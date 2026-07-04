Ferrari boli blízko double, Russella vytlačili z pódia. Na Silverstone bol však rýchlejší jazdec

Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
1:28,111 min
2.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,175 s
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,347 s
4.
George Russell
Mercedes
+ 0,370 s
5.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 0,635 s
6.
Lando Norris
McLaren
+ 0,766 s
7.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,782 s
8.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,921 s
9.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 1,194 s
10.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 1,605 s
/Správu aktualizujeme/
Taliansky jazdec formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Veľkej Británie z prvého miesta.
Výzva: Boli ste v roku 1986 v Maďarsku na F1?
Pred 40 rokmi, 10. augusta 1986 sa na okruhu Hungaroring pri Budapešti uskutočnila premiérová Veľká cena Maďarska F1. Pre tisíce fanúšikov z vtedajšieho Československa to znamenalo jedinečnú možnosť vidieť naživo preteky monopostov formuly 1, ktoré prvý raz v histórii zavítali za železnú oponu.
Boli ste pri tom? Máte z týchto pretekov živé spomienky alebo fotografie?
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