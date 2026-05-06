V Žiline sme sa prvýkrát cítili na slovenskom futbale v nebezpečenstve (podcast Spoza piva)

Fanúšikovia Košíc počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|6. máj 2026 o 11:42
Vitajte pri epizóde 161.

Máme za sebou zápas, ktorý by mal byť pomyselným vrcholom všetkých slovenských klubov.

Finále slovenského pohára však nezaujalo len z pohľadu futbalového výkonu.

Prvý máj v zásade patrí dianiu finále slovenského pohára. Tento rok doň postúpili Košice a Žilina, čo sme nemohli nechať ujsť. 

V Žiline sme strávili takmer 24 hodín, Košice prehrali 1:3, pričom Žilina mala z hry celý zápas oveľa viac a v podstate pokojným krokom dokráčala k titulu. 

Po zápase sme však boli svedkami otrasných momentov, bitiek a komplikácií smerom k policajtom.

Cítili sme sa naozaj v nebezpečenstve, keďže skupina ľudí začala burcovať dokonca policajné kone. 

Viac o tomto zážitku sa dozvieš v epizóde a už aj vo vlogu, ktorý nájdeš na Youtube kanále Spoza piva. 

VIDEO: 161. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Slovensko

