Košice privítajú šéfa Európskej atletiky. Na maratóne pobežia aj úspešní olympionici

Medzi najvýznamnejších hostí na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach bude patriť aj Dobromir Karamarinov.
Prezident Európskej atletiky (EA) a člen Rady Svetovej atletiky (WA). Bývalý bulharský atlét a tréner stojí na čele EA od roku 2021.
S predstaviteľmi košického maratónu sa Karamarinov stretol aj počas olympijských hier v Paríži pred dvoma rokmi.
V slovenskom dome sa počas spomienkovej slávnosti Košice & Paríž 1924 - 2024, pripomínajúcej storočnicu cesty Vojtecha Bukovského na hry, ktorých priebeh sa stal bezprostredným impulzom pre zrod maratónu v Košiciach.
„Sme radi, že Dobromir prijal naše pozvanie. Vníma atletiku na Slovensku veľmi intenzívne, bol aj na ME v atletike do 18 rokov, ktoré sme u nás organizovali a doteraz ich vníma ako najlepšie organizované,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Vladimír Gubrický, generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Na jeho účasť sa teší aj Peter Korčok, prezident SAZ.
„Som rád, že prijal naše spoločné pozvanie a príde na Medzinárodný maratón mieru do Košíc. Je to najstarší maratón v Európe a má pre slovenský šport mimoriadny význam. Jeho návšteva je uznaním práce organizátorov v Košiciach, ktorí ho každoročne pripravujú na vysokej úrovni a ďakujem im za ňu. Slovensko má za sebou úspešné organizovanie európskych podujatí, naposledy majstrovstiev Európy do 18 rokov v Banskej Bystrici. Plánujeme sa preto uchádzať o usporiadanie ďalších európskych majstrovstiev v mládežníckych kategóriách na Slovensku a pri tejto príležitosti o tom budeme s prezidentom Karamarinovom osobne hovoriť.“
Podporu MMM opäť vyjadril aj Slovenský športový a olympijský výbor (SOŠV). Generálny sekretár Jozef Liba prezradil: „Veľmi sa teším, že naša spolupráca má už tradíciu a môžeme aj my v SOŠV prispieť k celkovej atmosfére podujatia. Pred pár rokmi sme sa dohodli, že aj olympionici budú súčasťou tohto podujatia v rámci V4 a je to pre nás silná téma. Spojitosť s olympijskými výbormi Česka, Poľska a Maďarska je veľmi silná a teším sa, že bude mať spojitosť s týmto podujatím.“
Štyri krajiny, štyri olympijské príbehy
V Košiciach sa predstaví aj Paulína Bátovská Fialková, slovenská biatlonistka. Štvornásobná olympionička, ktorej najlepším výsledkom na ZOH je 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch v Pjongčangu 2018.
Na MS 2019 obsadila takisto 5. miesto a v kariére nazbierala 11 pódiových umiestnení vo Svetovom pohári. Za Česko pobeží bežec na lyžiach Martin Koukal, majster sveta z roku 2003 vo Val di Fiemme na 50 km voľne. Na ZOH 2010 vo Vancouveri vybojoval s českou štafetou bronz v pretekoch na 4x10 km.
Maďarsko bude reprezentovať boxer István Kovács, je to jeden z najúspešnejších maďarských boxerov – olympijský víťaz z Atlanty 1996, bronzový medailista z Barcelony 1992 a dvojnásobný amatérsky majster sveta z rokov 1991 a 1997.
Po prechode medzi profesionálov získal v roku 2001 aj titul majstra sveta organizácie WBO v perovej váhe. Profesionálnu kariéru ukončil s bilanciou 22 víťazstiev a jednej prehry.
Za Poľsko pobeží Luiza Zlotkowská, trojnásobná olympionička v rýchlokorčuľovaní a držiteľka dvoch olympijských medailí v tímovej stíhačke – bronzu z Vancouveru 2010 a striebra zo Soči 2014. V rovnakej disciplíne získala aj striebro a bronz na majstrovstvách sveta.
Polák na 50. štarte a 83-ročný Hazucha
Organizátori už skôr predstavil atléta Petra Poláka, ktorého 4. októbra čaká jubilejný 50. štart na MMM.
Okrem neho sa v poli bežcov objaví ďalší výnimočný vytrvalec – Ján Hazucha, ktorý bude mať v deň maratónu pred sebou síce inú, no rovnako pozoruhodnú métu.
Ak 4. októbra úspešne zvládne košických 42,195 km, môže sa stať vo veku 83 rokov a 3 mesiace vôbec najstarším bežcom, ktorý tieto preteky dokončil. Jeho športová cesta pritom nie je spojená iba s vytrvalostným behom.
Formovalo ju horolezectvo a bežecké lyžovanie, pričom legendárnej Bielej stope zostal verný od jej vzniku a nechýbal na žiadnom z jej ročníkov. Neskôr sa dostal aj na najvýznamnejšie maratónske trate sveta a postupne zvíťazil vo svojej veteránskej kategórii na šiestich pretekoch série Marathon Majors.
Statik a projektant zo Zvolena teraz môže pridať ďalšiu kapitolu svojho pozoruhodného športového príbehu.
Sahajda a Páleníková idú po druhý titul
Na štarte nebudú chýbať ani obaja obhajcovia prvenstva – Tibor Sahajda a Veronika Páleníková, ktorí si pred rokom v Košiciach vybojovali majstrovské tituly výkonmi 1:06:24, resp. 1:14:08.
K domácim kandidátom na popredné umiestnenie bude patriť aj Adam Mihalov. Tridsaťštyriročný vytrvalec patrí v uplynulých rokoch medzi stabilné mená slovenskej cestnej bežeckej scény.
V Košiciach sa mu darí – na jarnom Košice Peace Half Marathon stál už štyrikrát na stupňoch víťazov, vrátane prvenstva v roku 2023. V tejto sezóne si v Malage posunul osobný rekord v polmaratóne na 1:07:57 a na 10 km vo Valencii dosiahol čas 30:53.
Košickí organizátori pokračujú v systematickej podpore domácich vytrvalcov. Jej súčasťou bude tento rok aj špeciálny bonus 1000 eur pre slovenského bežca a bežkyňu, ktorí dokážu prekonať najlepšie slovenské maratónske výkony dosiahnuté na košickej trati v 21. storočí.
Nový festival pri maratóne
Súčasťou podujatia bude tento rok aj festival Taste Košice. Počas októbra spojí gastronómiu mesta s jeho príbehmi, ľuďmi a udalosťami aj svoje chute.
Gastrofestival a zároveň nová dlhodobá značka košickej gastronómie chce ukázať, že dobré jedlo v meste nie je len príjemný bonus. Je súčasťou toho, čo robí Košice Košicami.
Premiérový ročník celomesačného festivalu sa uskutoční už v októbri 2026 a počas celého mesiaca prinesie do mesta viac ako 30 gastronomických zážitkov v podaní viac než 15 košických gastroprevádzok - od ochutnávok a tematických večerov cez živé varenie a stretnutia so špičkovými slovenskými i zahraničnými šéfkuchármi, až po netradičné spojenia jedla s hudbou či históriou mesta.