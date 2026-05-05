Ukrajina zaskočila favorizované Francúzsko, skórovala aj bývalá hviezda Spišiakov

Po dni voľna pokračoval v poľskom meste Sosnowiec turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v hokeji. Všetky tri zápasy skončili identickým výsledkom 3:2.
V súboji tímov, ktoré doteraz nebodovali, sa z dôležitého víťazstva tešilo Japonsko. Hoci Japonci viedli po dvoch presilovkových góloch už 2:0, Litovčania dokázali v tretej tretine vyrovnať.
Hrdinom zápasu sa stal Yu Sato, ktorý v predĺžení strelil svoj druhý gól v zápase a zabezpečil Japonsku extra bod. Pre Litvu ide o prvý bod do tabuľky, no zostáva v priamom ohrození zostupom.
Kľúčový súboj o postupové priečky lepšie zvládla Ukrajina. Tá zaskočila favorizované Francúzsko rýchlym vedením 2:0 v prvej tretine, o druhý zásah sa postaral obranca Igor Merežko známy z pôsobenia v Spišskej Novej Vsi.
Francúzi sa síce v prostrednej časti hry dokázali dotiahnuť na 2:2, no Ukrajinec Danil Tracht ešte pred druhou sirénou vrátil svojmu tímu vedenie a ďalšie góly už nepadli.
Domáce Poľsko zažilo trpký večer proti Kazachstanu. Poliaci viedli pred zaplneným hľadiskom už od 2. minúty a tesný náskok si držali až do polovice tretej tretiny. Kazachstan však v záverečnej dvadsaťminútovke predviedol dokonalý obrat.
Skóre najskôr vyrovnal Muratov a len dve minúty pred koncom poslal hostí do vedenia Simonov.
Víťazstvo potvrdil gólom do prázdnej bránky Savitskij, pričom neskorý gól Poliaka Krezoleka 2 sekundy pred koncom už len kozmeticky upravil výsledok na 3:2 pre Kazachstan.
MS v hokeji 1-A divízie 2026 - výsledky (5. máj):
Litva - Japonsko 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 26. Grinius, 41. Cizas – 10. Sato, 21. Yoneyama, 61. Sato
Francúzsko - Ukrajina 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
Góly: 22. Bruche, 31. Boudon – 6. Hrebenyk, 11. Merežko, 39. Tracht
Poľsko - Kazachstan 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
Góly: 49. Muratov, 58. Simonov, 59. Savitskiy (do prázdnej bránky) – 2. Wronka, 60. Krezolek