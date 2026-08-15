    Totálne ma vyplo, ako istič, hovoril sklamaný Černý. Morvay: Mali sme takú malú Tour de France

    Zľava Dominik Černý počas chodeckého maratónu na ME v atletike 2026.
    Zľava Dominik Černý počas chodeckého maratónu na ME v atletike 2026. (Autor: TASR)
    TASR|15. aug 2026 o 15:53
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    Chodci išli na ME v Birminghame štyri súťaže naraz.

    Atletické majstrovstvá Európy v Birminghame priniesli ďalšiu inováciu do chodeckého odvetvia, doterajšie trate 20 a 35 km nahradili polmaratón a maratón.

    Navyše obe trate mali v mužskej i ženskej kategórii naplánovaný štart v rovnaký čas, naraz sa tak v sobotu ráno konali hneď štyri disciplíny.

    Najlepšie umiestnenie zo Slovákov dosiahol Michal Morvay, ktorý obsadil 18. priečku v maratóne v novom slovenskom rekorde 3:11,00 h.

    Morvay pritom paradoxne nikdy chodecký maratón nešiel, v sezóne absolvoval polmaratón v Dudinciach, kde v marci zapísal čas 1:30:50.

    „Vedeli sme, čo sme si odtrénovali a šľapali sme si svoje preteky. Nakoniec to vyšlo na krásne 18. miesto, veľmi sa z toho teším. Bolo extrémne náročné vyrátať si, čo treba ísť.

    V kopcoch to bolelo, mali sme tú takú malú Tour de France. Bolo to veľmi zaujímavé a aj možno niečo nové do tej chôdze, čo ju trošku okorenilo,“ uviedol v cieli Morvay pred slovenskými novinármi.

    Michal Morvay v cieli po pretekoch chodeckého maratónu mužov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
    Michal Morvay v cieli po pretekoch chodeckého maratónu mužov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame. (Autor: TASR)

    Kopce boli veľmi cítiť

    O jednu priečku nižšie skončila v polmaratóne Hana Černá, ktorá verila v prvú desiatku, no nakoniec sa umiestnila na 19. priečke za 1:39:47.

    „Predpokladám, že budem mať z týchto pretekov svalovicu, lebo naozaj to bolo veľmi technické. A tie kopce boli veľmi cítiť. Myslím si, že to povie každý jeden, čo tu pretekal.

    Takže bolo to zaujímavé. Organizátori nás chodcov väčšinou orientujú do centra mesta a tento okruh bol asi to najrovnejšie, čo tu našli. Bolo treba sa sústrediť."

    O sedem minút zlepšený osobák

    Na 23. mieste v maratóne preťal cieľovú pásku debutant na vrcholných podujatiach Michal Duda.

    Výrazne si zlepšil osobný rekord na 3:20,04. Jeho predchádzajúce osobné maximum z tohto roka malo hodnotu 3:27:14.

    „Som rád, že sa mi to podarilo. Trať bola celkom náročná, takže dalo to zabrať. Napokon je z toho osobák o takmer sedem minút. Toto bolo moje prvé veľké podujatie, nevedel som, čo od toho očakávať.

    Pre začiatok sme si povedali, že treba držať tempo okolo 4:50, 4:45, čo sa mi darilo. Možno to bolo aj trošku rýchlejšie. Prvá polka bola rýchlejšia než druhá.

    V závere mi už dosť dochádzali sily, hlavne ten kopec mi dal zabrať. Napokon to však vyšlo dobre," vyjadril spokojnosť 22-ročný Duda, ktorý nemá oficiálneho trénera a s prípravou mu pomáha Dominik Černý.

    Totálne ma vyplo

    Práve siedmy chodec z minuloročných MS v Tokiu na 35 km sa pokúsi na šampionát v Birminghame čo najskôr zabudnúť.

    Na podujatie, nevycestoval s veľkými očami, keďže ho v príprave zabrzdili zdravotné problémy. Napriek tomu to ešte v polovici maratónskej trate vyzeralo z jeho strany na boj o prvú desiatku, potom však prišla kríza.

    „Totálne ma vyplo, ako istič. Po 25. kilometri som išiel akoby cez stenu a zrazu som preteky nemal v rukách. Nedalo sa s tým nič urobiť.

    Ľudia ma povzbudzovali, pomáhalo to. Snažil som sa držať koncentráciu, ale stačil jeden rýchlejší pohyb a bol som naspäť v kríze. Budeme musieť zistiť, čo sa stalo,“ povedal sklamaný Černý.

    Atletika

    Atletika

      Zľava Dominik Černý počas chodeckého maratónu na ME v atletike 2026.
      Zľava Dominik Černý počas chodeckého maratónu na ME v atletike 2026.
      Totálne ma vyplo, ako istič, hovoril sklamaný Černý. Morvay: Mali sme takú malú Tour de France
      dnes 15:53
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