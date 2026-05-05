Škriniar sľúbil, že si na úrade zmení meno. Hancko siaha na sen každého Slováka

Je to najvyšší level, futbalový Mount Everest. Nič viac futbalista so svojím klubom dokázať nemôže. Pre slovenských futbalistov je však triumf v Lige majstrov stále nedosiahnuteľnou métou. Žiadny si nikdy vo finále ani nezahral.
To sa však môže čoskoro zmeniť.
Dávid Hancko je na dosah. Len 90 minút delí jeho Atlético Madrid od finále, ktoré sa odohrá 30. mája 2026 na štadióne Puskás Aréna v Budapešti.
Atlético čaká už v utorok (o 21.00, vysiela Nova Sport 6) odveta semifinále na pôde Arsenal FC. Prvý duel sa skončil 1:1.
Ak by sa im podarilo zvíťaziť na Emirates Stadium, bolo by to už tretie finále (2014, 2016, 2026?) pod vedením trénera Diega Simeoneho – muža, ktorý mal zmeniť klub prezývaný „pupas“, teda smoliarov.
Hancko: Neuveriteľné
„Nastúpiť ako Slovák v Lige majstrov a v semifinále je pre mňa veľkým snom a je to neuveriteľné."
"Keď sa pozriem dozadu niekoľko rokov na moju kariéru, že môžem hrať teraz takýto dvojzápas, tak nesmierne som za to vďačný a veľmi si to vážim. Je to neuveriteľné, takže o to väčšia motivácia podať úplne čo najlepší výkon,“ vravel Hancko pre etipos.sk.
Výzva (Belehrad 76)
V júni uplynie 50 rokov od najväčšieho úspechu československého futbalu - víťazstva na ME v Juhoslávii.
Spomienky bolia jeho dvoch krajanov, tiež stopérov. Martin Škrtel bol v roku 2008 na dosah finále s Liverpool FC. Jeho tím remizoval doma aj vonku s Chelsea FC 1:1 v riadnom hracom čase, no o postupe londýnskeho klubu rozhodlo až predĺženie.
Zvláštny príbeh píše aj Milan Škriniar. Šesť rokov strávil v Inter Miláno, získal titul v Serie A a nosil kapitánsku pásku.
Vyhrali bez Škriniara
V lete 2023 však ako voľný hráč zamieril do Paríž Saint-Germain, kde podpísal lukratívny kontrakt do leta 2028.
Úvod angažmánu mu vyšiel, no stoplo ho zranenie. Tréner Luis Enrique následne vsadil na iných stopérov. Slovák sa ocitol na vedľajšej koľaji a zamieril na hosťovanie do Fenerbahce Istanbul.
Koncom mája 2025 PSG vyhral Ligu majstrov – bez Škriniara na ihrisku. V celej edícii neodohral ani minútu, hoci v prvej časti sezóny figuroval na súpiske.
Škriniar nikdy Ligu majstrov nevyhral „na trávniku“, no stal sa prvým Slovákom, ktorý bol súčasťou víťazného tímu aspoň počas časti sezóny.
Kuriózna stávka
A má za sebou aj kurióznu stávku. Pred siedmimi rokmi sľúbil talianskemu novinárovi Matteovi Barzaghimu, že si zmení meno na Milan Inter Škriniar – ak s Interom vyhrá Ligu majstrov. Video z marca 2019 zverejnila televízia Sky Sports. Bol veľmi blízko.
„Päť trofejí za šesť rokov a stále nám chýba jedna. Poďme mužstvo až do konca,“ napísal Škriniar na Instagram presne pred troma rokmi, krátko pred finále sezóny 2023/24.
Inter však prehral s Manchester City. Škriniar finále sledoval len z lavičky – aj pre zranenie, aj preto, že klub opúšťal. Po zápase si prevzal striebornú medailu a odišiel do Francúzska.
Hancko oddychoval
Vráťme sa do prítomnosti. Hancko odohral prvý semifinálový zápas proti Arsenalu celý.
Bol pri dvoch sporných momentoch, ktoré vyvolali vášne na oboch stranách. V prvom prípade ho rozhodca potrestal penaltou, v druhom si Slovák vydýchol, keď VAR nariadenú penaltu zrušil.
V odvete by mal opäť nastúpiť. Denník Marca napísal: „Dávid Hancko si oddýchol v zápase proti Valencia CF, aby šetril svoje sily.“
Slovák v apríli vynechal pre zranenie členka päť súťažných stretnutí.
Atlético posledný víkend zvládlo ligový zápas 34. kola La Liga na pôde Valencie (2:0). Výsledok však nebol tým najväčším príbehom večera.
Tréner Simeone nechal pred odvetou Ligy majstrov šetriť opory – Hancka, Juliána Álvareza aj Marcosa Llorenteho, všetkých dokonca mimo lavičky.
Mladá krv Atlética
V základnej zostave sa neobjavil ani jeden hráč z úvodnej jedenástky prvého semifinále LM.
A práve v tom sa zrodil výnimočný príbeh.
Duel vo Valencii sa zapísal do histórie klubu – najmä jeho akadémie. Simeone povolal až deväť hráčov z rezervy, štyria nastúpili od začiatku, ďalší traja debutovali po prestávke. A dvaja z nich dali góly.
Odmena pre Atlético
Skóre otvoril 20-ročný Iker Luque, poistku na 2:0 pridal len 18-ročný Miguel Cubo. Večer patril mladej krvi.
Simeone neskrýval hrdosť, no zároveň vyzdvihol trénera rezervy a klubovú legendu Fernanda Torresa: „To je jeho práca, nie naša.“
A pridal aj odkaz, ktorý vystihuje všetko: „Je to odmena pre Atlético Madrid.“