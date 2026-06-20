Angličan velebil Dúbravku, pre neho je legenda. Chlapík s fúzmi bavil ľudí na dzivočku

Na olympijských hrách v Miláne či na nedávnych majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, sprevádzala slovenských hokejistov ľudovka A ja taká dzivočka.
Zaznela po ich každom góle, čiže celkovo 40-krát. Fanúšikovia si ju obľúbili a niekoľko týždňov znela naprieč slovenskými domácnosťami.
V sobotu zaznela aj počas premiérového ročníka Niké Slovak Darts Open, hoci si postup do druhého kola nevybojoval žiaden z kvarteta Slovákov.
Približne dve tisíc divákov v Incheba Expo Aréne potešil Damon Heta. Austrálčan je známy nielen svojimi typickými fúzmi, ale aj tým, že svoju nástupovú pieseň prispôsobuje dejisku. A ani teraz nesklamal.
Holandské popoludnie
Promotér podujatia František Šulc priznal, že je veľmi pravdepodobné, že od Damona Hetu príde požiadavka ohľadom výberu nástupovej pesničky.
"Máme pekné ľudovky, takže mu dáme nejaké možnosti, z ktorých si sám vyberie. A možno mu dáme do ruky valašku," hovoril Šulc pre Sportnet.
Napokon síce Austrálčan s valaškou neprišiel, no za tónov piesne Tak, tak, tak + A ja taka dzivočka od Ščamby rozdával podpisy, fotil sa s fanúšikmi a zahodil do publika aj svoju typickú ohňovú ozdobu hlavy.
V samotnom zápase ukázal svoj veľký potenciál Kevin Doets, ktorému priemer 95 bodov na tri šípky stačil na pohodlné víťazstvo 6:2.
"Jednoznačne, toto je moja najlepšia sezóna. Cítim, že sa mi darí a som konzistentnejší ako v posledných dvoch rokoch. Dúfam, že sa čoskoro dostanem do nasadenej šestnástky," povedal Doets.
Šípkar s prezývkou "Hawkeye" odštartoval úspešné holandské popoludnie v Bratislave, keďže po ňom uspeli aj ďalší traja jeho krajania - Wessel Nijman, Danny Noppert a tiež Jermaine Wattimena.
Dúbravka? Bol fantastický
Po štyroch Holanďanoch si vybojovala postup do osemfinále aj trojica Angličanov. Diváci si tradične zaspievali skladbu Hey Jude od Beatles a potom sledovali súboj Chrisa Dobeyho s Tylerom Thorpeom.
Mladý 24-ročný Angličan v prvom kole vyradil po dominantnom výkone Čecha Karla Sedláčka a kvalitný zápas odohral aj proti nasadenej sedmičke.
V zápase, v ktorom rozhodovali detaily, napokon zvíťazil Dobey 6:4 a v ďalšom kole sa môže tešiť na víťaza zápasu Ross Smith - Joe Cullen.
"Bojoval som s horúčavou, ale celkovo to bol dobrý výkon proti skvelému hráčovi. Čaká ho veľká budúcnosť. Musí sa len učiť každým zápasom. Našťastie pre mňa, nedarilo sa mu ako včera," povedal Dobey.
Angličan je veľkým fanúšikom futbalového klubu Newcastle United, a tak dostal aj otázku ohľadom Martina Dúbravku, ktorý dlhé roky v tíme pôsobil.
"V budúcnosti by som ho určite rád videl späť, napríklad ako trénera brankárov. Myslím si, že si zaslúži o niečo viac uznania, než sa mu dostávalo.
Bol pre nás fantastický a aj keď neviem, či sa dá označiť za klubovú legendu Newcastle, v mojich očiach ňou rozhodne je," dodal Dobey.
V závere prvej sobotnej časti si postup vybojoval aj semifinalista predošlých MS Ryan Searle a tiež Andrew Gilding, ktorý zdolal Lukea Woodhousa - víťaza predošlého podujatia European Tour v nemeckom Kieli.
Slovak Darts Open 2026
Výsledky 1. časti sobotného programu:
- Mike De Decker (Belg.-14) - William O'Connor (Ír.) 6:2
- Damon Heta (Aust.-16) - Kevin Doets (Hol.) 2:6
- Wessel Nijman (Hol.-11) - Benjamin Pratnemer (Slov.) 6:2
- Danny Noppert (Hol.-5) - Madars Razma (Lot.) 6:2
- Jermaine Wattimena (Hol.-12) - Dave Chisnall (Angl.) 6:3
- Chris Dobey (Angl.-7) - Tyler Thorpe (Angl.) 6:4
- Ryan Searle (Angl.-8) - Kim Huybrechts (Belg.) 6:3
- Luke Woodhouse (Angl.-15) - Andrew Gilding (Angl.) 4:6