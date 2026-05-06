Oveľa hlúpejší už nebudem, povedal Slafkovský o hite a bitke. Tvrdí, že ho to nebolelo

Juraj Slafkovský skončil v sérii Montrealu s Tampou Bay na ľade po tvrdom hite od Croziera aj po bitke s Hagelom, ktorú prehral.
Tieto momenty vystrašili fanúšikov Habs a na Slovákov zdravotný stav sa pýtali pred sériou druhého kola play-off NHL s Buffalom novinári.
„Myslím, že som v poriadku. Viete, o veľa hlúpejší už aj tak nebudem," reagoval s jeho typickým humorom a vyvolal smiech novinárov.
„Naozaj neviem, čo k tomu viac dodať, som v pohode. V skutočnosti ma to ani nebolelo a som pripravený hrať. Dokonca som nevynechal ani striedanie, musel som len absolvovať povinný protokol pri podozrení na otras mozgu, ale to sú pravidlá ligy a to neviem zmeniť.“
Montreal zvíťazil vo vyrovnanej sérii s Tampou 4:3. Každý zo siedmich zápasov skončil len jednogólovým rozdielom.
„Séria nás toho naučila mnoho, teraz to len musíme využiť pre náš prospech," hovoril Slafkovský.
„Nechcete urobiť žiadnu riskantnú chybu, no zároveň sa snažíte streliť gól. Mám pocit, že vďaka všetkým týmto scenárom, ktoré nastali, sa tu v tíme každý zlepšil.“
Slafkovský v sérii s Tampou získal len tri body za hetrik v prvom stretnutí a ako líder nebodoval rovnakým tempom ako v základnej časti.
„Človek chce dávať góly, tvoriť hru a byť tým rozdielovým hráčom. Ale keď sa vám osobne v tomto smere nedarí, povzbudzujete spoluhráčov a snažíte sa pomôcť tímu inak. Snažíte sa najmä neinkasovať, čo sa nie vždy darilo," povedal po tréningu.
„Je to tímový šport a som šťastný, že ťaháme za jeden povraz ako jeden tím a že každý je toho súčasťou.“
Suchoty nezažíval len Slafkovský, ale viacerí lídri Montrealu. 51-gólový strelec Caufield nezískal v hre 5 na 5 žiaden bod a dal len jeden gól. Kapitán Suzuki mal v hre 5 na 5 len dva body.
Tampa zvládla ubrániť hviezdy Canadiens, avšak slovenský útočník verí, že séria s Buffalom bude iná a prinesie viac príležitostí.
„Mám pocit, že v ich hre je o niečo viac rizika, čo môžeme využiť v náš prospech. Môžeme ťažiť z protiútokov a celkovo si myslím, že to bude dobrý hokej. Úprimne, na zajtrajší zápas sa veľmi teším.“
Séria Buffala s Montrealom odštartuje v noci na štvrtok od 1:00.