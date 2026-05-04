Montreal už dospel, píšu v zámorí. Slafkovský po hetriku nebodoval, očakáva od seba viac

Pred sezónou, na tradičnom golfovom turnaji hráčov Montrealu, Jeff Gorton, riaditeľ Canadiens pre hokejové operácie, povedal, že by nebolo sklamanie, keby sa tím nedostal do play-off.
Pripomenul, že nikto ich tam nečakal ani minulý rok. Montreal ale do play-off postúpil.
A nielen to. V prvom kole vyradil favorizovanú Tampu Bay (4:3 na zápasy) a po piatich rokoch si zahrá finále Atlantickej divízie, tentokrát proti Buffalu. Prvý zápas je na programe v noci na štvrtok od 1:00 slovenského času.
Mladý tím, od ktorého vedenie ešte pred pár mesiacmi neočakávalo play-off úspechy, urobil výraznejší výkonnostný skok, než sa predpokladalo, a dozrel rýchlejšie, než naznačoval jeho vekový profil.
„O dva roky by podľa mňa mali byť pripravení reálne bojovať o Stanleyho pohár. Od toho momentu by mali byť kandidátom na titul šesť, možno sedem rokov v rade,“ odhadol montrealský expert Stu Cowan.
V sérii proti Tampe však bolo zároveň vidno, že súpiska ešte nie je bez slabín a vedenie bude musieť v najbližších rokoch zaplniť niekoľko dier, ak chce tím posunúť z príjemného prekvapenia medzi reálnych kandidátov na Stanleyho pohár.
Postup si zaslúžili obaja
Toto sú výsledky zápasov medzi Montrealom a Tampou v prvom kole play-off:
- Tampa - Montreal 3:4 pp
- Tampa - Montreal 3:2 pp
- Montreal - Tampa 3:2 pp
- Montreal - Tampa 2:3
- Tampa - Montreal 2:3
- Montreal - Tampa 0:1 pp
- Tampa - Montreal 1:2
Keď útočník Montrealu Alex Newhook strelil v 12. minúte tretej tretiny siedmeho zápasu gól, rozhodol takmer neuveriteľnú sériu.
V nej nikto neviedol o viac ako dva góly, každý zápas sa skončil rozdielom jedného gólu a štyri z nich si vyžiadali predĺženie. Iba tretíkrát v celej histórii NHL sa stalo, že vo všetkých siedmich zápasoch bol na konci najtesnejší rozdiel.
Montreal strelil v sérii 16 gólov, Tampa o jeden menej.
„Vyrovnanejšiu sériu si len ťažko možno predstaviť. Oba tímy si postup zaslúžili, ale ďalej môže ísť len jeden," uviedli po zápase experti The Athletic Arpon Basu a Pierre LeBrun.
Montreal dospel
Montreal je s priemerným vekom 25,85 roku najmladším tímom v play-off NHL. Priemerný hráč Tampy je takmer o 4 roky starší.
Reportéri The Athletic prirovnali postup Montrealu k momentu, keď tínedžer dospeje.
A dospievať začal pred piatimi rokmi, keď vo finále Stanleyho pohára, kde sa dostal ako veľké prekvapenie, prehral práve na ľade Tampy.
Odvtedy uplynula naozaj krátka, ale pre kanadský klub intenzívna, doba.
„Po finále Stanleyho pohára v roku 2021 prišli ťažké časy, veľa hráčov odišlo a začali sme prestavbu," povedal po postupe kapitán Montrealu Nick Suzuki.
Bol jedným zo šiestich súčasných hráčov Canadiens, ktorí prehru s Tampou vo finále zažili na vlastnej koži. A teraz ich vyradili v sedemzápasovej sérii.
„Je to asi rýchlejšie, ako väčšina čakala. Ale keď dáte dokopy dobrých hráčov, dobrý systém a dobré vedenie, veci sa môžu otočiť rýchlo," dodal Suzuki. „Máme veľa hráčov, ktorí chcú tieto momenty a dokážu v nich pozdvihnúť svoju hru."
Spolu so Suzukim bol vo finále v roku 2021 na ľade aj Cole Caufield. Obaja vtedy patrili medzi najmladších, teraz sú lídrami tímu.
Tampa ich ale v tohtoročnom prvom kole play-off takmer vynulovala.
Caufield, 50-gólový strelec zo základnej časti, skóroval prvýkrát v štvrtom zápase. Suzuki až v siedmom.
Spolu so Slafkovským, ktorý strelil hetrik v prvom stretnutí, dokázal prvý útok Montrealu skórovať iba päťkrát. Pri hre 5 na 5 mal Slafkovský a Caufield bilanciu 0+0, Suzuki 1+1.
Až šesť gólov zaznamenal útočník Tampy Brandon Hagel. S ôsmimi bodmi bol najproduktívnejším hráčom série, šesť z nich zaznamenal pri vyrovnanom počte hráčov na ľade.
Skúsený tréner Lightning Jon Cooper robil všetko pre to, aby elitný útok Montrealu zastavil.
V úvodných dvoch zápasoch mal ako domáci tréner výhodu v tom, že na postavenie útokov Montrealu mohol reagovať neskôr ako hostia. K trojici Slafkovský, Suzuki a Caufield postavil najlepších braniacich útočníkov svojho tímu.
V Montreale ale o výhodu prišiel, a tak svoje útoky viackrát za sebou striedal už do piatich sekúnd po buly, aby hviezdy Montrealu opäť bránili jeho najlepší hráči.
Ani zastavenie prvého útoku však Tampe v konečnom zúčtovaní nepomohlo. Montreal potiahli iní hráči.
Mesiac po tom, čo Montreal prehral vo finále proti Tampe v roku 2021, prevzal tím tréner Martin St. Louis, legenda Lightning.
Na hráčov Canadiens sa snažil preniesť všetko, čo sa v Tampe naučil.
„Cooper tu trénuje 13 rokov," hovoril po postupe St. Louis.
„Sledoval som kroky, ktoré urobili a snažil som sa ich zopakovať. Keď som nastúpil do funkcie, chcel som mať tím, ktorý je kvalitný v držaní puku, bráni sa dobre a má dobrú presilovku. Absorboval som veľa vecí z ich hry. A poraziť ich v prvom kole bola najväčšia výzva."
Pochvalu Montrealu dal aj generálny manažér Tampy Julien BriseBois.
„Jeff (Gorton) a Kent (Hughes) vybudovali veľmi dobrý tím," povedal.
„Marty (St. Louis) a tréneri odvádzajú skvelú prácu. Vidíte, ako sa tím v posledných dvoch sezónach neustále zlepšuje. Bez ohľadu na to, ako sa toto play-off pre nich skončí, v budúcnosti sa budú ešte zlepšovať."
Hoci teraz nie je jasné, kde sa skončí cesta Montrealu v tohtoročnom play-off, už teraz je jasné, že skúsenú Tampu vyradil tím budúcnosti.
Hetrik, bitka, tvrdý hit. Ako hral Slafkovský?
V základnej časti odohral Juraj Slafkovský proti Tampe Bay štyri zápasy a bol v nich najproduktívnejší zo všetkých - získal sedem bodov.
Výbornú formu si preniesol aj do play-off a každý Slafkovského výkon v sérii by si zaslúžil samostatný text.
Hneď v prvom zápase série strelil hetrik, ktorý bol z mnohých pohľadov historický.
V druhom zápase sa pobil s Hagelom a urobil chybu, po ktorej Montreal stratil vedenie 2:1 a napokon prehral 2:3.
V štvrtom zápase dostal tvrdý hit, po ktorom časť zápasu nehral. V piatom stretnutí ho tréner St. Louis prehadzoval v útokoch.
V šiestom zápase mohol rozhodnúť o výhre Montrealu v celej sérii, ale vychytal ho brankár Tampy Andrej Vasilevskij.
V siedmom zápase zase za stavu 2:1 pre Canadiens nedorazil Tampu gólom do prázdnej bránky.
Takmer všetky momenty zo série okomentoval Slafkovský pred šiestym duelom.
„Je to fyzický hokej, taký aký má byť. Bavil ma každý zápas, je to vždy tesné, vyhráva sa o gól,“ povedal Slafkovský o prvom kole play-off.
Ako spracoval tvrdý hit od Maxa Croziera? „Stáva sa to. Otočil som sa a aj som ho videl, ale v tej chvíli som už nemal veľmi kam ísť. Spravil dobrý bodyček a je to preňho fajn, pretože chalan veľa nehráva a možno vďaka tomu bude hrať o trochu viac.
Musím to prijať a nie je dôležité, či dostanem bodyček, ale ako sa vrátim. Chcem hrať rovnako tvrdo.“
Čo povedal na to, že prvému útoku Montrealu sa proti Tampe takmer vôbec nedarilo? „Musíte byť pripravený a veriť si, že to padne.
Tak do toho ideme v každom zápase. Na konci dňa však nezáleží na tom, kto dá góly, ale, že tím vyhrá.“
Ako vnímal to, že mu tréner St. Louis neskôr menil spoluhráčov vo formácii? „Bolo to aj pre mňa niečo nové. Vypálilo to pre nás dobre, takže sa mi to páčilo.“
A ako sa mu darilo napĺňať osobné očakávania, ktoré má vždy najvyššie? „Rád by som toho robil viac – dával viac gólov a podobne, no niekedy budú aj takéto obdobia a počas nich musím hlavne naďalej tvrdo pracovať a veriť, že to padne nabudúce. Očakávam však od seba viac.“
Slafkovský odohral iba druhú sériu play-off v kariére. Proti Tampe strávil na ľade priemerne 21 minút na zápas. Po Suzukim (22:52 min/zápas) bol druhým najvyťažovanejším útočníkom Canadiens, s veľkým náskokom pred tretím Caufieldom (18:35).
Na bránku Lightning vystrelil až 18-krát, čo bolo najviac z hráčov Montrealu.
Podľa rozšírených štatistík patril medzi najlepších hráčov v zostave Canadiens. Pri hre päť na päť mal Slafkovský vyrovnanú bilanciu Corsi (50,3 %) aj Fenwick (51 %), no Montreal s ním na ľade inkasoval až 5 gólov, zatiaľ čo strelil iba jeden. Oveľa lepšie čísla mal pri všetkých herných činnostiach.
Podľa obľúbeného hodnotenia Hockey Stat Cards bol v sérii tretím najlepším hráčom Canadiens po Laneovi Hutsonovi a Nickovi Suzukim.
V sérii sa predstavil aj obranca Tampy Erik Černák.
Priemerne odohral 19 minút a 28 sekúnd na zápas. V druhom stretnutí zaznamenal asistenciu pri otváracom góle Hagela, bol to jeho jediný bod v play-off.
Proti Montrealu hral spoľahlivo, často sa mu darilo brániť najväčšie hviezdy Montrealu, aj keď bol na ľade pri víťaznom góle Canadiens v siedmom zápase.
Zrodila sa hviezda
Montreal v rozhodujúcom siedmom zápase viedol po prvej tretine po góle Suzukiho 1:0. Jeho gól prišiel v čase 18:39. Nasledujúca strela hráčov Canadiens na bránku Tampy prišla až v čase 45:36.
Tampa na takmer 27 minút úplne vypla Montreal z hry. Canadiens v tej dobe nedokázali trafiť ani Vasilevského chrániče, nieto ešte aby skórovali.
Prvýkrát v histórii klubu sa stalo, že počas play-off za celú tretinu nemal ani jednu strelu na bránku. Tampa v druhej tretine prestrieľala Montreal 12:0 a vyrovnala na 1:1.
Canadiens v celom zápase vystrelili len deväť streleckých pokusov a aj tak vyhrali 2:1, navyše kurióznym gólom Alexa Newhooka. Takýto počin sa stal prvýkrát v histórii NHL.
Tréner St. Louis po zápase s úsmevom priznal: „S desiatimi strelami na bránku veľa zápasov nevyhráte, ale tento áno!"
Hráči v kabíne ho okamžite opravili: „Bolo ich deväť!"
„Zaokrúhlime," odvetil tréner s úsmevom.
Montrealu sa podarilo vyhrať vďaka výkonu českého brankára Jakuba Dobeša, ktorý bol najlepším hráčom zápasu.
Tampa prestrieľala Montreal 29:9, no puk za Dobeša dostal len Dominic James.
Z Dobeša sa stala hviezda. V celej sérii chytil 181 zo 196 striel, inkasoval iba 15 gólov. Úspešnosť zákrokov má vyššiu ako 92 percent.
„Prekonal aj jedného z najlepších brankárov svojej generácie, Andreja Vasilevského," napísal po siedmom zápase zámorský expert Eric Engels.
„Dobeš nám prakticky ukradol zápas," povedal tréner St. Louis.
„Je nesmierne sebavedomý, čo je nádherné," ocenil ho aj kapitán Suzuki. „Každý deň maká mimo ľadu, pripravuje sa mentálne. Je to bojovník. Ešte ho budeme potrebovať."
Výkon Dobeša v siedmom zápase označili viacerí experti za jeho vôbec najlepší.
„Všetko, čo tím od svojho brankára môže žiadať, je šanca na výhru. Dobeš ju tímu dal a pridal ešte niečo navyše," uviedli experti The Athletic.
Aj podľa trénera Tampy Coopera bol Dobeš ústrednou postavou rozhodujúceho zápasu.
„Hrali sme náš najlepší hokej a ani to nestačilo. Musím zložiť klobúk pred St. Louisom, Montrealom a Jakubom Dobešom.
Mali plán a držali sa ho. Dostali sa do vedenia, bránili ho a keď zlyhali, ich brankár bol tam."