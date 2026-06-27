Nedvěd vypadnutie v skupine nepovažuje za hanbu. Tréner Koubek je správna voľba, hovorí

Miroslav Koubek zostane aj po majstrovstvách sveta trénerom českých futbalistov, je správnou voľbou, uviedol generálny manažér reprezentácií Pavel Nedvěd.
Bývalý záložník nepochybuje o tom, že štyridsaťsedemročný kouč národnému mužstvu ešte veľa dá.
Po dnešnom prílete tímu zo šampionátu do Prahy novinárom povedal, že vyradenie už po skupine nepovažuje za hanbu.
Koubek, ktorý prevzal mužstvo v zime, má zmluvu s FAČR ešte na dva roky a vo funkcii by mal zostať.
"Myslím, že je tu maximálny súlad s vedením reprezentácie. Myslím, že aj výkonný výbor to vidí rovnako. Máme trénera, ktorého sme chceli a máme ho na dva a pol roka. Takže myslím, že na tom sa nič nemení, ani nebude, "povedal Nedvěd.
Máme maximum, čo sme mohli získať
Vylúčil, že by sa vedenie po svetovom šampionáte teraz mohlo poobzerať na zahraničnom koučovi.
"Určite viete, že sme to pred pánom Koubkom skúšali alebo sme sa snažili získať zahraničného trénera. Ale myslím, že máme maximum, čo sme mohli získať.
Máme skúseného trénera, ktorý nám ešte veľa dá. Som presvedčený, že pán Koubek je tá správna voľba. Myslím, že toto je tá správna cesta," poznamenal Nedvěd.
Očakávali sme od hráčov viac
Koubek v marci z dvoch zápasov play off doviedol národný tím po 20 rokoch na svetový šampionát, na turnaji ale mužstvo v troch zápasoch skupiny získalo len bod a skončilo na poslednom štvrtom mieste.
"Nestretli sme sa s dobrou formou na šampionáte, preto sme neuspeli. Ale som presvedčený, že tým postupom na majstrovstvá sveta táto generácia urobila maximum, čo mohla, "uviedol Nedvěd.
"Že sme neuspeli, to má veľa dôvodov. Očakávali sme od mužstva aj od hráčov niečo viac.
Ale nie som naštvaný, nahnevaný na chlapcov, pretože si myslím, že naozaj ten strop previedli v tom, že postúpili na majstrovstvá sveta.
Ďalších 160 krajín sa tam nedostalo a my sme tam s túžbami generácií boli. Ja za to chlapcom ďakujem. Nevidím ako hanbu, že sme nepostúpili zo skupiny, aj keď to bol náš cieľ," povedal bývalý reprezentačný kapitán.