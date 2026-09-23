Položila základy slovenskému olympizmu. Výškarská legenda oslavuje osemdesiatku

Životného jubilea 80 rokov sa vo štvrtok dožíva bývalá úspešná atlétka, reprezentantka Československa, niekdajšia rekordérka v skoku do výšky a neskôr významná atletická i olympijská funkcionárka Mária Mračnová.
Na ME v Aténach 1969 získala bronzovú medailu, na OH 1976 v Montreale skončila tesne pod stupňami víťazov.
Mária Mračnová (rodená Faithová) sa narodila 24. septembra 1946 v Košiciach.
Spolu so šprintérkou Evou Gleskovou, diaľkarkou Evou Šuranovou a bežkyňou na 400 metrov Annou Chmelkovou patrila do generácie úspešných atlétok bratislavskej Slávie SVŠT (Slovenská vysoká škola technická, dnes Slávia STU - Slovenská technická univerzita).
Jej aktívna športová kariéra trvala šestnásť rokov.
Už v roku 1966 upozornila na svoj talent, keď na majstrovstvách Európy v Budapešti obsadila štvrté miesto. Svoju pozíciu špičkovej atlétky obhájila aj v olympijskej konkurencii 6. miestom v roku 1968 v Mexiku.
V roku 1969 sa na ME v gréckej metropole ziskom bronzovej medaily natrvalo etablovala v špičke svetového ženského skoku do výšky a svoju pozíciu obhájila aj v Kanade pod piatimi kruhmi.
Rok 1976 bol v jej kariére významným nielen pre olympiádu. Na atletických majstrovstvách Československa v Třinci skočila československý rekord 192 centimetrov, ktorý platil ďalších 14 rokov.
Mračnová si úspešne počínala aj v rôznych športových funkciách. V roku 1987 sa stala členkou výkonného výboru Československého olympijského výboru, ktorou bola až do skončenia jeho existencie v roku 1992.
Spoluzakladala Slovenský olympijský výbor (SOV), ale kandidatúry na predsednícky post SOV sa vzdala v prospech Vladimíra Černušáka. Tri volebné obdobia pôsobila ako podpredsedníčka SOV.
V rokoch 1998 až 2012 predsedala Slovenskému atletickému zväzu (SAZ), následne ju zvolili za čestnú predsedkyňu.
Na tzv. „Hrách storočnice“, teda na olympijských hrách 1996 v Atlante, Mária Mračnová viedla slovenskú výpravu. Okrem toho viedla výpravy aj na viacerých edíciách Európskych olympijských dní mládeže (EYOD), ktoré sa neskôr transformovali na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF).
Bola predsedníčkou organizačného výboru IV. zimného EYOF, ktorý sa v roku 1999 konal v Poprade-Tatrách. Pôsobila aj v komisii Európskych olympijských výborov (EOV) pre EYOD, resp. EYOF.
V roku 2012 Mária Mračnová ukončila svoje pôsobenie v SAZ aj vo výkonnom výbore SOV. Následne bola prijatá za čestnú členku SOV a dostala Zlatý odznak SOV. Je držiteľka viacerých významných ocenení a vyznamenaní.
V roku 1996 jej Medzinárodný olympijský výbor (MOV) udelil svoje výročné ocenenie za predchádzajúci rok s názvom Jednota olympijského hnutia. V roku 2003 získala najvyššie ocenenie Medzinárodného výboru fair play (CIF) pri UNESCO – Cenu Jeana Borotru za celoživotné vystupovanie v duchu fair play.
V roku 2007 jej za celkové pôsobenie v športe a v olympijskom hnutí Jacques Rogge udelil Trofej prezidenta MOV. V roku 2022 jej počas galavečera Športovec roka SR udelili ocenenie Športová legenda, symbolicky 30 rokov po vzniku SOV (dnes SOŠV), ktorý pomohla založiť.
„Kariéra bola dlhá a náročná. Pri športe som bola šestnásť rokov a pri olympijskom hnutí tridsať. K tomu ešte pribudlo šéfovanie atletickému zväzu ďalších štrnásť rokov. Bolo to naozaj vyčerpávajúce, ale krásne. Toto ocenenie je pre mňa naozaj pocta. Som hrdá, že sme položili pevné základy olympizmu založením Olympijskej spoločnosti Slovenska.
Vlastne na tom doteraz stavia Slovenský olympijský a športový výbor svojimi olympijskými klubmi, ktoré máme po celom Slovensku, súťažami olympijských dní, fair play a realizovali sme sa aj v životnom prostredí. Je krásne, čo máme za sebou,“ povedala na slávnostnom galavečere.