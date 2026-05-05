Ďalšia zmena v slovenskej reprezentácii. Útočníka skolil vírus, šancu dostane majster z Nitry

Jakub Lacka (Nitra) sa teší z gólu v zápase 11. kola hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
Sportnet|5. máj 2026 o 12:55
Do prípravy zasiahne reprezentačný nováčik.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu zasiahla ďalšia zmena v príprave na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

Útočníka Samuela Takáča, ktorý sa mal k mužstvu pripojiť tento týždeň, vyradil z kempu silný vírus.

Realizačný tím reagoval dodatočnou nomináciou – premiérovú pozvánku do národného tímu dostal čerstvý majster z Nitry Jakub Lacka.

Informoval o tom zväz na sociálnych sieťach.

Slovensko v utorok štartuje záverečný blok prípravy na svetový šampionát, počas ktorej odohrá dvojzápas proti Dánsku (8. a 9. mája) v Spišskej Novej Vsi.

Reprezentáciu po víkendovom dvojzápase proti Lotyšsku opustili štyria hráči.

Tréner Vladimír Országh vyradil z nominácie Mareka Ďalogu, Dávida Romaňáka, Adama Lukošíka a Oleksija Mykluchu.

Ich miesto zaujal obranca Třinca Patrik Koch, útočník Nitry Sebastián Čederle a obranca zo Slovana Bratislava Tomáš Královič.

Program Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

