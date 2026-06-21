Fanúšikovia nepohnali Pištu k výhre. Van Gerwena vyškolil hráč s jedinečnou technikou

Pristúpi k čiare, otoči sa, urobí krok doľava a hádže. Keď trafí 180-tku, zdvihne palec na ľavej ruke. Aj preto má prezývku "Goldfinger", teda zlatý prst.
Anglický šípkar Andrew Gilding patrí so svojími rituálmi k zaujímavým hráčom. Na Niké Slovak Darts Open zaujal aj svojím výkonom - v osemfinále vyradil asi najväčšieho favorita Michaela van Gerwena 6:4 na legy.
Gilding začal výborne, viedol už 4:0 na legy a diváci v Incheba Expo Aréna ostali šokovaní. Napokon sa hra začala vyrovnávať, no MvG stiahol výsledok len na 4:6.
"Na začiatku som hral naozaj dobre, potom som bol nervózny, pretože Michael sa vracal. Nejako sa mi to podarilo udržať pokope," zhodnotil Angličan.
Gilding odohral v roku 2023 azda svoj najpamätnejší zápas práve proti van Gerwenovi, keď ho zdolal vo finále UK Open 11:10. Angličan aj teraz čakal, že zápas rozhodne až posledný možný leg.
Ako asi každý hráč, aj Gilding sa posťažoval na teplo v aréne. Jemu to však pri jeho hre zrejme vyhovuje.
"Neužívam si horúčavu, ale zdá sa, že hrám v poriadku. Minulý rok sme hrali v Sindelfingene, tam je to tak horúce, pretože je to ako sklenená kupola.
A tam som sa dostal do finále. Takže sa zdá, že v horúčave hrám dobre. Neviem prečo, som príliš obézny na to," povedal s úsmevom.
Špeciálna technika
Gilding je na okruhu jediným hráčom, ktorý využíva techniku hodu z úplne ľavej strany čiary.
Špeciálny je v tomto aj Stephen Bunting, ktorý ako pravák hádže z úplne pravej strany. "Nerozumiem Buntingovi, ktorý stojí úplne napravo.
Pretože keď stojím vľavo, prehýbam chrbát a som viac-menej v strede terča, ale Stephen jeúplne napravo, prehnutý cez, je míle ďaleko," povedal.
Po dzivočke aj Duchoň
Po rovnakom priebehu ako Gilding vyhrala aj nasadená desiatka Ross Smith, ktorý vyradil Chrisa Dobeyho po výsledku 6:4.
Smith vo svojom sobotnom zápase nastupoval na pieseň Red Light Spells Danger od Billy Ocean.
Pred prvým zápasom však ani netušil, čo melódia tejto pesničky znamená pre slovenské publikum. Hudbu z nej prebral Karol Duchoň do svojej piesne Mám ťa rád. Keď sa to dozvedel, na osemfinálový zápas nastúpil už na slovenskú verziu.
"Včera som išiel na pódium a hovoril som si: „Toto nie je normálne. Dav sa zvyčajne takto nespráva.“ A Philip, ktorý robí spíkra, mi dnes ráno napísal:
„Na Slovensku je to veľká vec. Majú vlastnú verziu.“ Pýtal sa: „Môžeme to pustiť ako nástupovku?“ Povedal so jasné. A dúfam, že sa dav bavil a užil si to. Vyzeralo to, že áno," povedal s úsmevom.
Dominatný výkon
Najdominantnejší výkon na turnaji zatiaľ podal Angličan Nathan Aspinall, ktorý vyradil semifinalistu predošlých MS Ryana Searleho po výsledku 6:0.
Bol to tak prvý kanár na turnaji v Bratislave. "Užil som si tempo hry a očividne som hral naozaj dobre. Moje zatváranie bolo skvelé.
Som veľmi spokojný s výhrou, ale je to len jeden zápas. Dnes večer ma čakajú ešte tri ďalšie. A dúfajme, že ak budem takto hrať, bude ťažké ma poraziť," dodal.
Aspinall mal v osemfinále priemer na tri šípky 108,65, zatiaľ najvyšší na turnaji. Searle však hral taktiež výborne s priemerom 99,85.
Vo štvrťfinále ho čaká veľký šláger proti majstrovi sveta z roku 2018 Robovi Crossovi, ktorý vyradil v osemfinále Kevina Doetsa po dráme a výsledku 6:5.
"Proti Robovi mám dobrú bilanciu, ale momentálne hrá veľmi dobre. Hral som dobre, ale ďalší zápas môžem hrať mizerne, pretože veľa nehrám. Ja a Rob mávame dobré zápasy. Bude to bitka," tešil sa Aspinall.
Na záverečný zápas nastúpil miláčik publika Bunting proti Holanďanovi Wesselovi Nijmanovi. Fanúšikovia ho celý čas podporovali "Poďme Pišta do toho!".
Napokon ho k víťazstvu nepotiahli a na turnaji sa rozlúčil po trpkej prehre 1:6. Diváci si tak naposledy užili jeho veľkolepý nástup na pieseň Titanium.
Slovak Darts Open 2026
Výsledky osemfinále:
- Rob Cross - Kevin Doets 6:5
- Ryan Searle - Nathan Aspinall 0:6
- Cameron Menzies - Tom Sykes 4:6
- Danny Noppert - Jermaine Wattimena 5:6
- Michael van Gerwen - Andrew Gilding 4:6
- Chris Dobey - Ross Smith 4:6
- Ryan Joyce - Mike de Decker 5:6
- Stephen Bunting - Wessel Nijman 1:6