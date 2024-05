MS v hokeji 2024: Švédsko naďalej nepozná premožiteľa, hladko zdolalo aj Nemecko

Švédi to zahrali doslova biliardovo. Holmberg z tesnej blízkosti nedokázal dostať puk do brány.

Veľká šanca Nemecka! Stachowiak prihral do čistej šance Peterkovi, ktorý opäč pred Erssonon neuspel. Následuje reklamný brejk.

Kempe si puk pripravil na strelu z osi ihriska, ale do strely mu vložil hokejku Wissmann.

Karlsson hľadal prihrávkou pred bránou Kempeho, ktorý zakončil, ale Niederberger jeho pokus so šťastím vyrazil.

Peterka sa predieral do útočnej tretiny, ale Hedman ho telom odstavil. Švédi idú opäť do útoku.

Raymond pokazil prihrávku a do mini brejku vyštartoval Ehl. Zakončil, ale jeho pokus mu zblokoval vracajúci sa Hedman.

Švédsko dalo gól! Piaty gól Švédska je na svete! Brankár Grubauer odhadol veľmi zle odraz puku od zadného mantinelu. K puku sa dostal za bárnou Holmberg, ktorý okamžite našiel prihrávkou ANDRÉ BURAKOVSKEHO, ktorý dával gól v podstate do prázdnej brány. Asistencie Pontus Holmberg, Marcus Johansson.

Peterka sa dostal do úniku, ale opäť výborne zakročil Ersson.

Kastner sa dostal do dobrej šance. Jeho nepríjemnú strelou Ersson so šťastím vyrazil.

Švédsko dalo gól! Švédi dokázali využiť bleskovo presilovú hru a do kabín pôjdu s trojgólovým vedením. VICTOR OLOFSSON si prebral prihrávku od Rasmusa Dahlina a prudkou strelou prekonáva Grubauera. Asistencie Rasmus Dahlin, André Burakovsky.

Kahun sa prebíjal do šance, ale stopku mu vystavil Hedman.

Švédsko dalo gól! Švédi idú do vedenia v dnešnom zápase! Frodén potiahol akciu a perfektnou prihrávkou našiel nabiehajúceho ERIKA KARLSSONA, ktorý veľmi dobrou strelou prekonáva Grubauera v bráne Nemecka. Asistencie Jesper Frödén.

