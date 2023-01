Syn legendy zaujal trénerov. Cítim tlak, ale snažím sa ho odbúravať, prezradil

Samozrejme, že ma to potešilo. Je to veľká motivácia do ďalšej práce. Je príjemné byť v spoločnosti hráčov, ktorí majú za sebou stovky ligových štartov.

Rešpektujem to. Tak sme sa s trénerom dohodli na začiatku sezóny. Možno v niektorých zápasoch pôjdem na lavičku Spartaka a vybehnem na niekoľko minút, ale do konca ročníka budem hrať primárne za Malženice. Aby som sa poriadne rozohral a okúsil mužský futbal.

Ste kmeňový hráč Spartaka Trnava, no hrávate prevažne za béčko z Malženíc. Ako to beriete?

S náskokom štyroch bodov ste pred druhou Galantou na čele súťaže. Hovorí sa v klube o postupe?

Verím, že by sme to mohli dokázať. Máme šikovných hráčov a keď nám prídu pomôcť chalani z áčka, sme silný tím. Je len na nás, či to dotiahneme do konca. Dúfam, že áno.

Súťaž má svoju kvalitu. Hrá ju veľa bývalých ligistov a mladých chalanov, ktorí prešli ligovým dorastom. Tretia liga je dobrý odrazový mostík do ďalšej kariéry v mužskom futbale.