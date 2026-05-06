Brankárske trio Slovenska na MS je známe. Čo som si naplánoval, to vyšlo, hovorí Rabčan

Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája).
Pre Adama Gajana, ktorý v stredu oslávil 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
„Niečo som si naplánoval a do bodky to vyšlo,“ uviedol druhý menovaný.
Zo slovenského brankárskeho tria je najskúsenejší Samuel Hlavaj, ktorého čakajú už piate MS.
Gajan bol jeho kolega na nedávnej zimnej olympiáde v Miláne, no do hry nezasiahol. Pre Rabčana to bude prvý veľký turnaj v kariére.
Teším sa na tú výzvu
„Som z toho rád. Čo bude ďalej, to sa uvidí. Nechám sa prekvapiť. Človek pracuje celú sezónu, aby sa dostal do záverečnej nominácie.
Som rád, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch, aby som ukázal, čo je vo mne,“ poznamenal.
Za sebou má životnú sezónu 2025/2026. V nej sa vypracoval do pozície jednotky v Banskej Bystrici a štatisticky patril k najlepším v celej extralige.
Odmenou mu boli nielen pozvánky do reprezentácie, ale aj nový angažmán. Od sezóny 2026/2027 bude pôsobiť v Komete Brno.
„Teším sa na tú výzvu. Takisto ako v Banskej Bystrici, aj v Brne som pripravený dať do toho všetko.
Ako to vyjde, to je už vo hviezdach. V Česku je prakticky rovnaký jazyk ako u nás, takže v tomto smere človek nemá problém. Aj to zohralo úlohu,“ priznal Rabčan.
Musíme sa pozerať sami na seba
Vydarenú sezónu, ktorú zakončí účasťou na MS, si vysníval.
„Keď si v živote niečo naplánujete, tak do toho často niečo skočí. Ja som si niečo predstavil a podarilo sa. Som z toho veľmi rád. Vyšlo to v klube i v reprezentácii, naozaj skvelá sezóna,“ konštatoval Rabčan pred dvoma prípravnými zápasmi s Dánskom.
Ich dejiskom bude v piatok a v sobotu Spišská Nová Ves. Zverenci Vladimíra Országha sa proti súperovi, s ktorým sa stretnú aj v základnej B-skupine MS, budú chcieť víťazne naladiť na šampionát.
„V prvom rade sa musíme pozerať sami na seba. Nesmieme veľmi riešiť to, ako hrá súper. Samozrejme, že si pozrieme ich hru aj presilovky.“
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B