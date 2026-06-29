Česko je v rebríčku FIFA najnižšie od roku 2019. Po vyradení na MS ho predbehlo aj Slovensko

Českí futbalisti si v rebríčku reprezentácií FIFA po vyradení v skupinovej fáze na majstrovstvách sveta pohoršili o osem miest a klesli na 48. priečku.
Sú najnižšie od apríla 2019. Na čele poradia zostali obhajcovia zlata z vlaňajšieho šampionátu Argentínčania, na druhom mieste Francúzsko vystriedalo Španielsko.
Aktualizovaný rebríček na začiatku vyraďovacej fázy turnaja v Amerike zverejnila na sociálnej sieti X FIFA.
Český celok prežil nepovedené vystúpenie na svetovom šampionáte, kam sa prebojoval druhýkrát od rozdelenia federácie a po 20 rokoch.
Zverenci trénera Miroslava Koubka v troch zápasoch v skupine uhrali jediný bod a na poslednom mieste štvorčlennej tabuľky sa s účinkovaním na turnaji rozlúčili už po skupine.
Národný celok postupne prehral 1:2 s Kóreou, remizoval 1:1 s Juhoafrickou republikou a podľahol domácemu Mexiku vysoko 0:3.
Oproti vlaňajšiemu vydaniu rebríčka pred šampionátom odpočítal 38,49 bodu a výrazne si pohoršil.
V poradí ho predstihli Kongo či Slovensko, ktoré pritom na šampionáte vôbec neštartovalo.
Česi naposledy figurovali na 48. priečke v apríli 2019. Národný tím vyrovnal tretie najnižšie umiestnenie v histórii.
Horšie na tom bol len v septembri 2017, keď bol osemdesiaty, a v roku 1994 po rozdelení federácie.
Na čele poradia po skupinovej fáze zostali vďaka trom výhram obhajcovia svetového zlata z Argentíny.
Druhé Francúzsko na Juhoameričanov stráca už len necelý bod, na tretiu pozíciu klesli úradujúci majstri Európy zo Španielska, ktorí v úvodnom zápase na svetovom turnaji len remizovali.
Krátko po skončení šampionátu FIFA 20. júla plánuje zverejniť ďalšie oficiálne poradie rebríčka.