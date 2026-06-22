    Rapídne navýšil tréningy a diktuje šípkam. Mladý talent je prvým kráľom na Slovensku

    Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026.
    Fotogaléria (70)
    Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/paul targyik)
    Matej Hank|22. jún 2026 o 07:00
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    Wessel Nijman získal už druhý titul v priebehu týždňa, naposledy triumfoval na premiérovom turnaji v Bratislave.

    Keď komentátor Nova Sportu Pavel Korda predikoval pred poslednými MS v šípkach, ako dopadne prvý zápas Čecha Karla Sedláčka proti Holanďanovi Wesselovi Nijmanovi, svojmu krajanovi veril.

    "Mladý Holanďan hrá v poslednej dobe výborne, ale Karel tiež. Takže si myslím, že to bude skvelý zápas a ja myslím, že postúpi," povedal v decembri pre Sportnet.

    Nijman vtedy vyhral jasne 3:0, no v druhom kole vypadol s Gabrielom Clemensom. Teraz je 25-ročný hráč v inej pozícii.

    V tomto roku má na svojom konte už osem titulov, najviac zo všetkých hráčov. Ten posledný pridal na premiérovom Niké Slovak Darts Open, keď vo finále zdolal Roba Crossa 8:3.

    Mladík sa z titulu nesmierne tešil, bol to jeho druhý na tohtoročnej European Tour.

    "Znamená to pre mňa úplne všetko. Prišiel som na Slovensko len preto, aby som sa pokúsil hrať svoju vlastnú hru a získať ďalší titul. Som šťastný, že som to dotiahol do konca," povedal po zápase.

    Fotogaléria z tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026
    Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026.
    Andrew Gilding počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Michael van Gerwen počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Michael van Gerwen počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    70 fotografií
    Michael van Gerwen počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Andrew Gilding počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ryan Searle počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ryan Searle počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ryan Searle počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Jermaine Wattimena počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Jermaine Wattimena počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Jermaine Wattimena počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Jermaine Wattimena počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Tom Sykes počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Cameron Menzies počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Nathan Aspinall počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Kevin Doets počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Kevin Doets počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ross Smith počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ross Smith počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Rob Cross počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ross Smith počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Ross Smith počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman počas tretieho hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. Fanúšikovia počas tretieho dňa na Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Víťaz Wessel Nijman a zdolaný Rob Cross po finále Slovak Darts Open 2026. Rob Cross po prehre s Wesselom Nijmanom vo finále Slovak Darts Open 2026. Rob Cross po prehre s Wesselom Nijmanom vo finále Slovak Darts Open 2026. Rob Cross po prehre s Wesselom Nijmanom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman oslavuje víťazstvo nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman oslavuje víťazstvo nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026. Wessel Nijman oslavuje víťazstvo nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026.

    Prekopal život

    K dvom titulom na European Tour pridal aj šesť na Players Championship. Na veľký televízny titul však stále čaká. Na major turnaji sa dostal najďalej do osemfinále v roku 2025, naposledy na Grand Slam of Darts v novembri.

    Svoju cestu medzi najlepších hráčov sa na začiatku tohto roku rozhodol zobrať vážne a šípkam venuje maximum času.

    "Od začiatku tohto roka som prestal pracovať. Teraz som s prácou skončil a prešiel som z piatich hodín tréningu týždenne na štyri hodiny denne," priznal.

    Chce nazrieť do TOP 10

    Šípkarov čaká v júli major turnaj World Matchplay, na ktorý sa obaja finalisti tešia. Rob Cross bral turnaj v Bratislave ako výbornú prípravu.

    Nijman chce dokázať, že vie hrať aj práve na týchto väčších turnajoch. "Chcem si proste viesť dobre aj tam a ukázať svetu, že to nedokážem len na Pro Tour a European Tour, ale že to zvládnem všade," povedal.

    Cieľom čoskoro 26-ročného Holanďana je aj European Championship, ktorý sa koná v nemeckom Dortmunde.

    "Na začiatku roka bolo cieľom dostať sa tam a byť jednotkou. Myslím si, že sme teraz už za polovicou cesty. Pripravoval som sa dobre a tento rok si veľmi verím," dodal.

    Pred minuloročným svetovým šampionátom bol Nijman v štvrtej desiatke rebríčka. Jeho cieľom na rok 2026 bolo dostať sa do najlepšej pätnástky, čo sa mu už podarilo.

    "Teraz sa možno pozerám na top 10 a na to, aby sa mi darilo na zvyšných podujatiach," naznačil svoje plány.

    Dištanc a dlhá stopka

    Nijman je späť na okruhu až od roku 2023. V roku 2020 totiž dostal doštanc pre manipuláciu so zápasmi.

    Počas pandémie covidu-19 sa konala séria online turnajov Modus Live League, v ktorej hral aj Holanďan. Priznal sa, že úmyselne prehral zápas s Davidom Evansom, aby zarobil.

    Medzinárodná asociácia pre integritu stávok a Úrad pre reguláciu šípok mu udelili pôvodne päťročný trest a pokutu takmer 2,5 tisíc libier, no po polovici trestu mu zvyšok odpustili.

    Nijman sa za svoje správanie ospravedlnil a označil to za hlúpu chybu. V júni 2022 sa objavil aj vo vzdelávacom filme, kde poskytol svoju osobnú výpoveď a hovoril o dôsledkoch účasti na manipulácii so zápasmi.

    Slovak Darts Open 2026

    Šípky

      Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026.
      Wessel Nijman s trofejou po triumfe nad Robom Crossom vo finále Slovak Darts Open 2026.
      Rapídne navýšil tréningy a diktuje šípkam. Mladý talent je prvým kráľom na Slovensku
      Matej Hank|dnes 07:00
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      Domov»Šípky»Rapídne navýšil tréningy a diktuje šípkam. Mladý talent je prvým kráľom na Slovensku