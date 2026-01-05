Česi sa budú usilovať o tretie zlato. Kedy sa hrá finále a zápas o bronz na MS U20? (program)

Vo finále MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa stretnú tímy Česka a Švédska.
Švédi zdolali v semifinálovom súboji škandinávskeho rivala z Fínska 4:3 po samostatných nájazdoch. Česi vyhrali nad Kanadou po gólovej prestrelke 6:4.
Finále je na programe v noci na utorok o 2:30 SEČ, súboj o bronz medzi Kanadou a Fínskom v pondelok od 22.30.
Slovenskí reprezentanti obsadili konečné 8. miesto po štvrťfinálovej prehre s Kanadou 1:7. Z elitnej kategórie vypadli reprezentanti Dánska, v nasledujúcom ročníku ich nahradia Nóri.
Českí juniori sa dostali do finále po troch rokoch a budú sa usilovať o prvé zlato od triumfov v rokoch 2000 a 2001. Po striebre a svojich bronzoch z minulých šampionátov majú istú štvrtú medailu za sebou, čo sa podarilo národnému tímu iba v časoch Československa v rokoch 1982 až 1985.
Záverečný program MS v hokeji U20 2025
Pondelok, 5. január o 22.30 h:
Kanada - Fínsko
Pondelok, 6. január o 2.30 h:
Švédsko - Česko
Švédi boli vo finále štrnásťkrát a vyťažili z toho len 2 zlaté medaily. Vlani hrali o bronz a prehrali práve s Čechmi.
Kanada sa v súboji zdolaných semifinalistov pokúsi získať prvú medailu od roku 2023.
Na predoslých dvoch šampionátoch vypadla zhodne vo štvrťfinále, keď ju medzi najlepšiu štvorku nepustili Česi.
Kanaďania získali na MS hráčov do 20 rokov najviac medailí zo všetkých tímov (20-10-5).
Výsledky semifinále MS v hokeji U20 2026
Švédsko - Fínsko 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 1. Eriksson (Frondell, Eklund), 22. Stenberg (Genborg, Berglund), 35. Genborg (Stenberg), rozh. náj. Frondell – 17. Joki (Kiviharju), 23. Kuhta (Pikkarainen, Jokinen), 55. Saarelainen (Välilä)
Kanada - Česko 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Góly: 16. Iginla (Misa, Luchanko), 33. Parekh (Hage, O'Reilly), 44. Reschny (Hage, McKenna), 58. Martone (Brunicke, Aitcheson) - 17. Curran (Galvas, Benák), 24. Titlbach (Pšenička, Novotný), 40. Benák (Curran, Poletín), 50. Čihař (Nestrašil), 59. Poletín (Curran, Benák), 60. Čihař (Sikora)
Fíni, ktorí vo štvrťfinále zastavili šancu domácich Američanov na triple, môžu dosiahnuť druhú medailu v rade. Vlani práve vo finále nestačili na reprezentantov USA. Majú šancu na šiesty bronz v histórii. Okrem toho majú aj päť zlatých a šesť strieborných medailí.