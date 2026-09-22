Atletický šampionát rozdelí milióny eur. Odmeny v Poľsku dostane každý v prvej osmičke

Na majstrovstvách Európy v roku 2028 dostanú prémie všetci pretekári do ôsmeho miesta, oznámila v tlačovej správe Európska atletika.
Celkovo na šampionáte v Chorzówe rozdelí 3,5 milióna eur.
Kontinentálna federácia odmeňovala atlétov na ME v Ríme 2024 a tento rok v Birminghame, kde získali po 50 000 eur najlepší muži a ženy v piatich skupinách disciplín.
Teraz si finančne prilepšia tí najlepší vo všetkých 50 disciplínach. Šampióni získajú po 30 000 eur, ďalší medailisti 15 000 a 10 000 eur. Pre ôsmeho bude pripravených 1000 eur.
Prezident Európskej atletiky Dobromir Karamarinov považuje rekordné prémie za ďalšie vylepšenie očakávaného šampionátu.
„Ročník 2028 majstrovstiev Európy v atletike bude výnimočná príležitosť, pretože Poľsko bude prvýkrát hostiť náš hlavný šampionát. Poľsko má úžasnú atletickú tradíciu, znalých a nadšených fanúšikov a skúsenosti s organizovaním úžasných podujatí. Tešíme sa na to, že privedieme tých najlepších európskych atlétov do Sliezska na šampionát, ktorý podľa nás bude pre atlétov, divákov aj náš šport naozaj nezabudnuteľný,“ uviedol.
Majstrovstvá Európy v atletike sa o dva roky uskutočnia od 3. do 8. júna a pre európskych atlétov môžu byť testom formy pred júlovými Olympijskými hrami v Los Angeles.
Česká výprava sa bude snažiť napraviť dojem z tohtoročných ME v Birminghame, odkiaľ odišla bez medaily.
V prvej osmičke, ktorá bude o dva roky honorovaná, sa umiestnilo päť českých reprezentantov.