na futbale, zimná posila z Kozároviec Juraj Ďurina má problémy s trieslom. Obranca Matej Drienovský hral kvôli svalovým ťažkostiam naposledy ešte proti Žitavanom, proti ktorým nám prišiel vypomôcť z Fínska, kde študuje, Šimon Kozolka.
Za prvú hodinu hry mužstvu aj pomohol, ale potom sa zranil aj on. Ešte koncom týždňa ležal s poškodenými väzivami v členku doma a v škole vo Fínsku mu zostalo dorobiť poslednú skúšku.
Ženie ich vidina titulu
Volkovce mali vynikajúcu už vlaňajšiu jarnú časť vtedy ešte silnejšej súťaže, keď skončili na cenenom štvrtom mieste za postupujúcim duom AC Nitra, Topoľčany, na ihriskách ktorých neprehrali, keď remizovali zakaždým 0:0. Tretie skončili Dolné Krškany.
„Napriek jarným problémom máme teraz jednu veľkú výhodu, ženie nás totiž vidina víťazstva v súťaži a zisku majstrovského titulu.
Vďaka poctivému prístupu celého mužstva, máme v tabuľke čosi nahrané, no a s tým sa už dá pracovať,“ zakončil veľavrane ostrieľaný futbalový manažér Ondrej Kozolka, ktorý sa do vyššej súťaže nehrnie za každú cenu.
Totálny šiestoligový futbal
Domáce Dolné Krškany kúpili v lete dobré posily na čele s exligovým pilierom obrany Jaroslavom Machovcom z rakúskeho SC Kittsee a do sezóny išli ešte silnejšie ako vlani, keď brali bronz. V úvode sa netajili postupovými plánmi, a hoci im v zime odišiel do štvrtoligovej Šoporne Marek Hrnčár, šanca na postup ešte žije.
Lenže v nedeľu zavítal na štadiónik pri Biovete hosť najsilnejší možný. Duel prvého u druhého bol aj konfrontáciou dvoch kanonierov z top 5, 19-gólového Volkovčana Adama Bachana, ktorý je priebežným kráľom strelcov a 13-gólového kapitána „ariánov“ Juraja Jančiara. Nielen preto sa na dobrom trávniku čakala pekná „podívaná“ a v prvú májovú nedeľu oslava najkrajšej hry.
ŠK Nitra-Dolné Krškany – FC ViOn Zlaté Moravce-Volkovce C 1:1 (0:0)
Góly: 75. Jakub Záhon – 46. Adam Bachan
Diváci: 200
Skúsení domáci sa nezvyknú bezhlavo od úvodného hvizdu hrnúť za prvým gólom, pri 10-bodovom manku im však tentokrát nič iné nezostávalo.
Prvý polčas mal piatoligovú úroveň, po troch domácich rohoch sa síce jedenástka nekopala, ale po prehnane súbojovom úvode si presný rozhodca urodil na ihrisku poriadok. V 17. minúte ukázal domácemu Petrášovi za priostrý sklz na Ďurinu žltú kartu a o dve minúty aj Ondrejkovičovi a bol pokoj.
Prvý mal blízko ku gólu Krškančan Krkoška, ktorého šikovnému lobu cez vybiehajúceho Šveca veľa nechýbalo.
Prvú priamočiaru kombináciu, ktorej chýbalo iba presnejšie zakončenie však predviedli hostia po osi Do. Studený – Bachan – Tonka. Otvoriť skóre mohol gólom do šatne domáci kanonier Jančiar, ktorý zvnútra šestnástky netrafil dobre loptu.
Namiesto gólu do šatne videla vyše dvestovka divákov gól zo šatne, o ktorý sa nepostaral po asistencii pracovitého Ďurinu nik iný, ako najlepší strelec súťaže Adam Bachan, ktorý oslávil. Jeho absolútne nasadenie a sústredenosť na hru slávili úspech už po 20-krát – 0:1.
Vicelíder nechcel stratiť šancu na titul, Galkova bomba skoro zvalila Švecove brvno, lopta sa však odrazila von. Hostia už sedeli pevne na koni, najväčší a jediný rival však ukázal silu. Búšil do protivníka stále viac a zaslúžená odmena prišla v 75. minúte, keď pohotový Záhon vyrovnal.
Až potom sa ukázalo, prečo sú technickí i fyzicky silní Volkovčania výsledkovo tak úspešní. V ťažkých osobných súbojoch si dokázali zakaždým čisto poradiť chlap proti chlapovi a bod, pre ktorý si k druhému prišli, získali v obojstranne dobrom stretnutí zaslúžene.
Vedúce mužstvo predviedlo v športovom prostredí totálny šiestoligový futbal a jeho bielo-modrí bojovníci odchádzali domov na Zlatomoracecko pod hradom kniežaťa Pribinu s vysoko zdvihnutou hlavou.
Ak piatoligové Vráble - dnes predposledné - nakoniec predsa len z piatej ligy nevypadnú, zaujímavá môže byť konečná druhá priečka, na ktorej sú ambiciózne Dolné Krškany. Stožiare pre umelé osvetlenie na piatkové večerné majstráky tam už stoja.
Kapitán Studený je top oporou
V šlágri kola sa postaral o jediný gól spokojnejších hostí mimoridne produktívny kanonier na pohľadanie Adam Bachan, nás však zaujal výkon nenápadného defenzívneho pracanta Dominika Studeného, ktorý napriek nevysokej postave dokáže v súbojoch čisto odoberať lopty.
„Cieľom mužstva je získať titul, k čomu sme dnes spravili jeden dôležitý krok. Navyše, proti dobrému súperovi sme si udržali sériu bez prehry, takže odchádzame spokojní,“ povedal pre Sportnet 28-ročný ostrý zadák s prehľadom v hre, ktorému hrozila piata žltá karta, no ťažké osobné súboje dokázal zväčša vyhrávať a jeho štýl odoberania lopty je pastvou pre oči.
„Prvý polčas bol obojstranne snáď o čosi lepší, ale bol to fyzicky náročný zápas a v druhom polčase postupne ubúdali sily na oboch stranách.
Škoda len, že najtesnejšie vedenie sme si neustrážili, aj keď sme vedeli, že Krškany sú nebezpečné hlavne po centroch, pretože majú dobrých a vysokých hlavičkárov.
Dovolím si však povedať, že ak by sme dnes hrali v najsilnejšom možnom zložení, tak uhráme lepší výsledok. Ak by mohol hrať napríklad najlepší krajný obranca súťaže Matej Drienovský, ktorý má zranený sval, ten vyrovnávajúci gól by sme nedostali.“
Dotkli sme sa aj otázky postupu do piatej ligy. „V piatej lige je béčko ViOnu Vráble, preto by sme postúpiť ani nemohli.“ Lenže predposledným Vrábľom hrozí vypadnutie.
„Myslím si, že s hráčmi z áčka to nejako zachránia. Alebo im pôjdeme pomôcť my z céčka,“ smial sa futbalista poctivec Dominik Studený.
Bez preháňania, Volkovce by v terajšej forme v piatej lige Juhovýchod so záchranou problém určite nemali.
Kapitán mužstva si pochvaľuje aj podmienky pre futbalistov v neveľkej obci. „Vďaka naším „dvom“ starostom, bývalému a terajšiemu, máme vytvorené naozaj veľmi dobré podmienky pre futbal,“ zakončil.
Šimon Kozolka s barlami
Zranený, 23-ročný Šimon Kozolka prišiel nakoniec s pomocou barlí pozrieť aj na zápas do Krškán.
„Keďže ma oslovil tréner Ondrej Kozolka, mužstvu som chcel pomôcť pred týždňom proti Žitavanom, ktoré sme porazili 5:1, ale ja som si hneď na začiatku zápasu zranil už dávnejšie operovaný pravý členok, v ktorom mám dva umelé väzy, pritom som fauloval ja. Pod adrenalínom som odohral ešte asi hodinu zo zápasu, no ďalej sa už nedalo pokračovať. Minulý týždeň som bol na snímok a zajtra idem k lekárovi na kontrolu.“
V Dolných Krškanom podalo naše mužstvo skvelý výkon, zaslúžene berieme bod a naša séria bez prehry pokračuje.
Mne ešte zostala jedna skúška z fínskej geopolitiky a geoekonómie, ale na škole máme systém, ktorý umožňuje si skúšky flexibilne presúvať, takže by s tým nemal byť problém. Navyše, som rád, že som mohol byť konečne s priateľkou Dominikou,“ hovoril študent na University of Turku, kde mu umožnili trénovať s tímom Jyrkkälän Tykit.