Severský súper Slovenska na MS hlási posilu z NHL. Bol najproduktívnejší obranca Toronta

Oliver Ekman-Larsson (3) počas ZOH 2026.
Oliver Ekman-Larsson (3) počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. máj 2026 o 11:33
ShareTweet0

Jeho klubový spoluhráč William Nylander sa ešte definitívne nerozhodol.

Švédsku hokejovú reprezentáciu posilní na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Oliver Ekman-Larsson z Toronta Maple Leafs.

Jeho klubový spoluhráč William Nylander sa ešte definitívne nerozhodol, či bude reprezentovať svoju krajinu na šampionáte.

Ekman-Larsson má za sebou najproduktívnejšiu základnú časť NHL za uplynulých päť rokov, v 78 zápasoch strelil osem gólov a pridal 31 asistencií. Bol aj najproduktívnejší zadák Toronta.

Tridsaťštyriročný obranca bol za svoj tím kandidát na Mastertonovu trofej, ktorú udeľujú v NHL za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju. Ekman-Larsson hral za Švédsko aj na februárovom olympijskom turnaji v Miláne, kde v piatich dueloch nebodoval.

Podľa The Hockey News je v hre aj účasť hviezdneho Nylandera, ktorý sa ešte nevyjadril smerom k šampionátu. Na ňom sa „tri korunky“ stretnú v základnej skupine aj so Slovákmi, vzájomný súboj vo Fribourgu je na programe 26. mája.

Švédov čakajú v B-skupine takisto zápasy s Kanadou, Dánskom, Českom, Slovinskom, Talianskom a Nórskom.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Oliver Ekman-Larsson (3) počas ZOH 2026.
    Oliver Ekman-Larsson (3) počas ZOH 2026.
    Severský súper Slovenska na MS hlási posilu z NHL. Bol najproduktívnejší obranca Toronta
    dnes 11:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Severský súper Slovenska na MS hlási posilu z NHL. Bol najproduktívnejší obranca Toronta