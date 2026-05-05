Severský súper Slovenska na MS hlási posilu z NHL. Bol najproduktívnejší obranca Toronta

Švédsku hokejovú reprezentáciu posilní na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Oliver Ekman-Larsson z Toronta Maple Leafs.
Jeho klubový spoluhráč William Nylander sa ešte definitívne nerozhodol, či bude reprezentovať svoju krajinu na šampionáte.
Ekman-Larsson má za sebou najproduktívnejšiu základnú časť NHL za uplynulých päť rokov, v 78 zápasoch strelil osem gólov a pridal 31 asistencií. Bol aj najproduktívnejší zadák Toronta.
Tridsaťštyriročný obranca bol za svoj tím kandidát na Mastertonovu trofej, ktorú udeľujú v NHL za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju. Ekman-Larsson hral za Švédsko aj na februárovom olympijskom turnaji v Miláne, kde v piatich dueloch nebodoval.
Podľa The Hockey News je v hre aj účasť hviezdneho Nylandera, ktorý sa ešte nevyjadril smerom k šampionátu. Na ňom sa „tri korunky“ stretnú v základnej skupine aj so Slovákmi, vzájomný súboj vo Fribourgu je na programe 26. mája.
Švédov čakajú v B-skupine takisto zápasy s Kanadou, Dánskom, Českom, Slovinskom, Talianskom a Nórskom.