Nevracaj sa, zvládnem to, hovorila mu mama. Nový šampión je podľa O'Sullivana výnimočný

Športová moderátorka Hazel Irvinová označila tohtoročné finále MS v snookri za jedno z najlepších, aké sa kedy v Divadle Crucible odohralo.
Zápas medzi Yize Wu a Shaunom Murphym mal všetko. Dynamický úvod, nezlomnosť domácej hviezdy, neželaného hosťa aj dramatické rozuzlenie.
Prvýkrát od roku 2002 sa finále hralo na maximálny počet 35 frejmov a napokon sa iba druhým čínskym šampiónom stal Wu. Nadviazal tak na svojho krajana Zhaa Xintonga, ktorý sa z titulu radoval vlani.
Murphy urobil v rozhodujúcom frejme malú chybičku, ktorú súper dokonale využil. Sen o druhom titule z MS sa tak nateraz Angličanovi rozplynul.
VIDEO: Záverečný frejm finále MS v snookri 2026
"Hrali sme spolu začiatkom sezóny v Číne. Bol to skvelý zápas, ktorý som vyhral, ale potom som išiel za ním a povedal mu, že raz bude majstrom sveta.
Neznášam, keď mám pravdu (smiech). Bol som blízko, ale nemohol som urobiť viac," povedal Murphy, ktorý ako prvý gratuloval mladému Číňanovi.
Zrážala ho psychika
Finále začal Wu ziskom troch frejmov. V závere toho tretieho sa o rozruch postarala žena, ktorá preskočila bariéru a kričala na protest proti televíznej licencii. Ochranka ju okamžite spacifikovala.
Po prvej časti bolo napokon skóre vyrovnané 4:4, no v nedeľu večer sa viac darilo Číňanovi, ktorý dokázal odskočiť na priebežný stav 10:7.
Keď sa obaja v pondelok poobede vrátili k stolu, Yize Wu prežil azda najťažšie chvíle vo svojej športovej kariére. Zrážala ho vlastná psychika. Akoby si až príliš uvedomoval, že má titul na dosah.
Robil zbytočné chyby a bolo vidno, že nie je vo svojej koži. Razom sa finále preklopilo na stranu Murphyho, ktorý viedol 12:10. V 23. frejme sa však Wu vrátil do hry a dokonca išiel do prestávky s malým náskokom.
Vo večernej časti Yize Wu ani raz nepustil súpera do vedenia. Murphy však úspešne doťahoval, a tak finále dospelo k nerozhodnému skóre 17:17.
Pred 24 rokmi vyhral nad Stephenom Hendrym rozhodujúci frejm Peter Ebdon, ktorý dnes spolupracuje s Murphym. Tentokrát sa však z víťazstva netešil.
V prípade Wu chýbalo k dokonalosti už len to, aby v poslednom frejme zahral 100-bodový nábeh. Aj 85 bodov mu však na titul bohato stačilo.
Musel veľa obetovať
Príbeh 22-ročného hráča, ktorý je druhým najmladším majstrom sveta v snookri, je v mnohom podobný ako v prípade jeho krajanov.
Pokiaľ sa malý chlapec z Číny chce stať profesionálom, musí tomu veľa obetovať. Iba talent a tréning nestačia. Ak sa chce rozvíjať, je často nevyhnutné presťahovať sa do Veľkej Británie a hrávať turnaje.
Yize Wu má šťastie, že ho podporila rodina. Matka zostala doma viesť rodinný podnik a on spolu s otcom ako 16-ročný odišiel do Sheffieldu. Aby to spočiatku finančne zvládali, žili v malom byte a spali na jednej posteli.
"Najmä mama pre mňa veľa obetovala. Keď som bol druhý rok v Anglicku a nebolo to ľahké, povedala mi: Nevracaj sa domov, všetko tu zvládnem. Otec bol vždy pri mne, za čo som mu veľmi vďačný," hovorí Wu.
VIDEO: Ceremónia tesne po skončení MS v snookri 2026
Už v sedemnástich sa stal profesionálom a pomaly sa udomácnil na snookrovej scéne. V minulej sezóne si zahral prvé dve finále renkingových turnajov a vlani v novembri získal aj prvý veľký titul kariéry.
Doma v Číne ovládol turnaj International Championship, keď okrem iných zdolal Judda Trumpa, Barryho Hawkinsa, Zhaa Xintonga či vo finále Johna Higginsa.
"Spôsobom, akým hrá, mi veľmi pripomína skvelého Paula Huntera. Je to nová superstar," hovoril Higgins po finálovej prehre 6:10.
Myslel si, že diváci bučia
Úspech z majstrovstiev sveta je však iná liga. Wu si splnil sen, získal šek na pol milióna libier, ale aj inšpiroval množstvo krajanov v jeho domovine.
Podľa informácií BBC sledovalo v Číne finále MS v snookri viac ako 100 miliónov ľudí, čo možno porovnať trebárs s americkým Super Bowlom.
Aj pri ďakovnej reči sa Wu vrátil k svojim rodičom, ktorí nechýbali priamo v hľadisku Divadla Crucible: "Moji rodičia sú skutoční šampióni."
Nielen Murphy a Higgins predpovedali, že raz z neho bude majster sveta. Rovnako upútal aj najväčšiu legendu tohto športu Ronnieho O'Sullivana.
"Je dynamickejšou verziou Stevea Davisa. Trénoval som s ním dva či tri dni v Hongkongu. Až vtedy som dokázal oceniť, aký je dobrý. Povedal som si, že tento chlapec je naozaj výnimočný," cituje ho britský The Independent.
Wu sa stal aj miláčikom publika, hoci si to spočiatku vysvetľoval inak. Keď totiž diváci kričali "Wuuuuu", mohlo to pôsobiť, akoby naňho bučali.
Mladý čínsky hráč si fanúšikov získal aj svojím štýlom. Baví sa hrou a keď vidí šancu zaútočiť, nepremýšľa nad tým, aký dopad môže mať prípadná chyba.
"Hráči ako Yize Wu menia tvár snookru a noví hráči sa to musia snažiť napodobniť. Iba hrou na istotu dnes už nič nevyhrajú," dodal Steve Davis.
Vďaka víťazstvu na MS poskočil rodák z mesta Lanzhou už na štvrté miesto svetového rebríčka. Jeho finálový súper Murphy figuruje o dve priečky za ním.