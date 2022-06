Profesionalita? Hráči zažijú, čo nikdy predtým, tvrdí tréner nováčika druhej ligy

Keď rozhodca odpískal koniec, bola to veľká eufória. Samozrejme nechýbalo šampanské a ďakovanie divákom. Večer sme boli v neďalekom pohostinstve, kde sa spievalo a tancovalo do druhého dňa.

Zlomový zápas bol aj na Interi, kde sme po vylúčení hrali vyše polčas desiati, no dokázali sme uhrať remízu 2:2. A to sme mohli aj vyhrať.

V druhom jarnom zápase sme síce v Ivanke prehrali 1:2, no to nás paradoxne nakoplo a pripísali sme si skvelú šnúru výhier.

Toto je aj môj najväčší úspech. V Česku som postúpil z druhej do prvej triedy, ale to sú oveľa nižšie súťaže. Triumf s Račou si cením najviac a verím, že príde ešte niečo lepšie.

Za každú cenu som chcel do kádra doniesť Mateja s Patrikom a som rád, že sa nám to podarilo.

Na skúške sú aj ďalší chalani z Rohožníka či Šamorína, no o nich by bolo zatiaľ predčasné hovoriť. Rysuje sa toho viac, ale všetko sa ukáže v najbližších dňoch.

Zaujímavé budú aj výjazdy do Košíc, Humenného či Prešova. Mnohí hráči zažijú, čo sa týka profesionality a samotnej prípravy na zápas, to, čo nikdy predtým nezažili.

Najviac na bratislavské derby s Petržalkou. Či to bude doma alebo vonku, bude to niečo špeciálne. Domáce zápasy budeme aj naďalej hrať v tradičnom čase v nedeľu o 10:30 h, na čo sú fanúšikovia v Bratislave zvyknutí.

Stretneme sa so Šamorínom, Púchovom či Šaľou, generálku by sme mali mať s druholigovým maďarským klubom Gyirmot.

Neďaleký Rohožník sa v premiérovej sezóne druhej ligy zachránil, no do druhého ročníka sa pre finančné problémy neprihlásil. Neobávate sa, že vás čaká podobný osud?

Pracujeme triezvo a vyskakujeme do rozpočtu, aký máme. Neprináleží mi hodnotiť Rohožník, ale my ideme iným smerom. Do tímu berieme chlapov, ktorí chcú hrať, sú do partie a majú aké – také skúsenosti. Rozhodne to nie je postavené iba na žoldnieroch.

Ako hrou sa chcete prezentovať?

Všetkých súperov si zvlášť rozoberieme, spravíme si analýzu a potom sa uvidí. Na každého ušijeme zvlášť taktiku.