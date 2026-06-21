Zdolal miláčika publika aj majstra sveta. Vydarenú slovenskú premiéru ovládol Holanďan

správu aktualizujeme..
Holandský šípkar Wessel Nijman sa stal víťazom premiérového ročníka Niké Slovak Darts Open, ktoré v ostatných troch dňoch hostila Incheba Expo Aréna.
V záverečnej hracej časti si postupne poradil s Mikeom De Deckerom, Rossom Smithom a vo finále zdolal aj majstra sveta z roku 2018 Roba Crossa 8:3.
Pre 25-ročného rodáka z Uitgeestu je to druhý titul zo série turnajov PDC European Tour v sezóne po tom, čo vyhral v nemeckom Göttingen. Zároveň je jediným hráčom, ktorý z doterajších deviatich podujatí vyhral viac ako jedno.
Zaujímavosťou je, že tento týždeň sa už tešil z titulu, hoci nie tak cenného ako v Bratislave. Vo Wigane ovládol podujatie v rámci Players Championships.
Arénou znel aj Duchoň
Štvrťfinálový program odštartoval práve súboj bývalého majstra sveta s krajanom Aspinallom. Cross prehral predošlých deväť vzájomných zápasov, ale tentokrát mal od začiatku prevahu.
"Bolo načase zlomiť túto sériu. Tento turnaj bol ideálnym miestom," povedal Cross, ktorý hodil štyri 180-tky a zvíťazil 6:2 s priemerom 102,75.
Spomedzi ostatných štvrťfinalistov dokázal tento výkon prekonať len Nijman, a tak nebolo prekvapením, že si neskôr práve títo hráči zmerali sily vo finále.
Holanďan sa najskôr proti De Deckerovi zaskvel priemerom 104,50, vrátane zavretia 170 bodov (vyhral 6:3, pozn.) a následne vyradil aj Angličana Ross Smitha. Ten sa stal miláčikom bratislavských tribún.
Tradične nastupuje na Red Light Spells Danger od Billy Ocean, pričom hudbu z tejto piesne si prepožičal Karol Duchoň do svojho veľkého hitu Mám ťa rád. Smith o tom netušil a preto ho reakcia fanúšikov zaskočila.
"Toto nie je normálne, pomyslel som si. Dav sa zvyčajne takto nespráva. Ráno som sa však dozvedel, že na Slovensku je to veľká vec. Preto sme nástup zmenili na slovenskú verziu a veľmi som si to užil," hovoril Smith.
V semifinále proti výborne hrajúcemu Nijmanovi statočne bojoval, diváci ho hnali dopredu, ale rozhodujúci leg patril Holanďanovmu zavretiu 161 bodov.
Vyrovnaný bol iba úvod finále
Pre Robba Crossa a Wessela Nijmana išlo o prvý vzájomný duel v tomto roku. Naposledy vyhral Cross vlani na Grand Prix, čo je špecifický turnaj hraný na sety a formátom double in - double out.
Úvod bratislavského finále bol vyrovnaný. Najskôr si obaja hráči udržali podanie, aby si ho následne navzájom zobrali - 2:2. Crossa mohla mrzieť tesne minutá šípka na stred, po ktorej mohol viesť o dva legy.
Ako prvému sa napokon podarilo odskočiť Nijmanovi, ktorý získal cenný brejk v šiestom legu a následným udržaným servisom sa dostal do vedenia 5:2.
Cross dokázal ešte znížiť svoje manko na rozdiel dvoch legov, ale napokon sa mu už nepodarilo viac zdramatizovať zápas. Nijman sa po výsledku 8:3 mohol tešiť z cennej trofeje a tiež šeku na 35-tisíc libier.
Slovak Darts Open 2026
Štvrťfinále:
- Rob Cross (Angl.) - Nathan Aspinall (Angl.-9) 6:2
- Tom Sykes (Angl.) - Jermaine Wattimena (Hol.-12) 6:2
- Andrew Gilding (Angl.) - Ross Smith (Angl.-10) 4:6
- Mike De Decker (Belg.-14) - Wessel Nijman (Hol.-11) 3:6
Semifinále:
- Rob Cross (Angl.) - Tom Sykes (Angl.) 7:2
- Ross Smith (Angl.-10) - Wessel Nijman (Hol.-11) 6:7
Finále:
- Rob Cross (Angl.) - Wessel Nijman (Hol.-11) 3:8