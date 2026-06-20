Chcel ho Man United, teraz ho milujú ako šípkara. Mr. Brightside nemá rád, ostatní to milujú

Tam, kde hrá, je jeden z najobľúbenejších. Keď vstupuje na pódium, tisícky ľudí v halách s ním spievajú jeho nástupovú pieseň Mr. Brightside.
Anglický šípkar NATHAN ASPINALL aj vďaka tomuto patrí k elite. Okrem toho, že je šoumen, tak predvádza aj skvelé šípky, ktoré ho v kariére dvakrát vyniesli do semifinále majstrovstiev sveta, vyhral World Matchplay aj UK Open.
V rozhovore pre Sportnet hovoril o tom, komu fandí na MS vo futbale a prečo to je Anglicko, prečo ho nebaví hrať bez divákov a prečo nepokračoval vo svojej futbalovej kariére.
Vo svojom prvom zápase na Slovak Darts Open si poradil s Kanaďanom Jimom Longom 6:4.
Vitajte na Slovensku. Ako sa tu cítite?
Cítim sa dobre. Teším sa na hranie na Slovensku. Nikdy som tu nebol, ani som tu nehral šípky. Dnes som sa tu trochu prešiel. Je to naozaj pekné mesto, veľmi mi pripomína Prahu. Má to podobnú atmosféru. Takže áno, teším sa na to, že som dnes vyhral svoj zápas a potom sa ráno opäť prejdem.
Videli ste niečo z mesta? Kde ste boli?
Bol som sa najesť. Nepamätám si názov, ale mal som veľmi dobrý steak.
Vyhrali ste prvý zápas 6:4. Musíte byť veľmi šťastný, že váš zápas nešiel do rozhodujúceho legu.
Áno, veľmi šťastný. Začal som veľmi pomaly. Ale potom som začal hrať veľmi dobre. Myslím si, že keď som viedol 2:1, našiel som tie 140-ky a doubly a začal som hrať naozaj dobre a bol som so svojou hrou nesmierne šťastný.
Za posledných pár mesiacov som neodohral veľa zápasov a na konci som bol trochu nervózny. Chcel som vyhrať pre tých ľudí. Diváci boli fantastickí. Neuveriteľní.
Šípky sú veľmi ťažké. Preklápa sa to veľmi rýchlo. Ale keď Jim dal ten 11-šípkový leg na 5:4, pomyslel som si, že musím niečo urobiť. Musím zahrať dobrý leg. Nemôžem ísť na 5:5. Ak by sa to stalo, prehral by som. Diváci ma cez to preniesli a dnes večer im dlhujem veľa.
V mladosti ste začínali ako futbalový brankár. Manchester United mal záujem, Rangers vám ponúkli zmluvu. Prečo ste tam nešli?
Bol som príliš mladý, mal som asi 8 alebo 9 rokov. V tom veku je to veľký záväzok, škola a podobne. Futbal som však miloval ako každé dieťa, ale bol som brankár a bol som príliš malý. Takže v 16 rokoch som prestal hrať futbal, začal som hrať šípky a myslím, že som urobil správne rozhodnutie.
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Takže milujete futbal. Máte čas sledovať majstrovstvá sveta?
Áno, v stredu večer som sledoval Anglicko. Dobrý výkon. Ale keďže som bol v Amerike, ešte som toho veľa nevidel. Prvé dva týždne sú o ničom. Treba prejsť skupinovou fázou a potom začne ten pravý turnaj. Rád sledujem anglický futbal a dúfam, že tento rok konečne vyhráme.
Mám pre vás najľahšiu otázku. Kto vyhrá MS?
Dúfam, že Anglicko. Ale Francúzsko vyzerá dobre. Aj Portugalsko – viem, že prvý zápas nehrali veľmi dobre, ale na papieri majú veľmi dobrý tím. Uvidíme.
Kedy prišiel ten moment, keď ste začali hrať šípky? Bolo to hneď po futbalovej kariére?
Šípky som nehral až do svojich 17 rokov. Prvýkrát som hral v krčme a okamžite som sa do toho zamiloval. Miloval som tú hru a odvtedy som sa proste zlepšoval.
Možno najväčší zlom vo vašej kariére prišiel v roku 2019. Vyhrali ste UK Open so záverom Big Fish a boli ste v semifinále majstrovstiev sveta. Bol to váš najlepší rok v kariére?
Nepovedal by som, že to bol najlepší rok. Bol to určite môj prelom – dosiahnutie semifinále v roku 2019, potom výhra na UK Open a US Masters.
Bolo to dobrých osem mesiacov. Ale World Matchplay bude pre mňa vždy najviac, kým nevyhrám majstrovstvá sveta. Sezóna 2019 ma však určite dostala na mapu ako profesionálneho hráča.
Nasledujúci rok 2020 ste boli opäť v semifinále majstrovstiev sveta. V ktorom roku ste viac cítili, že môžete postúpiť do finále?
Určite v roku 2020. Rok 2019 bol môj debut a nečakal som, že vyhrám dva zápasy, nieto ešte, že sa dostanem až do semifinále. Všetko bol bonus. Zatiaľ čo v tom ďalšom roku som už mal za sebou rok na okruhu, vyhral som UK Open a cítil som sa sebavedomo.
Vtedy ma porazil Michael Smith a v roku 2020 Michael van Gerwen. V tom čase bol MvG najlepší hráč na svete. Hral som dobre, ale myslel som si, že druhýkrát mám lepšiu šancu, no nestalo sa.
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V jednom podcaste ste povedali, že nerád hráte na Pro Tour, ale milujete hrať pred divákmi. Môžete to vysvetliť?
Pro Tour sú jednoducho nudné. Teraz počujete ten dav – rozbúcha mi to srdce, dodá adrenalín. Zatiaľ čo na Pro Tour nie je žiadny hluk. Je tam ticho a ja si to jednoducho neužívam.
Ešte som sa nerozhodol, či budem tento rok ešte niečo hrať na Pro Tour. Ak nebudem, znamená to, že nebudem hrať v Minehead v novembri, ale ešte som sa nerozhodol. Jednoducho ma to nebaví.
Dav vás miluje aj kvôli vašej nástupovke „Mr. Brightside“. Bola to vaša prvá voľba? Prečo táto pieseň?
Pred „Mr. Brightside“ som mal veľa rôznych piesní. Bolo to po prvom semifinále na majstrovstvách sveta. Išiel som von po tom, čo som prehral, pretože bol Silvester. Išiel som na párty, lebo ja žúrujem veľmi rád.
Zaznelo „Mr. Brightside“ a všetci išli na tanečný parket, všetci tancovali a spievali. Povedal som si: „To je ona.“ Použil som ju a ľudia sa okamžite zamilovali. Ja ju rád nemám, ale všetci ostatní áno.
Ďalší veľký turnaj pre vás bude World Matchplay. Ste víťaz z roku 2023. Aký je váš cieľ tento rok? Tiež vyhrať?
Áno, samozrejme. Na každom turnaji, ktorý hráte, musíte chcieť vyhrať, inak nemá zmysel hrať. Moja forma tento rok nebola skvelá, nehral som veľa turnajov. Veľa som ich vynechal kvôli exhibíciám, dovolenkám a podobne.
O dva mesiace sa žením, takže som všetok svoj čas sústredil aj na rodinu. Ale mám štyri týždne na prípravu na World Matchplay. Teraz budem počas týchto štyroch týždňov tvrdo pracovať a dúfam, že budem v najlepšej forme, v akej môžem byť.
Ako ste spomínali, tento rok nehráte Premier League po štyroch účastiach za sebou. Čakali ste to, alebo ste boli prekvapený, že tu nie ste?
Bol som prekvapený. Myslel som si, že som urobil dosť na to, aby som sa tam dostal. Myslím, že som bol druhý v počte finálových účastí zo všetkých hráčov. Vyhral som štyri turnaje, bol som vo finále dvoch majorov.
Myslel som si, že si svoje miesto zaslúžim. Ale niekedy beriete to dobré aj to zlé. Rok predtým som si to nezaslúžil a bol som tam. Stáva sa.
Počuli ste predtým niečo o slovenských šípkach?
Nie, nepoznám žiadnych slovenských hráčov. Viem len, že Bratislava má nejaké dobré kluby.
European tour sa rozširuje, stále viac podujatí je v Poľsku a teraz aj na Slovensku. Čo si o tom myslíte?
Je to skvelé pre šípky. Keby to bolo na mne, nehrali by sme na Pro Tour a Players Championship podujatiach. To nechceme. European Tour každý týždeň by bola úžasná.