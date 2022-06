Zastavilo sa mu srdce, ukončil kariéru. Rodnú dedinu zachránil ako tréner

Ako kapitán doviedol rodnú Novú Dedinku z piatej do tretej ligy. V úvodnom zápase sezóny proti Tomášovu sa cítil výborne, no prišlo to, čo nečakal ani v najhoršom sne. Počas štafetového Behu od Tatier k Dunaju sa mu na chvíľu zastalo srdce a bojoval o život. Po zdravotných komplikáciách sa ŠTEFAN BODIŠ (35) rozhodol ukončiť kariéru a naplno venovať trénerstvu. Päť kôl pred koncom bol jeho materský klub na dne tretej ligy BFZ a Bodiš dostal príležitosť zachrániť ho. Podarilo sa. V posledných dvoch zápasoch získal jeho tím šesť bodov a Nová Dedinka skončila na trinástom mieste.

Prešli ste si veľkými zdravotnými problémami. Čo sa stalo? Okrem futbalu milujem beh na dlhé trate. Na jedenástom kilometri Behu od Tatier k Dunaju mi zastalo srdce a museli ma oživovať. Noc som strávil v ružomberskej nemocnici, odkiaľ ma previezli do Bratislavy.

Štefan Bodiš Vek: 35 rokov V mládežníckych kategóriách pôsobil v Slovane Bratislava, zahral si po boku Mareka Hamšíka, Juraja Pirošku či Tomáša Majtána. Viackrát sa ocitol v širšom kádri slovenskej reprezentácie do 18 rokov, pravidelne nastupoval za výber BFZ. V roku 2000 sa predstavil na turnaji vo Francúzsku, kde nastúpil proti Olympique Lyon a Karimovi Benzemovi. Za dospelých hral druhú ligu za ŠK SFM Senec, neskôr pôsobil v ŠK Bernolákovo, ŠK Tomášov, TJ Družstevník Jablonec a kariéru ukončil v Športovom klube Nová Dedinka.

Cítili ste počas pretekov, že niečo nie je v poriadku? Ani nie. Prišlo to zrazu. Krátko pred pretekmi som absolvoval očkovanie proti Covid-19, ale neviem, čo mohlo byť príčinou. Po sérii vyšetrení mi doktori povedali, že môžem naďalej športovať. Ja som sa však rozhodol naplno venovať trénerstvu. Pre istotu. Mal som C licenciu a spravil som si béčko. V Novej Dedinke som sa stal šéftrénerom mládeže a začal som viesť kategóriu U15. Päť kôl pred koncom však prišla nečakaná výzva. Aká? Muži boli na poslednom mieste, preto sa vedenie s vtedajším trénerom dohodlo na ukončení spolupráce. A oslovilo mňa, čo ma zaskočilo. Keďže som ešte v minulej sezóne bol kapitán a mužstvo dôverne poznám, rozhodol som sa ponuku prijať. Spolu s kolegom Ladislavom Kakašom sme sa pokúsili o malý zázrak, záchranu v tretej lige. V posledných dvoch kolách sme cestovali do Kalinkova a doma sme hostili Devínsku Novú Ves. Oba zápasy sme museli vyhrať, čo bola nesmierne ťažká úloha. No my sme ju zvládli. A skončili sme na štvrtom mieste od konca.

Ako ste to prežívali? Nesmierne. Ešte teraz mi stoja chlpy, keď o tom hovorím. Pred desiatimi mesiacmi som bol aktívny hráč a teraz som ako tréner zachránil mužstvo v tretej lige. Po zástave srdca by som to nečakal ani v najtajnejšom sne. Pre malú obec s dvetisíc obyvateľmi je to obrovský úspech.

Štefan Bodiš. (Autor: archív trénera)

Čo vám po konečnom hvizde a spečatení záchrany prebiehalo hlavou? Rôzne myšlienky. Na deň presne pred rokom sme postúpili do tretej ligy. A teraz sme ju zachránili. Padol mi neskutočný kameň zo srdca. Pre rodnú dedinu som urobil maximum a toto je výsledok. Teším sa, že v chalanoch sme našli nové zapálenie pre futbal. Pred mojim príchodom boli psychicky na dne, neverili si a čakali len na koniec súťaže a vypadnutie. Prebrali sa však a dokázali zdanlivo nemožné. Na posledné tréningy nás chodilo dvadsať, radosť trénovať. Išli sme šťastiu oproti a vyplatilo sa.

Aké sú vaše ďalšie ambície? Teším sa, že výbor mi prejavil dôveru a budem pokračovať ako hlavný tréner aj v novej sezóne. Chcem odovzdávať skúsenosti a presadzovať naše hlavné motto: To ťa musí baviť! Postupne si plánujem spraviť A licenciu a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. V najbližších rokoch chcem pôsobiť v tretej lige a som odhodlaný ísť aj vyššie.