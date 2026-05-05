Slafkovský zažiaril a zhasol. Ožije v najzábavnejšej sérii prvý útok Montrealu?

Poznáte tú situáciu, keď deti vyrastú a vystriedajú v istej zodpovednosti svojich rodičov alebo starších súrodencov?
Niečo podobné sa deje tento rok v NHL. Mladé mužstvá nahrádzajú starú gardu a symbolom toho je súboj Buffalo Sabres s Montreal Canadiens v druhom kole play-off.
Atlantickej divízii NHL vládli posledné roky tímy ako Florida, Tampa Bay, Boston či Toronto. Od roku 2020 bol vždy jej víťazom tím z Floridy. Trikrát Tampa Bay Lightning a trikrát potom Florida Panthers.
Teraz sa štafetový kolík posúva ďalej. V druhom kole play-off si z Atlantickej divízie zahrajú tímy, ktoré v ňom hrali za posledných desať rokov dohromady raz.
Montrealu sa to podarilo v roku 2021, keď dokráčal až do finále. Buffalo je v play-off vôbec prvýkrát od roku 2011, a ukončilo tak najdlhšie čakanie na vyraďovaciu fázu v histórii NHL.
Súboj Montrealu a Buffala tak značí posun generácií v profilige. V sérii sa stretnú dva tímy budúcnosti a značí to aj ich vek.
Montreal bol na začiatku sezóny s vekovým priemerom 25,7 rokov najmladší tím v lige. Druhé najmladšie bolo Buffalo.
„Výmenu stráží“ podčiarkuje aj to, že štyri z piatich najmladších tímov zo začiatku sezóny NHL postúpili do druhého kola play-off. Okrem spomenutých aj Philadelphia a Anaheim.
My poznáme ich a oni nás
Buffalo sa s Montrealom v play-off stretne vôbec prvýkrát od roku 1998, Sabres vtedy vyhrali jasne 4:0.
V prvom kole 2026 Montreal vyradil Tampu 4:3 na zápasy a Buffalo si poradilo s Bostonom po výhre 4:2.
Analytické modely tentokrát predikujú veľmi vyrovnaný priebeh. Magazín TheAthletic porovnal šance oboch mužstiev a Sabres sú lepší len o vlások. Šance na úspech sú 51 ku 49 v prospech Buffala.
Experti sériu označujú za jednu z najzaujímavejších a najzábavnejších.
„My poznáme ich, oni poznajú nás a bude to bitka,“ povedal kapitán Buffala Rasmus Dahlin.
„Bude to o bojovnosti a o tom, kto to bude viac chcieť v každom striedaní. Očakávam, že to bude veľmi tesné a bude náročné dať gól v takejto sérii,“ dodal.
Oba tímy majú veľkú príležitosť preniknúť do najlepšej štvorky NHL, odkiaľ bude už len krok od bojov o Stanley Cup.
„Vieme, že majú dobrý tím. Ukázali to v základnej časti,“ hovoril hráč Montrealu Alex Newhook. „Majú talent, majú rýchlosť. Bude to ťažká séria.“
Vyrovnané ako doteraz?
Vzájomná bilancia Sabres a Habs v základnej časti bola 2:2. Všetky zápasy boli tesné a oba tímy vyhrali tie svoje o dva góly, pričom vždy dali ten posledný do prázdnej bránky. Po 13 gólov padlo do oboch bránok.
Najproduktívnejší hráč série bol Nick Suzuki, ktorý v nej nazbieral osem bodov. Viac ako bod na zápas mal aj Cole Caufield, ktorý bodoval šesťkrát.
Juraj Slafkovský strelil v týchto štyroch zápasoch dva góly. Celkovo počas svojej kariéry odohral proti Sabres 13 duelov a získal v nich 9 bodov.
„Keď takýmto kvalitným hráčom doprajete trochu miesta navyše, dokážu ho okamžite využiť. Musíme byť zodpovední v defenzíve,“ varoval pred hviezdami Canadiens Dahlin.
Z Buffala bodoval najviac vo vzájomných zápasov počas sezóny Tage Thompson. V štyroch dueloch sedemkrát. Žiaden iný hráč z celej NHL nenazbieral proti Habs viac bodov.
Tímy s najlepšou atmosférou
Hokejisti oboch mužstiev priniesli svojím fanúšikom v posledných týždňoch neskutočnú explóziu radosti a emócií. Buffalo to predviedlo už v prvom stretnutí proti Bostonu, v ktorom otočilo stav z 0:2 na 4:2.
„Mal som šťastie hrať pred skvelými fanúšikmi, ale toto bol určite vrchol,“ hovoril útočník Buffala Jason Zucker o atmosfére v KeyBank Center v prvom kole. „Šialené je aj to, že som nikdy predtým takéto Buffalo nevidel.”
Stovky fanúšikov Sabres po výhre v šiestom zápase na ľade Bostonu čakali svojich hráčov na letisku.
„Nečakal som to, bolo to úžasné. Ukazuje to, akých neuveriteľných fanúšikov máme,“ hovoril kapitán Dahlin. „Bolo 1:30 v noci. Bolo krásne to vidieť, som hrdý, že hráme pred takými fanúšikmi.“
Ak chceme hľadať atmosféru v inej aréne, ktorá v prvom kole napodobnila Buffalo, musíme zájsť do Montrealu.
„Toto miesto je pripravené vybuchnúť,“ vravel pred štartom play-off tréner Habs Martin St. Louis a jeho slová sa naplnili.
V Bell Centre, rovnako ako aj v Buffale, namerali 108 decibelov a po výhre na ľade Tampy v siedmom zápase bola atmosféra v Quebecu poriadne divoká.
„Každý je nadšený a plný vášne. Je jedno, aký má kto životný štýl, ale každý sa zhodne na tom, že mu záleží na jeho hokejovom tíme,“ vravel na margo fanúšikov Cole Caufield.
Buffalo a Montreal sú mestá, kde na hokeji záleží a ich vzájomná séria je darček pre všetkých fanúšikov. Najmä pre priaznivcov týchto klubov, ktorí sú už hladní po úspechu a dôležitých víťazstvách.
"V ich hale bude skvelá kulisa, tým si môžeme byť istí. Je to jedno z najlepších miest, kde sa dá hrať hokej. Už sa neviem dočkať, keď sa tam predstavíme," hovoril tréner Buffala Lindy Ruff.
Dokáže prvý útok dominovať?
Oba tímy zvládli svoje série v prvom kole, ale ich priebeh bol odlišný. Montreal sa natrápil v boji so skúsenou Tampou, zatiaľ čo Buffalo kontrolovalo sériu s Bostonom a dokázalo vyhrať aj 6:1.
Pred sériou visí zásadná otázka na ofenzívu Montrealu. Dokáže prvý útok hrať opäť rozdielovo?
Tampa Bay zvládla v sérii s Habs jednu z najnáročnejších úloh – zastaviť trojicu Slafkovský – Suzuki – Caufield.
Jedna z najlepších formácií sezóny spolu v hre 5 na 5 strávila vyše 55 minút a nestrelila ani jeden gól, pričom inkasovala štyri.
Tréner Martin St. Louis aj preto často menil zostavu a rozdeľoval hráčov z prvého útoku. Slafkovský nastupoval aj v tom druhom s Demidovom a Evansom, alebo miestami hral v prvom útoku Demidov namiesto Caufielda.
Spomínaná trojica patrila počas základnej časti k absolútnej špičke celej ligy. Otázka je, čo dokáže v sérii s Buffalom a či vie byť rozdielová.
Tréneri Sabres určite sledovali videá, ako si Tampa s touto trojicou poradila. Na najlepších hráčov nasadzovali strikne Hagela s Cirellim a fungovalo to.
Tampa dokázala limitovať čas tohto útoku s pukom a nedovolila mu kontrolované vstupy do útočného pásma, ale nútila trojicu nahadzovať puky za bránu Vasilevského. Lightning dokázali veľa z týchto pukov získať naspäť.
Juraj Slafkovský v siedmich dueloch série získal len tri body za hetrik v prvom zápase. Aj napriek tomu, že nebodoval tak často, viackrát ukázal záblesky svojej kvality.
Hviezdy Montrealu by však mali patriť proti Buffalu k najlepším hráčom série a ak chcú sériu zvládnuť, budú musieť predviesť viac ako proti Tampe.
Pozitívom v prvom kole však bolo, že ich dokázali zastúpiť hráči z ďalších formácií. Zaujal Texier, Dach, Bolduc či Newhook, ktorý strelil víťazný gól série.
Zúfalé presilovky Buffala
Buffalo má vpredu takisto viacerých elitných hráčov, ale jeho sila pramení aj z hĺbky kádra. Sabres pravidelne dokážu nasadzovať tri veľmi kvalitné útoky.
Najväčšiu rolu smerom dopredu má Tage Thompson, ktorý v troch z posledných štyroch sezón nastrieľal 40 gólov. V play-off hrá prvýkrát v kariére a so siedmimi bodmi je najproduktívnejším hráčom svojho tímu.
Dopĺňajú ho solídni hráči ako Tuch, Benson, Krebs, Doan, Norris či McLeod.
Sabres si však budú musieť poradiť s presilovkami. S úspešnosťou 4,2 percent ich majú najhoršie zo všetkých tímov play-off. Montreal naopak patrí k najlepším (4. miesto a úspešnosť 19,2 percent).
Presilová hra Buffala bola problémom už v závere základnej časti, keď sezónu zakončili s 22 presilovkami bez gólu za sebou.
V play-off sa na početné výhody mužstvá nemôžu až tak spoliehať, ale mužstvo zo severozápadu New Yorku vie, že potrebuje túto činnosť zlepšiť.
Kandidáti na Norris Trophy v oboch tímoch
Defenzíva Montrealu si v prvom kole prešla väčším testom, ako Buffalo.
Oba tímy však majú bekov, ktorí sú kandidáti na Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny. Hviezdy Lane Hutson a Rasmus Dahlin môžu byť aj najlepšími hráčmi blížiacej sa série.
Pozitívnou správou pre Montreal je návrat obrancu číslo 2, Noaha Dobsona, ktorý preberie mnoho zodpovedností v zadných radoch.
Mužom číslo 1 je však stále mladý Hutson, ktorý tím výborne podporuje aj smerom dopredu a v play-off je zatiaľ najproduktívnejší hráč tímu (6 bodov).
Tréneri sa na neho výrazne spoliehajú, proti Tampe na ľade trávil priemerne 27 a pol minúty. Často vyťažovaní boli aj Matheson, Carrier a Guhle.
Buffalo má v zadných radoch takisto hlavnú hviezdu. Je ňou kapitán mužstva Rasmus Dahlin, ktorý patrí k najlepším bekom na svete.
Dobre vyskladaný je aj zvyšok defenzívy. Samuelsson má najlepšiu sezónu, v ktorej k dobrej hre smerom dozadu pridal aj produktivitu. Solídnou hrou ich dopĺňajú Power aj Byram.
Z neznámych brankárov hviezdy
O priebehu celej série však môžu rozhodnúť brankári. Maskovaní muži sú silnou stránkou oboch tímov.
Pred sezónou zrejme len málokto čakal, že práve títo dvaja muži budú v bránkovisku svojich mužstiev vďaka skvelým výkonom.
V Buffale začal sériu proti Bostonu Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý štartoval v prvých dvoch zápasoch. V tom druhom však do tretej tretiny nastúpil Alex Lyon a odvtedy Fínovi neprepustil miesto.
Lyon držal Sabres skvelými výkonmi a jediná prehra s ním v bráne bola 1:2 po predĺžení. V piatich zápasoch inkasoval len päťkrát a celkovo zastavil 95,5 percent striel, čo je druhé najlepšie číslo po Andersonovi z Caroliny.
Podľa portálu HockeyStats svoj tím ušetril o viac ako päť gólov a v tejto štatistike bol piaty najlepší.
Mladý Čech znervóznil aj Kučerova
O jedno miesto pred ním bol brankár Montrealu Jakub Dobeš, ktorý zabránil takmer šiestim gólom navyše.
Veľkou oporou Canadiens bol v celej sérii a svoju formu postupne gradoval. V zápasoch 5 až 7 mal úspešnosť zákrokov 95 %, 97 % a 96,6 %.
Pri výhre 2:1 v zápase číslo 7 hral kľúčovú rolu. Tampa síce Montreal prestrieľala 29:9, ale Dobeš držal kanadský celok nad vodou a vyhral brankársky súboj s jedným z najlepších brankárov, Andrejom Vasilevským.
Dobeš mal v sérii úspešnosť 92,3 percent a spomedzi všetkých brankárov čelil v prvom kole najväčšiemu počtu striel.
„Ľudia niekedy hovoria, že hrám príliš emočne. Ale každý zápas, v ktorom som, je pre mňa ako zápas číslo 7 a ako keby to bol môj posledný duel,“ hovoril po výhre nad Tampou Dobeš.
Svoju mentalitu ukázal aj po druhej tretine siedmeho zápasu, v ktorej Montreal nemal ani jednu strelu na bránku Tampy a stav bol vyrovnaný 1:1.
„Viem, že ste nervózni,“ povedal cestou do šatne útočníkovi Lightning Nikitovi Kučerovovi.
24-ročný nováčik sa dostal pod kožu hlavnej hviezde Tampy. „Chcel som mu ukázať, že aj ja mám sebavedomie. Je elitný hráč, ale aj my máme výborných hráčov,“ povedal Čech, ktorý v celej sérii inkasoval od hviezdneho Rusa len jediný gól.
Brankárska pozícia je v play-off veľmi dôležitá a v sérii Buffala s Montrealom to môže platiť ešte o niečo viac.
"Máme výborný tím. Nezáleží na tom, aké sú okolnosti, stále dokážeme nájsť cestu k výhre," hovoril o Montreale Dobeš.
"Ideme do Buffala a nemôžeme sa uspokojiť. Musíme ostať pokorní, ísť do Buffala a zopakovať to."
Séria druhého kola medzi Buffalom a Montrealom odštartuje prvým zápasom v noci na štvrtok od 1:00.