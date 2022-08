Najväčšia výzva bude zastaviť úpadok mládeže, tvrdí predseda SsFZ

Vynikal vo vzdušných súbojoch, mal výbornú hlavičku. Aktívnu kariéru strávil v Hliníku nad Hronom, kde hral až po krajské majstrovstvá.

Po skončení kariéry pôsobil STANISLAV NEUSCHL ako manažér TJ Sokol Dolná Ždaňa, kde to z okresnej súťaže dotiahol po fúzii so Žiarom nad Hronom a pretransponovaní na FK Pohronie až do Fortuna ligy.

Vlani svoju činnosť v Pohroní ukončil a zvolený bol za predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu.

Čo čakáte od ročníku 2022/2023?

Po vyhratej baráži Podkoníc nám do nových tretích líg odišlo celkovo desať mužstiev. Cítiť to budeme na kvalite našich súťaží, no vhodne sme ich doplnili a čakáme, ako sa nové mužstvá adaptujú.