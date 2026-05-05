Ďalšia zmena v slovenskej reprezentácii. Útočníka skolil vírus, šancu dostane majster z Nitry

Slovenskú hokejovú reprezentáciu zasiahla ďalšia zmena v príprave na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
Útočníka Samuela Takáča, ktorý sa mal k mužstvu pripojiť tento týždeň, vyradil z kempu silný vírus.
Realizačný tím reagoval dodatočnou nomináciou – premiérovú pozvánku do národného tímu dostal čerstvý majster z Nitry Jakub Lacka.
Informoval o tom zväz na sociálnych sieťach.
Slovensko v utorok štartuje záverečný blok prípravy na svetový šampionát, počas ktorej odohrá dvojzápas proti Dánsku (8. a 9. mája) v Spišskej Novej Vsi.
Reprezentáciu po víkendovom dvojzápase proti Lotyšsku opustili štyria hráči.
Tréner Vladimír Országh vyradil z nominácie Mareka Ďalogu, Dávida Romaňáka, Adama Lukošíka a Oleksija Mykluchu.
Ich miesto zaujal obranca Třinca Patrik Koch, útočník Nitry Sebastián Čederle a obranca zo Slovana Bratislava Tomáš Královič.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
