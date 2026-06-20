Vďaka strýkovi nepremrhal svoj veľký talent. Ako sa z elektrikára stal majster sveta?

V roku 2018 šokoval svet šípok, keď z pozície debutanta dokráčal až k titulu na MS. V epickom semifinále zdolal Michaela van Gerwena a následne aj legendárneho Phila Taylora v jeho poslednom zápase.
Angličan ROB CROSS je tiež víťazom prestížneho World Matchplay, finalistom množstva major turnajov, no a v júni 2026 po prvý raz zavítal aj na Slovensko.
V rámci prvého kola Niké Slovak Darts Open zdolal domáceho hráča Juraja Holuba 6:3 a pochvaľoval si aj atmosféru v zaplnenej Incheba Expo Aréne.
"Veľmi sa mi tu páči. Môj výkon síce nebol nič extra, ale ide o to, aby sme si užili večer. Aj pre Slovensko je to veľká udalosť," hovorí Cross pre Sportnet.
Mohli by ste zhodnotiť váš zápas proti slovenskému hráčovi?
Myslím si, že sa držal naozaj veľmi dobre. Na začiatku bol lepší ako ja. Zvládal to s prehľadom, zatiaľ čo ja som sa s tým poriadne trápil.
Je to dobrý hráč, ale myslím si, že ten rozdiel medzi profesionálmi a ostatnými ľuďmi je, že sme na to zvyknutí. Pre neho je to veľký okamih. Mal 20 minút na to, aby zažiaril a treba uznať, že si viedol skvele.
Mali ste pomalší štart, ale potom ste sa rozbehli a vyhrali 6:3.
Som šťastný, že som vyhral. Úprimne povedané a aby som bol spravodlivý, aj keď slovenský hráč Juraj Holub prehral, dnes večer išlo skôr o neho.
Každý z nás má svoju prácu a tú svoju som splnil. Nebolo to nič extra, ale ide o to, aby sme si užili večer. Aj pre Slovensko je to veľká udalosť.
Je to vaša prvá návšteva Slovenska?
Áno, prvá. Je tu dosť teplo. Viete, keď má človek trochu nadváhu, všetci to zistíme, však? Ale nie, je to proste fantastické miesto. Včera som si urobil pár pekných prechádzok a som naozaj rád, že som tu.
Užili ste si tamojšiu atmosféru a slovenských fanúšikov?
Áno, naozaj sa mi to páčilo. Musím povedať, že som bol na seba trochu podráždený a trochu ma stresovalo, že som nehral tak dobre, ako som chcel.
Nedarilo sa mi skórovať, no nie je to prvý zápas, v ktorom sa mi to stalo, a bezpochyby ani posledný. V sobotu budem mať šancu, aby som to napravil.
VIDEO: Rozhovor s majstrom sveta z roku 2018 Robom Crossom
Vaším súperom bude nasadená jednotka turnaja Gian van Veen z Holandska. Ako vidíte svoje šance na postup do štvrťfinále?
Bude to ťažké, ale už som v tomto športe desať rokov. Vyhral som niektoré z najväčších turnajov v šípkach a nemyslím si, že by moja forma bola zlá.
Áno, dnes to nebolo dobré, ale taký je život. Zajtra je nový deň. Gian je v rebríčku vyššie ako ja a aj preto musím hrať oveľa lepšie.
V roku 2018 ste sa stali majstrom sveta, keď ste vo finále zdolali Phila Taylora v poslednom zápase kariéry. Ako si na to spomínate?
Bola to pre mňa tak trochu rozprávka a úžasný zážitok. Vtedy som bol profesionálom asi len jedenásť mesiacov a nikto nečakal, že môžem vyhrať.
Hrať vo finále proti najlepšiemu šípkarovi, aký kedy žil a poraziť ho hneď na prvý pokus, bolo skvelé. Je to kľúčový moment v mojej kariére. Toto víťazstvo ma dostalo do povedomia. Ak by som prehral, nestalo by sa to.
Zaistilo mi to skvelé živobytie. Bol to najlepší večer môjho života a na konci tohto roka to na MS opäť skúsim a verím, že raz ešte vyhrám.
VIDEO: Zápas Rob Cross - Juraj Holub v čase od 5:20 min
Ako ste sa vôbec dostali k šípkam? Predtým ste pracovali ako elektrikár.
Nechal som sa vytiahnuť z postele, aby som išiel do Norwichu na kvalifikačný turnaj na UK Open. Nechcelo sa mi tam ísť, no napokon som sa kvalifikoval.
Môj strýko ma tak trochu prinútil ísť a zvyšok už poznáte. Viete, pravdepodobne mu vďačím za svoju kariéru. Nebyť jeho, dnes by som tu nesedel. Naozaj tomu verím a preto som jeho dlžníkom.
Už ste to naznačili, no ako zmenil tento úspech váš život?
MS sú bezpochyby vrcholom tohto športu. Keď ste šampión, všetko sa zmení. Myslím si, že k človeku sa ľudia správajú inak, keď je bývalý majster sveta.
Bol to skvelý zážitok. Za tie roky som odohral veľa šípok a videl veľa skvelých miest, ale toto je moment, ktorý definuje celú kariéru. Možno to niekto pochopí až vtedy, keď sa stane majstrom sveta. V našom športe je to najviac.
VIDEO: Celý zápas Rob Cross - Phil Taylor vo finále MS 2018
Minulý rok ste povedali, že trpíte poruchou pozornosti - ADHD. Aký veľký problém to predstavuje vo vašej kariére šípkara?
Áno, som trochu hyperaktívny, no myslím si, že odvádzam dobrú prácu, keďže tu môžem sedieť a robiť to, čo robím. Život prináša rôzne veci, no je dôležité sa im postaviť a bojovať proti nim.
Niekedy sa mi stáva, že sa nechám uniesť a nesústredím sa, no inokedy viem podať lepšie výkony. Myslím si, že najdôležitejšie je, aby človek veril vo vlastné schopnosti a aby sám seba presvedčil, že môže vyhrať.
Každý bude mať v živote veľa problémov, ale potrebuje podporu rodiny, manažmentu či PDC. Ak sa o tých veciach dokážete porozprávať, tak niekedy ten problém, ktorý máte, je z polovice problémom niekoho iného.
Aké máte ciele pre zvyšok sezóny, prípadne na MS?
Chcel by som hrať tak dobre, ako viem. Ak sa mi to podarí, stále verím, že môžem získať významné trofeje, vyhrať turnaje a naďalej sa zlepšovať.
Tam by som sa chcel dostať. Mať šancu vyhrať všetko a cítiť sa psychicky v pohode. Ak nebudem mať psychickú pohodu, určite nebudem hrať dobre.