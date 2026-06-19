Slovák spôsobil ošiaľ, bol blízko senzácie. Ukázali sme, že nie sme do počtu, vraví

Parádny výkon anglického mladíka, 33 hodených 180-tok, či vystúpenia dvoch slovenských šípkarov priniesol úvod Niké Slovak Darts Open 2026.
Diváci, ktorí od začiatku solídne zaplnili Incheba Expo Arénu, videli šípky svetovej úrovne a boli svedkami prvého podujatia PDC na Slovensku.
V úvodnej časti boli v akcii víťaz UK Open 2023 Andrew Gilding, semifinalista MS Dave Chisnall či čoraz lepšie hrajúci Holanďan Kevin Doets. Všetci traja potvrdili rolu favorita a postúpili do druhého kola.
Famózne zavretie 150 bodov
Z domácich hráčov predviedol lepší výkon Adrián Dudek, ktorého súperom bol práve Chisnall. Stálici svetových šípok poriadne vzdoroval.
V úvodnom legu zavrel 96 bodov, no následne získal "Chizzy" štyri legy a zdalo sa, že poľahky zvíťazí. Rovnakú sériu štyroch vyhral legov však predviedol aj Dudek, pričom v deviatom legu zavrel 150 bodov.
V tej chvíli fanúšikovia šaleli, začali skandovať "Kto neskáče, nie je Slovák", ale napokon domáceho hráča k senzačnému triumfu nedoviedli.
V zostávajúcich dvoch legoch nedokázal Dudek udržať vysokú úroveň svojej hry, 45-ročný rodák zo St Helens otočil skóre a vyhral tesne 6:5.
"Nemám slov. Nechcel som prehrať 0:6 a nečakal som, že budem tak blízko víťazstva. Ľudia však boli úžasní a dali mi toľko energie, koľko som nikdy nemal. Ukázali sme, že nie sme do počtu," povedal Dudek.
Ďalší slovenský zástupca, ktorý uspel v národnej kvalifikácii, Ján Sliacky, čelil Holanďanovi Nielsovi Zonneveldovi, ktorému podľahol 1:6.
Jediný leg získal za stavu 0:2, keď zavrel 76 bodov. O niečo viac mohol zdramatizovať súboj v šiestom legu, no minul dva pokusy na double. Dvakrát mal aj nábeh na 180 bodov, no tretia šípka nespadla do triple.
"Hral som pod svoju úroveň. Cítil som veľkú nervozitu, ktorú som prekonával hlavne vďaka divákom. Zážitok to však bol neskutočný," povedal.
Sedláček sa cítil ako doma
Radosť z výsledku nemali českí fanúšikovia, ktorí prišli povzbudiť Karela Sedláčka. Ten nastúpil proti 24-ročnému Angličanovi Tylerovi Thorpeovi, ktorý sa zaskvel najvyšším priemerom úvodnej časti - 103,30.
"Vedel som, že vie hrať skvelé šípky a dnes bol lepší ako ja. Tak to proste v tomto športe chodí, keď netrafíte zopárkrát triple a nejaké šípky na double," hodnotil Sedláček zápas, v ktorom podľahol 2:6.
VIDEO: Zostrih 1. časti piatkového programu Slovak Darts Open 2026
Napriek tomu si krátky pobyt na Slovensku pochvaľoval. Vyzdvihol domácich fanúšikov a verí, že čoskoro bude medzi profesionálmi stretávať aj Slováka.
"V Bratislave som sa cítil ako doma. Bol som tu už od stredy a užil som si tu krásne dni. Za mňa urobili slovenské šípky neskutočný pokrok a je len otázka času, kedy niekto vyhrá PDC kartu," dodal český hráč.
Šťastné miesto pre Slovinca
Azda o najväčšie prekvapenie sa postaral hneď v úvode Slovinec Benjamin Pratnemer, ktorý zdolal štvrťfinalistu MS Justina Hooda 6:5.
Potvrdil, že na Slovensku sa mu darí. V roku 2023 zvíťazil na Slovak Masters a následne ovládol posledné dva ročníky prestížneho Slovak Open.
"Možno je Slovensko moje šťastné miesto. Nebol to môj najlepší výkon, ale som šťastný, že som vyhral. Fanúšikovia boli skvelí, podporovali nás oboch," povedal Pratnemer, ktorý vyhral prvý zápas na PDC European Tour.
Zaujímavosťou je, že Merwyn King podľahol Andrewovi Gildingovi 4:6 napriek tomu, že v štatistike maximálnych hodov deklasoval súpera 6:0.
V piatok popoludní boli v akcii aj dvaja švédski reprezentanti, ale Jeffrey de Graaf aj Johan Engström podľahli svojim súperom rovnakým skóre 3:6 na legy.
Slovak Darts Open 2026
Výsledky 1. časti piatkového programu:
- Justin Hood (Angl.) - Benjamin Pratnemer (Slovin.) 5:6
- Karel Sedláček (ČR) - Tyler Thorpe (Angl.) 2:6
- Andrew Gilding (Angl.) - Merwyn King (Angl.) 6:4
- Kevin Doets (Hol.) - Owen Bates (Angl.) 6:3
- Niels Zonneveld (Hol.) - Ján Sliacky (SR) 6:1
- William O'Connor (Ír.) - Jeffrey De Graaf (Švéd.) 6:3
- Ryan Joyce (Angl.) - Johan Engström (Švéd.) 6:3
- Dave Chisnall (Angl.) - Adrián Dudek (SR) 6:5