    Slovákovi zložil poklonu majster sveta. Bratislava? Nevedel som sa dočkať, vraví hviezda

    Joe Cullen pózuje s fanúšikom počas 1. dňa Niké Slovak Darts Open 2026.
    Fotogaléria (41)
    Joe Cullen pózuje s fanúšikom počas 1. dňa Niké Slovak Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/Paul Targyik)
    Miroslav Kováčik|19. jún 2026 o 23:20
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    Sumár večernej časti 1. dňa Niké Slovak Darts Open.

    Premiérový ročník Niké Slovak Darts Open bude cez víkend pokračovať už bez slovenskej účasti. Kvarteto kvalifikantov v piatok svoju úlohu splnilo, keď potrápilo hviezdy PDC, ale na víťazstvo to nestačilo.

    Po Jánovi Sliackom a Adriánovi Dudekovi neuspeli vo večernej časti ani Juraj Holub s Gabrielom Váraljaym, no odniesli si zážitok na celý život.

    Kým hráč z Košíc podľahol Škótovi Cameronovi Menziesovi 1:6, Holub po vyrovnanejšom priebehu nestačil na bývalého majstra sveta Roba Crossa.

    Zabojuje o profesionálnu kartu

    Úvod zápasu bol vyrovnaný, obaja hráči si držali podanie do stavu 2:2. Potom sa však ukázala kvalita Crossa, ktorý zabral a odskočil na 5:2. 

    Slovenský šípkar následne ešte dokázal znížiť skóre a v deviatom legu hodil aj svoju jedinú 180-tku. Hodom do stredu sa dokonca mohol dotiahnuť na rozdiel legu, no tesne minul, za čo ho Cross potrestal. 

    Fotogaléria z prvého hracieho dňa Slovak Darts Open
    Karel Sedláček počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Karel Sedláček počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Karel Sedláček počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Karel Sedláček počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    41 fotografií
    Benjamin Pratnemer počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Justin Hood počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia v hľadisku počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Justin Hood počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Momentka z prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Adrián Dudek počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Dave Chisnall počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Adrián Dudek počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ján Sliacky počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Krysztof Rajaski počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Krysztof Rajaski počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Gabriel Varaljay počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Gabriel Varaljay počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Joe Cullen počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Joe Cullen počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Gabriel Varaljay počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.

    "Myslím si, že sa držal naozaj dobre. Na začiatku skóroval lepšie ako ja, triafal stovky a ja som sa trápil. Som rád, že som zvíťazil, ale klobúk dole pred súperom. Hral výborne," zložil Cross poklonu Jurajovi Holubovi. 

    Ten sa priznal, že ho tento výsledok motivuje natoľko, že v januári skúsi zabojovať o profesionálnu kartu na tzv. Q-School. Trošku ho však mrzí, že bol natoľko ponorený do zápasu, že si atmosféru až tak neužil. 

    "Nikdy neviete, či sa vám v živote ešte podarí hrať na takomto pódiu. Atmosféra však bola úžasná, mal som zimomriavky," doplnil hráč Nových Zámkov. 

    Váraljay odohral zápas s priemerom 70,70 bodu, no z deviatich pokusov na double premenil jediný. Aj preto ho mrzelo, že súpera nedostal viac pod tlak.

    VIDEO: Zostrih 2. časti piatkového programu Slovak Darts Open 2026

    Ďalšie skvelé miesto

    Do sobotného druhého kola sa okrem iných prebojoval aj Lotyš Madars Razma, ktorý v turnajovom pavúku nahradil Škóta Garyho Andersona.

    Po zápase s Dirkom van Duijvenbodem vtipkoval, že ho najviac zaskočilo tempo, aké v týchto dňoch panuje v Bratislave. Holanďana zdolal 6:4 a nezabudol pochváliť ani atmosféru v Incheba Expo Aréne.

    "Som šťastný, že PDC Europe našla ďalšie skvelé miesto. Slovensko poslalo odkaz, že sú tu skvelí šípkari aj fanúšikovia a naozaj dúfam, že v Bratislave uvidíme v najbližších rokoch viac turnajov," povedal Razma. 

    Po roku sa do Bratislavy vrátil Angličan Joe Cullen. Kým vlani bol súčasťou vydarenej exhibície v Národnom tenisovom centre, tentokrát si v súťažnom tempe poradil s Maďarom Petrom Kelemenom 6:3. 

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    "Na exhibíciu si pamätám. Bolo úžasné vidieť, ako si to diváci užívajú. Hneď ako som v septembri videl, že sa vraciame do Bratislavy na European Tour, nevedel som sa dočkať," povedal Cullen pre Spornet. 

    V sobotu bude turnaj pokračovať zápasmi druhého kola, ktoré budú takisto rozdelené do dvoch častí po osem zápasov. V akcii bude kompletná šestnástka nasadených hráčov, vrátane dvoch majstrov sveta.

    Walesan Gerwyn Price nastúpi proti Menziesovi a Michael van Gerwen vyzve Krzysztofa Ratajského, ktorý si v poslednom zápase piatkového programu poradil so Španielom Cristom Reyesom 6:2.

    Slovak Darts Open 2026

    Výsledky 2. časti piatkového programu:

    • Dirk van Duijvenbode (Hol.) - Madars Razma (Lot.) 4:6
    • Kim Huybrechts (Belg.) - Keane Barry (Ír.) 6:4
    • Rob Cross (Angl.) - Juraj Holub (SR) 6:3
    • Daryl Gurney (Sev. Ír.) - Jim Long (Kan.) 1:6
    • Niko Springer (Nem.) - Tom Sykes (Angl.) 2:6
    • Cameron Menzies (Škót.) - Gabriel Varaljay (SR) 6:1
    • Joe Cullen (Angl.) - Peter Kelemen (Maď.) 6:3
    • Krzysztof Ratajski (Poľ.) - Cristo Reyes (Šp.) 6:2

    Slovak Darts Open 2026

    Šípky

      Joe Cullen pózuje s fanúšikom počas 1. dňa Niké Slovak Darts Open 2026.
      Joe Cullen pózuje s fanúšikom počas 1. dňa Niké Slovak Darts Open 2026.
      Slovákovi zložil poklonu majster sveta. Bratislava? Nevedel som sa dočkať, vraví hviezda
      Miroslav Kováčik|pi 23:20
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      Domov»Šípky»Slovákovi zložil poklonu majster sveta. Bratislava? Nevedel som sa dočkať, vraví hviezda