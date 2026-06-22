Rapídne navýšil tréningy a diktuje šípkam. Mladý talent je prvým kráľom na Slovensku

Keď komentátor Nova Sportu Pavel Korda predikoval pred poslednými MS v šípkach, ako dopadne prvý zápas Čecha Karla Sedláčka proti Holanďanovi Wesselovi Nijmanovi, svojmu krajanovi veril.
"Mladý Holanďan hrá v poslednej dobe výborne, ale Karel tiež. Takže si myslím, že to bude skvelý zápas a ja myslím, že postúpi," povedal v decembri pre Sportnet.
Nijman vtedy vyhral jasne 3:0, no v druhom kole vypadol s Gabrielom Clemensom. Teraz je 25-ročný hráč v inej pozícii.
V tomto roku má na svojom konte už osem titulov, najviac zo všetkých hráčov. Ten posledný pridal na premiérovom Niké Slovak Darts Open, keď vo finále zdolal Roba Crossa 8:3.
Mladík sa z titulu nesmierne tešil, bol to jeho druhý na tohtoročnej European Tour.
"Znamená to pre mňa úplne všetko. Prišiel som na Slovensko len preto, aby som sa pokúsil hrať svoju vlastnú hru a získať ďalší titul. Som šťastný, že som to dotiahol do konca," povedal po zápase.
Prekopal život
K dvom titulom na European Tour pridal aj šesť na Players Championship. Na veľký televízny titul však stále čaká. Na major turnaji sa dostal najďalej do osemfinále v roku 2025, naposledy na Grand Slam of Darts v novembri.
Svoju cestu medzi najlepších hráčov sa na začiatku tohto roku rozhodol zobrať vážne a šípkam venuje maximum času.
"Od začiatku tohto roka som prestal pracovať. Teraz som s prácou skončil a prešiel som z piatich hodín tréningu týždenne na štyri hodiny denne," priznal.
Chce nazrieť do TOP 10
Šípkarov čaká v júli major turnaj World Matchplay, na ktorý sa obaja finalisti tešia. Rob Cross bral turnaj v Bratislave ako výbornú prípravu.
Nijman chce dokázať, že vie hrať aj práve na týchto väčších turnajoch. "Chcem si proste viesť dobre aj tam a ukázať svetu, že to nedokážem len na Pro Tour a European Tour, ale že to zvládnem všade," povedal.
Cieľom čoskoro 26-ročného Holanďana je aj European Championship, ktorý sa koná v nemeckom Dortmunde.
"Na začiatku roka bolo cieľom dostať sa tam a byť jednotkou. Myslím si, že sme teraz už za polovicou cesty. Pripravoval som sa dobre a tento rok si veľmi verím," dodal.
Pred minuloročným svetovým šampionátom bol Nijman v štvrtej desiatke rebríčka. Jeho cieľom na rok 2026 bolo dostať sa do najlepšej pätnástky, čo sa mu už podarilo.
"Teraz sa možno pozerám na top 10 a na to, aby sa mi darilo na zvyšných podujatiach," naznačil svoje plány.
Dištanc a dlhá stopka
Nijman je späť na okruhu až od roku 2023. V roku 2020 totiž dostal doštanc pre manipuláciu so zápasmi.
Počas pandémie covidu-19 sa konala séria online turnajov Modus Live League, v ktorej hral aj Holanďan. Priznal sa, že úmyselne prehral zápas s Davidom Evansom, aby zarobil.
Medzinárodná asociácia pre integritu stávok a Úrad pre reguláciu šípok mu udelili pôvodne päťročný trest a pokutu takmer 2,5 tisíc libier, no po polovici trestu mu zvyšok odpustili.
Nijman sa za svoje správanie ospravedlnil a označil to za hlúpu chybu. V júni 2022 sa objavil aj vo vzdelávacom filme, kde poskytol svoju osobnú výpoveď a hovoril o dôsledkoch účasti na manipulácii so zápasmi.