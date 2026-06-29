    Česko je v rebríčku FIFA najnižšie od roku 2019. Po vyradení na MS ho predbehlo aj Slovensko

    Hráči Česka reagujú po prehre v zápase základnej A-skupiny Česko - Mexiko
    Hráči Česka reagujú po prehre v zápase základnej A-skupiny Česko - Mexiko (Autor: TASR/AP)
    ČTK|29. jún 2026 o 12:33
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    Česko naposledy figurovalo na 48. mieste v apríli 2019 — teraz sa tam vrátilo po fiasku na MS.

    Českí futbalisti si v rebríčku reprezentácií FIFA po vyradení v skupinovej fáze na majstrovstvách sveta pohoršili o osem miest a klesli na 48. priečku.

    Sú najnižšie od apríla 2019. Na čele poradia zostali obhajcovia zlata z vlaňajšieho šampionátu Argentínčania, na druhom mieste Francúzsko vystriedalo Španielsko.

    Aktualizovaný rebríček na začiatku vyraďovacej fázy turnaja v Amerike zverejnila na sociálnej sieti X FIFA.

    Český celok prežil nepovedené vystúpenie na svetovom šampionáte, kam sa prebojoval druhýkrát od rozdelenia federácie a po 20 rokoch.

    Zverenci trénera Miroslava Koubka v troch zápasoch v skupine uhrali jediný bod a na poslednom mieste štvorčlennej tabuľky sa s účinkovaním na turnaji rozlúčili už po skupine.

    Národný celok postupne prehral 1:2 s Kóreou, remizoval 1:1 s Juhoafrickou republikou a podľahol domácemu Mexiku vysoko 0:3.

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    Oproti vlaňajšiemu vydaniu rebríčka pred šampionátom odpočítal 38,49 bodu a výrazne si pohoršil.

    V poradí ho predstihli Kongo či Slovensko, ktoré pritom na šampionáte vôbec neštartovalo.

    Česi naposledy figurovali na 48. priečke v apríli 2019. Národný tím vyrovnal tretie najnižšie umiestnenie v histórii.

    Horšie na tom bol len v septembri 2017, keď bol osemdesiaty, a v roku 1994 po rozdelení federácie.

    Na čele poradia po skupinovej fáze zostali vďaka trom výhram obhajcovia svetového zlata z Argentíny.

    Druhé Francúzsko na Juhoameričanov stráca už len necelý bod, na tretiu pozíciu klesli úradujúci majstri Európy zo Španielska, ktorí v úvodnom zápase na svetovom turnaji len remizovali.

    Krátko po skončení šampionátu FIFA 20. júla plánuje zverejniť ďalšie oficiálne poradie rebríčka.

    Výsledky Česka na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

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