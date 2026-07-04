    Ferrari boli blízko double, Russella vytlačili z pódia. Na Silverstone bol však rýchlejší jazdec

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|4. júl 2026 o 18:12
    ShareTweet0

    Maxovi Verstappenovi nevyšla sobotňajšia kvalifikácia.

    Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026

    Výsledky kvalifikácie:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:28,111 min

    2.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,175 s

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,347 s

    4.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,370 s

    5.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 0,635 s

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 0,766 s

    7.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 0,782 s

    8.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,921 s

    9.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 1,194 s

    10.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 1,605 s

    /Správu aktualizujeme/

    Taliansky jazdec formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Veľkej Británie z prvého miesta.

    Výzva: Boli ste v roku 1986 v Maďarsku na F1?

    Pred 40 rokmi, 10. augusta 1986 sa na okruhu Hungaroring pri Budapešti uskutočnila premiérová Veľká cena Maďarska F1. Pre tisíce fanúšikov z vtedajšieho Československa to znamenalo jedinečnú možnosť vidieť naživo preteky monopostov formuly 1, ktoré prvý raz v histórii zavítali za železnú oponu.

    Boli ste pri tom? Máte z týchto pretekov živé spomienky alebo fotografie?

    Dajte nám vedieť na sportnet@sportnet.sk.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    Ferrari boli blízko double, Russella vytlačili z pódia. Na Silverstone bol však rýchlejší jazdec
    dnes 18:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Ferrari boli blízko double, Russella vytlačili z pódia. Na Silverstone bol však rýchlejší jazdec